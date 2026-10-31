Tytuł jubileuszowej trasy Kate Ryan - "Génération Désenchantée: 25th Anniversary Tour" - można potraktować z przymrużeniem oka. Pokolenie rozczarowanych? A gdzie tam! W piątkowy wieczór w warszawskim klubie Palladium trudno było znaleźć kogokolwiek, kto nie dałby się porwać atmosferze.

Kate Ryan rozpoczęła karierę w 2001 roku singlem "Scream for More", a już rok później wydała debiutancki album "Different". Przełom przyszedł za sprawą jej tanecznej interpretacji "Désenchantée" z repertuaru Mylène Farmer. Później przyszły kolejne przeboje, występ na Eurowizji w 2006 roku z "Je t'adore" i następne europejskie sukcesy. Belgijska wokalistka przez lata konsekwentnie budowała swoją pozycję jako jedna z rozpoznawalnych twarzy europejskiego eurodance'u. Jubileuszowa trasa była więc świetną okazją, by przypomnieć sobie najważniejsze momenty tej drogi.

- Wiecie, dziś wieczorem świętujemy 25 lat! Mam na scenie całkiem seksi ekipę, prawda? Jak się macie? Wszystko w porządku? Dziś wieczorem urządzamy imprezę. Przywołamy odrobinę nostalgii, ale przede wszystkim poczujmy się jak w kameralnym klubie - bądźcie po prostu sobą i tańczcie - zachęcała ze sceny Kate Ryan.

Artystka rozpoczęła od "Voyage, Voyage" i już przy pierwszym refrenie wiedziała, że wcale nie musi go śpiewać. Przejęła go publiczność. Sala dosłownie eksplodowała, a energia zgromadzonych pod sceną osób błyskawicznie udzieliła się wszystkim dookoła. Artystka zestawiła ten numer z "Mon cœur résiste encore". Chętnie sięgała tego wieczoru po mashupy, łącząc znane kompozycje w nowe, taneczne konfiguracje. Chwilę później przyszedł czas na kolejną eksplozję - "Je t'adore", czyli utwór, z którym Kate Ryan reprezentowała Belgię podczas Konkursu Piosenki Eurowizji w 2006 roku, został zestawiony z "Ella, elle l'a" z repertuaru France Gall. Przy tym drugim tytule Palladium ponownie dało z siebie wszystko. Występ w dużej mierze opierał się właśnie na takich spotkaniach - pomiędzy przebojami, które Kate Ryan rozsławiła własnymi interpretacjami a jej autorskimi nagraniami. Nie zabrakło "Babacar", "Runaway", "Alive", "Only If I" czy "I Surrender". Wokalistka przypomniała również "Evidemment", oddając tym samym hołd France Gall, której repertuar odegrał istotną rolę w jej karierze. Piosenkę zadedykowała jednak innej ważnej kobiecie w swoim życiu - zmarłej matce. Wspomniała, że to właśnie ona zaszczepiła w niej miłość do muzyki.

Jednym z ciekawszych momentów koncertu okazała się także podróż do lat 90. Kate Ryan postanowiła przygotować specjalny medley swoich ulubionych przebojów z tamtej dekady.

- Absolutnie uwielbiam lata 90., a skoro świętujemy 25-lecie, to pomyślałam, że może przygotuję składankę hitów z tamtej dekady. Znalazły się w niej wszystkie moje ulubione kawałki, które zainspirowały mnie do tworzenia muzyki tanecznej - wyjaśniła artystka.

W tej części nie mogło zabraknąć takich klasyków jak "Freed from Desire", "Show Me Love" (Robin S), "The Rhythm of the Night" czy "Pump Up the Jam".

Kate Ryan podkreśliła też, że przez 25 lat kariery czuła ogromne wsparcie ze strony naszego kraju i jest za nie wdzięczna. W pewnym momencie wokalistka zdradziła, że jedna z jej chórzystek, Sarah, obchodzi tego dnia urodziny. Poprosiła więc publiczność o zaśpiewanie jej dobrze znanej piosenki, którą osobiście kojarzy. Okazało się, że Kate Ryan zna nasze polskie "Sto lat!", które nagle rozległo się w całym Palladium.

Na finał Kate Ryan zostawiła "Libertine", jednak nawet po tym utworze fani nie zamierzali pozwolić jej zejść ze sceny. Wszyscy doskonale wiedzieli, czego jeszcze brakuje do zamknięcia tego jubileuszowego spotkania. Na bis wybrzmiało więc "Désenchantée" - piosenka, która w 2002 roku otworzyła Belgijce drzwi do międzynarodowej kariery i do dziś pozostaje jednym z jej największych znaków rozpoznawczych.

Na miejscu przekonałem się, jaką siłę rażenia ma Kate Ryan. W warszawskim klubie momentami naprawdę brakowało przestrzeni na energię, którą generowała artystka, jak i zgromadzona przed nią publiczność. Miałem wrażenie, że tej energii jest tak dużo, że nie mieści się już w klubowych murach i musi znaleźć ujście daleko poza Palladium. Wierzę, że artystka bez problemu poradziłaby sobie na znacznie większej scenie. "Génération Désenchantée" więc wychowane na takich utworach wcale nie jest rozczarowanym pokoleniem. A co najważniejsze - do tego pokolenia z powodzeniem dochodzą kolejne roczniki.

Supportem koncertu była Reni Jusis. Piosenkarka wykonała m.in. "Kiecka" z tego roku, "Zakręcona", "Kiedyś Cię Znajdę", "Magnes".