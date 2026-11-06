W ramach europejskiej trasy Jungle wystąpi w jednych z największych hal widowiskowych na kontynencie, m.in. w Paryżu, Amsterdamie, Berlinie i Londynie. Jednym z przystanków na koncertowej mapie brytyjskiej formacji będzie również Łódź. Podstawowy skład tworzą J Lloyd, Tom McFarland i Lydia Kitto.

Przed występem gwiazdy wieczoru publiczność rozgrzeje Rio Kosta. Duet z Los Angeles, tworzony przez Mike'a Del Rio i Kostę Galanopoulosa, łączy w swojej twórczości funk, soul i pop.

Jungle w Łodzi. Jakich utworów mogą spodziewać się fani?

Jeśli łódzki koncert będzie miał podobny przebieg do pozostałych występów, publiczność może spodziewać się wyjątkowo rozbudowanej setlisty. Podczas koncertu w belgijskiej hali Vorst Nationaal zespół wykonał aż 28 utworów, sięgając zarówno po starszy repertuar, jak i najnowsze kompozycje.

W programie znalazły się piosenki z wydanego w sierpniu albumu "Sunshine", w tym "The Wave", "Someday, Somewhere", "Come Back To Me", "Where Are You Now?" oraz utwór tytułowy. Nie zabrakło również doskonale znanych fanom przebojów, takich jak "Casio", "Time", "Keep Moving", "Busy Earnin'", "Heavy, California" czy "All Of The Time".

Jednym z najważniejszych momentów wieczoru było wykonanie "Back On 74". To właśnie ten utwór, a zwłaszcza towarzyszący mu teledysk, który odniósł ogromny sukces, przyczynił się do zdobycia przez Jungle nagrody BRIT Award i pomógł zespołowi przejść drogę od kameralnych klubów do wielkich hal koncertowych.

Przy nowym wydawnictwie zamiast podążając sprawdzoną ścieżką, muzycy postanowili poszukać nowych inspiracji. Na albumie "Sunshine" wyraźniej zwrócili się w stronę klasycznego soulu, brzmień charakterystycznych dla wytwórni Motown oraz muzyki brazylijskiej z lat 60. i 70.

Ostateczna lista utworów podczas polskiego koncertu może się nieco różnić od repertuaru prezentowanego w innych miastach.

Jak dojechać na koncert Jungle w Atlas Arenie?

Organizatorzy zachęcają uczestników koncertu do korzystania z komunikacji miejskiej. Podczas dużych wydarzeń jest to zazwyczaj najpewniejszy sposób dotarcia do Atlas Areny, pozwalający uniknąć korków i problemów ze znalezieniem miejsca parkingowego.

W pobliżu hali zatrzymują się tramwaje linii 10A, 10B, 12, 14 i 18. Najbliższym przystankiem jest Bandurskiego - Dworzec Łódź Kaliska.

Do okolic Atlas Areny można również dojechać autobusami linii 65B, 80A, 86 i 99. Przed wyjazdem warto sprawdzić aktualne rozkłady jazdy na stronie MPK Łódź. Godziny kursowania poszczególnych linii mogą ulec zmianie w związku ze zwiększonym ruchem oraz przewidywaną godziną zakończenia wydarzenia.

Dla fanów przyjeżdżających z innych części Polski wygodnym rozwiązaniem może być podróż pociągiem. Dworzec Łódź Kaliska znajduje się zaledwie około 300 metrów od wejścia do Atlas Areny, dzięki czemu dotarcie na miejsce zajmuje tylko kilka minut spacerem.

Specjalny nocny pociąg do Warszawy po koncercie Jungle

Fani wracający do Warszawy nie będą musieli wychodzić z koncertu przed jego zakończeniem, aby zdążyć na ostatni pociąg. Wszystko dzięki porozumieniu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej z Atlas Areną. 10 listopada uruchomione zostanie specjalne nocne połączenie, które umożliwi uczestnikom wydarzenia powrót do stolicy.

Pociąg odjedzie ze stacji Łódź Kaliska o godz. 23:30.

Po drodze zatrzyma się na stacjach Łódź Widzew, Bedoń, Rogów, Skierniewice, Warszawa Zachodnia i Warszawa Centralna. Do stacji końcowej, Warszawa Wschodnia, dotrze o godz. 1:03 w nocy następnego dnia.

Więcej informacji na temat specjalnego połączenia można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Atlas Areny.

Rozkład nocnego pociągu z Łodzi do Warszawy materiały prasowe

Parking przy Atlas Arenie. Co powinni wiedzieć kierowcy?

Osoby planujące przyjazd na koncert samochodem powinny pamiętać, że parking przy Atlas Arenie jest płatny. Opłata za postój wynosi 80 zł.

Miejsce parkingowe można zarezerwować wcześniej za pośrednictwem strony parkujwlodzi.pl. Dzięki temu kierowcy nie będą musieli martwić się poszukiwaniem wolnego miejsca tuż przed rozpoczęciem koncertu.

Atlas Arena dysponuje również wyznaczoną strefą dla taksówek, przeznaczoną do wysadzania i odbierania pasażerów. Znajduje się ona w pobliżu Stadionu Miejskiego im. Władysława Króla, od strony al. Unii Lubelskiej. Organizatorzy zalecają korzystanie z tego miejsca zarówno podczas przyjazdu na wydarzenie, jak i po jego zakończeniu.

Wejścia na teren wydarzenia:

•⁠ ⁠bramy 1, 23, 14 - wejście na płytę i trybuny

•⁠ ⁠brama 2 - Kasa Eventim i punkt informacyjny, wejście OZN

Parkingi przy Atlas Arenie materiały prasowe

Szatnia, jedzenie i napoje. O czym warto pamiętać?

Na terenie Atlas Areny dostępna będzie szatnia. Opłata za pozostawienie jednej sztuki odzieży lub bagażu wynosi 10 zł. W przypadku odłożenia rzeczy do depozytu, uczestnik ponosi koszt 20 zł za sztukę.

Uczestnicy koncertu nie mogą wnosić na teren wydarzenia własnego jedzenia ani napojów. W hali działają jednak punkty gastronomiczne, w których będzie można kupić m.in. wodę, kawę, inne napoje oraz drobne przekąski.

Timetable:

19:00 - otwarcie bram

19:45 - support - Rio Costa

21:00 - Jungle

Bilety na koncert są dostępne w sprzedaży za pośrednictwem Eventim Polska. Organizatorem wydarzenia jest FKP Scorpio Polska, a patronat medialny sprawuje Interia.