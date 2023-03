29. edycja Pol'and'Rock Festival odbędzie się w dniach 3-5 sierpnia w Czaplinku (lotnisko Broczyno) w województwie zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, położone między jeziorami Drawsko i Czaplino. W tym miejscu impreza odbyła się również rok temu - była to wówczas pierwsza ponownie w pełni otwarta formuła po pandemii koronawirusa.



Pol'and'Rock Festival 2023: Kto zagra?

Do tej pory Jurek Owsiak ujawnił następujących wykonawców zagranicznych - to amerykańskie zespoły Biohazard i Spin Doctors , francuski producent Carpenter Brut, Napalm Death (legenda sceny grindcore z Wielkiej Brytanii), brytyjskie formacje Apollo 440 i While She Sleeps , walijski zespół Bullet For My Valentine , pochodzący z Szwajcarii zespół Saint City Orchestra oraz The Scratch, obwołany jednym z najodważniejszych irlandzkich debiutów ostatnich lat. Polskimi gwiazdami będą Brodka i Krzysztof Zalewski .



W kolejnym ogłoszeniu Owsiak zdradził, że w Czaplinku-Broczynie pojawi się kolejny reprezentant mocnego grania: Rise Of The Northstar . Twórczość ekipy z Paryża to wybuchowa mieszanka heavy metalu, thrash metalu i hard core'a. Inspiracje dla swojej twórczości muzycy czerpią z bogatej japońskiej popkultury.

Growling, agresywne gitary budzą skojarzenia z kapelami takimi jak Pantera czy Machine Head, podczas gdy siła przekazu i chwytliwe riffy przywodzą na myśl muzykę Korn i Rage Against the Machine. Zespół miał być jedną z gwiazd Pol'and'Rock Festival 2020 w Kostrzynie nad Odrą, jednak tamta edycja została odwołana z powodu pandemii koronawirusa.

Gorące emocje wywołało także ogłoszenie udziału grupy LemON , która także zagra na Dużej Scenie. "Niespożyta energia, magia mocnego brzmienia, przekaz pełen emocji i wrażliwości" - czytamy.

"To jest niewiarygodna wiadomość dla nas i wielki zaszczyt! Pamiętamy doskonale nasze dwa koncerty w poprzednich edycjach: na Krisznej i na Małej Scenie. Nie możemy się doczekać zbierania energii i dzielenia się nią z Wami! Gdy odebraliśmy telefon z informacją, że ponownie zagramy dla Fundacji WOŚP nasze serca wypełniła ogromna radość! Dziękujemy Jurkowi Owsiakowi za zaproszenie i zaufanie" - napisali muzycy zespołu dowodzonego przez Igora Herbuta .

Laureaci trzeciej edycji "Must Be The Music" w Polsacie zapowiadają w odświeżonym składzie swój piąty album. Produkcją materiału zajął się rozchwytywany Bogdan Kondracki, zdobywca dwóch Fryderyków (m.in. Dawid Podsiadło, Anna Wyszkoni, Ania Dąbrowska). Do tej pory poznaliśmy single "Ptaki" i "Dużo ciebie mi".