Jungle w Atlas Arenie. "Jak w najgorętszy dzień wakacji" [RELACJA]

Gdy przyjechałam do Łodzi, nic nie wskazywało na to, że jeszcze tego samego wieczoru poczuję się jak w najgorętszy dzień wakacji. Wręcz przeciwnie, zaskoczył mnie pierwszy w tym sezonie śnieg (ale to już?!).

Wymarznięta i nieco marudna zameldowałam się w hotelu, który był obłożony niemal do ostatniego pokoju. A dlaczego? Bo wszyscy zjechali się na koncert Jungle. Wszyscy tak samo zziębnięci, ale wielu ubranych w kolorowe, letnie ciuszki. Wyglądało na to, że czekali na przeniesienie się do alternatywnej rzeczywistości, w której mróz nie istnieje, a jedynym zmartwieniem jest rozmakająca papierowa słomka w drinku z palemką.

Nastrój szybko mi się udzielił. Muszę zaznaczyć, że chyba nigdy wcześniej nie widziałam tak uśmiechniętych i wyluzowanych ludzi czekających w kolejce na koncert. Od początku wszystko wskazywało na to, że warto było przyjechać i zmierzyć się z niefortunną pogodą.

Organizacja w Atlas Arenie była dopięta na ostatni guzik. Kolejka została szybko rozładowana, a na każdym kroku pomocni (i równie uśmiechnięci - czy to jeszcze Polska?) pracownicy służyli wskazówkami, jak trafić do sektora czy toalety. Niby nic wielkiego, ale takie rzeczy naprawdę robią różnicę.

Rio Kosta rozkręcili imprezę w Łodzi

Gdy już zagrzałam miejsce na płycie, wokół zaczął gromadzić się tłum. Czekając na gwiazdę wieczoru, mieliśmy okazję posłuchać zespołu Rio Kosta.

Przyznam, że ciężko mi jednoznacznie skategoryzować ich muzykę. To mieszanka funku, soulu i psychodelicznych brzmień, w której groove robi potężną robotę. Całość brzmi bardzo swobodnie, ale jednocześnie słychać, że za tą pozorną lekkością stoją naprawdę świetni muzycy.

Rio Kosta bez problemu łapali kontakt z publicznością, a ich charyzma szybko udzieliła się zgromadzonym. Ludzie tańczyli, uśmiechali się i wyraźnie dobrze bawili, choć przecież główna atrakcja wieczoru była dopiero przed nami.

Liczę na to, że następnym razem zagrają w Polsce pierwsze skrzypce (a właściwie gitary). Po tym, co pokazali w Łodzi, jestem pewna, że zdobyli wielu nowych fanów, którzy chętnie wybraliby się na ich pełnowymiarowy koncert.

Jungle porwali do tańca nawet opornych

W końcu przyszła pora na gwiazdę wieczoru. Po chwili oczekiwania i budowania napięcia teatralnie opadła kurtyna, odsłaniając Jungle, którzy od pierwszych sekund dawali z siebie wszystko.

Brytyjczycy od lat łączą funk, soul, disco i elektronikę, tworząc muzykę, którą ciężko pomylić z czymkolwiek innym. To taka urocza feel good music, której można słuchać niezależnie od humoru, choć ten z pewnością szybko się poprawi.

Raczej nie jestem imprezowym typem i zazwyczaj wolę po prostu stać, słuchać i obserwować. Tym razem jednak zwyczajnie się nie dało. Przy Jungle trzeba było tańczyć albo chociaż potupywać nóżką. Innej opcji nie było. Zresztą wystarczyło rozejrzeć się wokół. Tłum był zahipnotyzowany muzyką, a każdy kolejny utwór tylko bardziej rozkręcał imprezę.

Podczas koncertu przeplatali nowsze utwory dobrze znanymi fanom przebojami. Publiczność od początku reagowała bardzo żywiołowo, ale prawdziwe szaleństwo zaczęło się przy "Back on 74". Piosenka, która zdobyła ogromną popularność również dzięki charakterystycznej choreografii z teledysku, wywołała jedną z najmocniejszych reakcji tego wieczoru. Ludzie śpiewali, tańczyli i bawili się tak, jakby jutro miało nie nadejść. Co ciekawe, nie dotyczyło to wyłącznie osób stojących najbliżej sceny.

W ramach małego dziennikarskiego śledztwa postanowiłam przejść się po terenie areny i sprawdzić, czy wszędzie jest równie wesoło. Okazało się, że tak. Na płycie trwała jedna wielka impreza, na trybunach ludzie tańczyli, a nawet ci, którzy zdecydowali się oglądać koncert z większego dystansu, nie potrafili spokojnie usiedzieć.

Wyszłam z Atlas Areny zmęczona, ale w zdecydowanie lepszym humorze niż kilka godzin wcześniej. Za drzwiami nadal czekał listopadowy chłód, jednak po takiej dawce dobrej muzyki jakoś łatwiej było go znieść.