JoJo Siwa z koncertem w Polsce! Młodą gwiazdę pokochał cały świat

"JoJo Siwa to amerykańska piosenkarka, tancerka, aktorka i osobowość telewizyjna, która zdobyła światową popularność dzięki swoim energetycznym występom, kolorowemu stylowi i bezkompromisowej autentyczności" - piszą organizatorzy koncertu, agencja Live Nation.

Trudno się z tymi słowami nie zgodzić. JoJo Siwa pokazała się szerszej publiczności w 2015 roku w programie "Dance Moms". Została zauważona przez Nickelodeon, dzięki czemu trafiła do takich produkcji, jak "The Thundermans" czy "School of Work".

W 2024 roku podbiła TikToka singlem "Karma". Jej późniejsza EP-ka "Guilty Pleasure" wywołała wiele kontrowersji, jednak młoda gwiazda ma oddane grono fanów na całym świecie.

JoJo Siwa w Polsce! Gdzie i kiedy zagra?

JoJo Siwa przyjedzie do naszego kraju w ramach trasy "Infinity Heart Tour". Koncert odbędzie się 15 października w warszawskim klubie Proxima. Organizatorem wydarzenia jest Live Nation.

Przypomnijmy, że JoJo Siwa odwiedzi kraj swoich przodków - z Polską związana jest od strony ojca. Jej tata - Tom Siwa - urodził się w USA, ale jego rodzice pochodzą z Polski.