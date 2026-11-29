Po drugiej odsłonie na Stadionie Śląskim Radzimir Dębski zagrał ostatni koncert trylogii 12 września 2026 roku w Warszawie. Na Bemowie wystąpiło ponad 40 artystów, którym towarzyszyła 70-osobowa orkiestra symfoniczna. JIMEK rozpoczął koncert sam przy fortepianie. Dopiero po chwili dołączyła reszta muzyków.

W telewizyjnym zapisie pierwszym rapowym numerem była "Muzyka miasta" Molesty Ewenement. Warszawska grupa przypomniała "Wiedziałem, że tak będzie", ale sięgnęła też po "Etiudę nr 9" z producenckiej płyty Dębskiego. Podobnie ułożyli swój występ Fokus i Rahim. Do "Gdyby..." i "Jestem Bogiem" dołożyli utwór, który nagrali wspólnie z JIMKIEM. Dzięki temu materiał z "ETIUD na pianino, sampler, orkiestrę i kolegów" można było usłyszeć obok piosenek, które od lat mają status kultowych.

O.S.T.R. wzruszył widzów. Pezet nie wystąpił z powodu choroby

O.S.T.R. wszedł na scenę z "Etiudą nr 4". Jego wersy poruszyły publiczność. Kamery pokazały widzów z zaszklonymi oczami. Później łódzki raper zwrócił się do tłumu. "Chciałbym na moment zabrać was do mojego dzieciństwa" - powiedział. W tej części występu połączył w jedną wiązankę m.in. "Tabasko" i "Kochana Polsko".

Po występie O.S.T.R.-a zabrzmiała "Etiuda nr 2", którą JIMEK nagrał z Pezetem. Pezet się rozchorował i nie był w stanie wystąpić na Bemowie. Następny był Eldo ze swoją etiudą, a kiedy dołączył do niego Jotuze, obaj wrócili do utworów Grammatika. "Pamiętajcie, że w rapie jest jeszcze mnóstwo miejsca na poezję" - powiedział Eldo.

Abradab wspomniał Jokę. Na koniec wszyscy wyszli na scenę

Abradab przejął mikrofon po Kosmie Królu w "Etiudzie nr 5". Zanim zabrzmiało "Normalnie o tej porze" Kalibra 44, zwrócił się do publiczności. "Zróbcie J dla Joki, którego nie ma już z nami" - poprosił, wspominając zmarłego brata. W tłumie w górę poszły ręce.

Łona pojawił się na scenie z Jakubem Janem Bryndalem, a ostatnią część koncertu otworzył Fenomen z "Szansą". Po występie Mor W.A. znów pojawili się Bryndal, Kosma Król i O.S.T.R. Wcześniej publiczność słyszała ich w różnych częściach koncertu. Na finał stanęli obok siebie i zaczęli improwizować. Po ich freestyle'u na scenie spotkali się wszyscy wykonawcy.