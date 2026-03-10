"Kiefer Sutherland, laureat Złotego Globu i nagrody Emmy, od ponad czterech dekad łączy pracę w filmie, telewizji i muzyce. Największą rozpoznawalność przyniosła mu ikoniczna rola Jacka Bauera w przełomowym serialu '24 godziny', ale na jego dorobek składają się także role w cenionych filmach, takich jak 'Stań przy mnie', 'Zagubieni chłopcy', 'Ludzie honoru', 'Linia życia', 'Młode strzelby', 'Telefon' czy 'Melancholia'. Dzięki temu Sutherland ugruntował swoją pozycję jako jeden z najbardziej wszechstronnych artystów Hollywood" - czytamy o artyście w zapowiedzi.

Jednocześnie rozwijał karierę muzyczną. Wydany w 2019 roku album "Reckless & Me" trafił na 9. miejsce brytyjskiej Oficjalnej Listy Albumów i na szczyt list Americana i Country. Podobny sukces odniosła wydana trzy lata później płyta "Bloor Street".

Kiefer Sutherland z koncertem w Polsce. Gdzie zagra?

"Sutherland zachwyca publiczność na całym świecie, wyprzedając koncerty od Europy po Amerykę Północną i inne regiony globu. Jego występy festiwalowe biły rekordy frekwencji - m.in. na Wickham Festival, gdzie zgromadził 7 tysięcy widzów, a jego koncert okrzyknięto jednym z najważniejszych momentów wydarzenia" - dodaje organizująca koncert agencja Live Nation.

Kiefer Sutherland zagra w Warszawie, w klubie Stodoła, 27 kwietnia. Bilety na wydarzenie są jeszcze dostępne, a zapłacić trzeba za nie około 180-190 złotych.

Edyta Górniak świętuje premierę dokumentu. "Nie obowiązuje mnie klauzula poufności" INTERIA.PL