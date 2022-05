Tegoroczna edycja festiwalu to trzy dni z czołówką polskiego rocka, debiutami i wydarzeniami specjalnymi. W line-upie obejmującym dwie sceny - Dużą i Małą - pojawi się ponad trzydziestu artystów i solistów, w tym zespoły świętujące jubileusze. Podczas trzech dni festiwalu zagrają: Kult, KSU, Sztywny Pal Azji, Pidżama Porno (35-lecie), IRA (35-lecie), Dżem, Illusion (30-lecie), Kobranocka, Ralph Kaminski, Dr Misio, Hunter, Artur Rojek, Mery Spolsky, Włochaty (35-lecie), Hedone, Czesław Mozil, Ikarus Feel, Kaśka Sochacka, The Poks, CF98, Lochy i Smoki oraz Ye.stem.

Organizatorzy zdradzili właśnie ostatnich artystów, którzy w połowie lipca wypełnią muzyką jarocińskie sceny. Niewątpliwie dużym wydarzeniem pierwszego dnia festiwalu będzie koncert laureatów tegorocznej Eurowizji - Kalush Orchestra - ukraińskiej grupy, która rozkochała w sobie europejską publiczność. Tego samego dnia do tańca zaprosi też Brodka, która podkreśla razem z zespołem, że są "niezwykle podekscytowani, że w końcu zagramy na legendarnej jarocińskiej scenie. Cin cin Jarocin!". W piątek zagra także Flapjack, kultowy zespół wykonujący połączenie thrash metalu, hardcore punku i rapcore'u.

W sobotę dla publiczności Jarocina zagra Hańba!. Jak mówią sami artyści, zespół jest "fikcyjną muzyczną opowieścią, której bohaterowie piętnują zło otaczającego ich świata początku XX wieku". Tego samego dnia usłyszymy warszawską grupę The Stubs określającą siebie jako twórców "low budget rock'n'rolla". Zespół po kilku latach nieobecności w ubiegłym roku powrócił EPką "Make The Stubs Dead Again". W sobotę na scenie pojawi się też Spokój. Grupa ma na koncie kilkanaście piosenek zawierających refleksje o esencji życia - dojrzewaniu, przemijaniu, miłościach, przyjaźniach, rozstaniach, powrotach i śmierci. Całość zebrali w album zatytułowany "Po co dorosnąć".

Clip Hańba! Hoży i świeży

W niedzielne popołudnie zaprezentuje się pandemiczny projekt Kaszel tworzący psychodeliczne soundscape'y z nagrań terenowych używając do tego telefonów komórkowych. Tego samego dnia wystąpi Pleasure Trap. czyli miłośnicy brytyjskiej muzyki od modsowskich klimatów lat 60., przez punk, ska aż po britpop. Zespół ma na koncie dwie płyty długogrające - "All-Nighter" z 2018 oraz "Walls" z 2020 roku.

Wydarzeniem poprzedzającym festiwal będą Jarocińskie Rytmy Młodych. 14 lipca w Amfiteatrze odbędą się przesłuchania, a jury w składzie Darek Malejonek, Marcin Bąkiewicz, Tomek Jankowski, Sebastian Pluta, Pablopavo - Paweł Sołtys, wybierze zwycięzcę konkursu. Oprócz nagrody pieniężnej laureat będzie miał także możliwość wystąpienia na Dużej Scenie ostatniego dnia festiwalu. Przesłuchania są wydarzeniem otwartym i bezpłatnym dla publiczności.

Festiwal w Jarocinie sięga swoją historią lat 70. XX w., kiedy to funkcjonował jeszcze w zasięgu regionalnym jako Wielkopolskie Rytmy Młodych. Przez lata przeobrażał się pod kątem nazwy, programu, stając się jedną z najważniejszych i kultowych imprez muzycznych w Polsce.