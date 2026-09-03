James Blunt to od lat jeden z najważniejszych przedstawicieli melodyjnego popu na świecie i jednocześnie ceniony songwriter. Jego twórczość łączy w sobie pełne emocji melodie z osobistymi tekstami, dzięki czemu kolejne utwory wzruszają i podbijają serca publiczności z różnych zakątków świata. Ostatnio muzyk powrócił z nowościami - w sierpniu ukazał się singiel "Tastes Like Summer", będący pierwszą nową piosenką od czasu wydanego w 2023 r. albumu "Who We Used To Be". 3 września w ręce słuchaczy trafił drugi utwór - "Weight Of It All" - zapowiadający nową erę wokalisty.

James Blunt w ten sposób szykuje się do premiery nowego albumu "Airplane Mode", który ma ukazać się 6 listopada 2026 r. Jednocześnie zapowiada trasę koncertową, w ramach której zaprezentuje swój nowy repertuar szerokiej publiczności. Krążek oraz tournee to swoisty powrót do formy artysty, który chce nieustannie zaskakiwać odbiorców.

"Gdzieś tam zgubiłem drogę, ale odnalazłem ją w studiu w Banbury" - mówi James Blunt o Pig Music Studios, gdzie nagrał większość albumu. "Airplane Mode" został stworzony z udziałem znakomitego zespołu koncertowego, z którym piosenkarz współpracuje od wielu lat.

James Blunt powraca do Polski po trzech latach nieobecności! Kiedy i gdzie zagra oraz jak zdobyć bilety?

W ramach ogłoszonej trasy koncertowej, która promować będzie wydawnictwo "Airplane Mode", James Blunt zawita do Polski! Po trzyletniej nieobecności odwiedzi Wrocław - 10 marca 2027 r. zaśpiewa w Hali Stulecia. Organizatorem wydarzenia jest agencja Prestige MJM.

Bilety na wyczekiwany koncert dostępne będą w przedsprzedaży już od 7 września, od godz. 10:00. Wówczas udział w niej będą mogli wziąć wyłącznie zapisani użytkownicy platformy Bilet Serwis (do sprzedaży można dołączyć, wyrażając zgodę na otrzymywanie newslettera, do północy 6 września). Sprzedaż ogólna wystartuje z kolei 9 września, również o godz. 10:00. Wejściówki będzie można zdobyć na stronie www.biletserwis.pl.

James Blunt ogłosił koncert we Wrocławiu materiały prasowe

James Blunt zasłynął dzięki "You're Beautiful". Hit niedługo wybrzmi we wrocławskiej Hali Stulecia!

Najważniejszym punktem muzycznej historii Jamesa Blunta pozostaje oczywiście "You're Beautiful" - utwór z debiutanckiego albumu "Back to Bedlam", który przyniósł muzykowi światową rozpoznawalność. Do dziś jest jego wizytówką, a jednocześnie przez lata stał się ponadczasowym, popowym przebojem.

Wrocławska publiczność już w przyszłym roku usłyszy, jak wielki hit wybrzmiewa w Hali Stulecia. Dodatkowo może spodziewać się takich kawałków, jak doskonale znane "Goodbye My Lover", "1973", "Bonfire Heart" czy "Wisemen", które towarzyszą kolejnym pokoleniom słuchaczy.

"Muzyka Jamesa Blunta ma niezwykłą zdolność łączenia pokoleń. Jego największe utwory są doskonale znane polskiej publiczności, a jednocześnie bardzo cieszy nas możliwość zaproszenia go ponownie z nową muzyką. Jego charakterystyczny głos, melodyjność i umiejętność budowania bliskiej relacji z publicznością pozostają niezmiennie ważnymi elementami jego koncertów. Wierzę, że występ we Wrocławiu będzie wyjątkowym wieczorem dla wszystkich, którzy przez lata słuchali jego piosenek i tych, którzy dopiero odkrywają twórczość Brytyjczyka" - mówi Janusz Stefański z Prestige MJM.

Interia jest patronem medialnym koncertu.