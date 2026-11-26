José González jest znany z oszczędnych aranżacji. Na koncertach często występuje solo, tylko z gitarą. W podobny sposób nagrał "Heartbeats", swoją wersję utworu szwedzkiego duetu The Knife. Piosenka znalazła się na jego debiutanckim albumie "Veneer" z 2003 roku i pomogła mu zdobyć popularność poza Szwecją. W 2023 roku płyta doczekała się jubileuszowego wydania.

José González przywiezie do Polski nowy album

"Against the Dying of the Light" ukazało się 27 marca 2026 roku. To pierwsza płyta Gonzáleza od wydanego w 2021 roku "Local Valley". Album zapowiadały single "Pajarito" i "Against the Dying of the Light". W nowych piosenkach artysta porusza m.in. temat wpływu technologii na to, jak żyjemy i jej wpływ na relacje międzyludzkie. W nagraniach nadal na pierwszym planie są głos i gitara.

Pierwszy koncert odbędzie się 21 maja 2027 roku w warszawskim Palladium. Dzień później, 22 maja, González wystąpi w Klubie Studio w Krakowie. Otwarta sprzedaż biletów na oba koncerty ruszy 27 listopada o godz. 10:00 w Ticketmasterze.