Kendrick Lamar do Polski przyjedzie w ramach trasy koncertowej promującej jego album, wydany w 2022 roku "Mr. Morale And Big Steppers".



Płyta została świetnie przyjęta przez dziennikarzy i słuchaczy. W serwisie Metacritic płyta zdobyła 85 punktów na 100 możliwych. Krążek Lamara został uznany albumem roku według BBC Radio 6 i magazynu "Complex", a "Billboard", "The Quietus", "Time" umieścili go w pierwszej dziesiątce zestawienia.

"Czas pokaże, czy 'Mr. Morale & The Big Steppers' zapisze się w historii tak samo, jak każdy z wcześniejszych albumów. Spokojniejsza, momentami wręcz chillująca, jakże osobista. Momentami fascynująca, niekiedy frapująca. Podróż w głąb siebie z raperem, o którym chyba już definitywnie można mówić, że jest najlepszy" - pisał o płycie Dawid Bartkowski z Interii.

Kendrick Lamar dzięki płycie zdobył osiem nominacji do nagrody Grammy.

Raper w Polsce wystąpi na koniec festiwalu - 1 lipca. Do tej pory można było zobaczyć go m.in. na Open'erze w 2013 roku oraz na Kraków Live Festival w 2015 i 2018 roku. Gwiazdor dwukrotnie nie pojawił się w Polsce, mimo wcześniejszych zapowiedzi. W 2015 roku nie był w stanie dotrzeć do Gdyni, natomiast w 2021 roku festiwal został odwołany z powodu pandemii.

Lil Nas X wystąpi pierwszego dnia Open'era

Organizatorzy ujawnili również, że coheadlinerem pierwszego dnia (wystąpi wtedy Lizzo) będzie raper i wokalista Lil Nas X. 23-letni gwiazdor od swojego debiutu szturmem wziął listy przebojów w Stanach Zjednoczonych i na świecie. Gigantycznym sukcesem i drzwiami do kariery okazał się utwór "Old Town Road" nagrany razem z Billym Rayem Cyrusem. Piosenka utrzymywała się na szczycie amerykańskiej listy Billboard Hot 100 (najpopularniejsze single) przez 19. tygodni, co jest rekordem tego zestawienia (wokalista pobił rekord Mariah Carey oraz Luisa Fonsiego).



W 2021 roku światło dzienne ujrzał debiutancki album Lil Nas X - "Montero" - który okazał się komercyjnym sukcesem gwiazdora. Docenili ją również dziennikarze, umieszczając w zestawieniach najlepszych płyt 2021 (m.in. "NME", "The Guardian", "Billboard"). Płytę promowały single: "Industry Baby" i "Montero (Call Me By Your Name)", które stały się radiowymi przebojami.

Open’er Festival 2023. Kto wystąpi?

Do tej pory ogłoszono, że na przyszłorocznym Open’erze wystąpią: Lizzo, Arctic Monkeys, Queens of The Stone Age, OneRepublic i Nothing But Thieves.

Opene’er Festival 2023 odbędzie się w dniach 28 czerwca - 1 lipca. Niezmiennie na Lotnisku Gdynia-Kosakowo w Gdyni.