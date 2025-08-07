To jest bardzo dobry czas dla Kendricka Lamara. Przypomnijmy, że artysta ma na swoim koncie 22 nagrody Grammy. Ten fakt czyni go jednym z trzech raperów, którym się to udało, zaraz obok Kanye'go Westa i Jaya-Z. Przebój "Not Like Us" zdobył w tym roku na Grammy statuetki w kategoriach "Nagranie roku", "Piosenka roku", "Najlepsze wykonanie rapowe", "Najlepsza rapowa piosenka" i "Najlepszy teledysk". Występ na Super Bowl Halftime Show 2025 stał się viralem za sprawą szerokich dżinsów artysty, figlarnego usposobienia i przytyku skierowanego w stronę Drake'a.

SZA i Kendrick Lamar w Polsce. Duet wystąpił na PGE Narodowym

"To Pimp a Butterfly", "DAMN." czy "GNX" to projekty Lamara, które na stałe wpisały się w kanon współczesnej kultury rapu. Jego muzyczna towarzyszka, SZA, również może pochwalić się docenionymi albumami - to właśnie z "SOS" pochodzą takie przeboje jak "Kill Bill", "Snooze" czy kultowe "Good Days". Oprócz odrębnych projektów, Lamar i SZA mogą się również pochwalić wspólnymi utworami. W Warszawie wybrzmiały "All The Stars" i "luther", czyli współprace artystów, które podbiły serca fanów duetu.

Warszawski koncert odbył się 6 sierpnia 2025 roku na PGE Narodowym w Warszawie. Występ rozpoczął się o godz. 20:00, a bramki zostały otwarte już o godz. 17:00. Choć Zarząd Transportu Miejskiego zapowiadał już wcześniej czasowe ograniczenia na Saskiej Kępie oraz zmiany w kursowaniu tramwajów i autobusów w Warszawie, nie zabrakło zaskoczeń i zdezorientowanych tłumów. Uczestnicy koncertu nie mieli jednak większego problemu z dotarciem na miejsce wydarzenia.

SZA i Kendrick podzielili show na kilka aktów. Każdy segment koncertu należał do innego artysty, aby na samym końcu duet spotkał się we wspólnych, finalnych piosenkach.

Koncert otworzył Lamar z "wacced out murals", co spotkało się z głośną reakcją warszawskiej publiczności. Raper potem szybko przeszedł do "squabble up", po czym zaprezentował "King Kunta", "ELEMENT." oraz "tv off". Następnie na scenie pojawiła się SZA - nadszedł czas na jej akt. Artysta, korzystając z obecności Lamara na scenie, przywitała się z Polakami kawałkiem "30 for 30". Potem wybrzmiało uwielbiane przez publikę "Love Galore", "Broken Clocks" i "The Weekend".

W dziewięcioaktowym show, gdzie królowały energiczne, skoczne utwory, nie zabrakło również luźniejszych i bardziej emocjonalnych piosenek. Z relacji uczestników wydarzenia wynika, iż koncert trwał prawie trzy godziny. SZA była zaskoczona polską publicznością i tym, jak jest głośna i otwarta.

"SZA była taka urocza jak kończyła śpiewać i jeszcze podpisywała autografy na scenie", "Super było", "Królowa", "Kocham ich!", "Zazdroszczę każdemu, kto był na tym koncercie" - relacjonują fani. "Na trybunach to była jakaś masakra, czułam się oceniana przez to, że śpiewałam i bujałam się do piosenek", "Trybuny i nagłośnienie to był żart" - dodają.

