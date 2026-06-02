Jack White "Jack White Live 2026": Bez telefonów i zbędnych słów [RELACJA]

Zakaz używania telefonów komórkowych sprawił, że warszawski występ Jacka White'a w Klubie Stodoła stał się doświadczeniem dość archaicznym - w najlepszym znaczeniu tego słowa. To był koncert offline: bez ekranów unoszących się nad głowami i bez nagrywania każdej piosenki. Na wejściu każdy został poproszony o schowanie telefonu do specjalnie przygotowanego etui. Cała uwaga skierowana była wyłącznie na muzykę - a jej było pod dostatkiem, w czystej rockandrollowej postaci.

Jack White pojawił się na scenie w swojej charakterystycznej burzy czarnych włosów i od razu wypełnił Stodołę maksymalną ilością rockowej energii, grając "Dead Leaves and the Dirty Ground". Przez cały koncert praktycznie nie powiedział ani jednego słowa, a kiedy schodził ze sceny, po prostu uniósł otwartą dłoń w geście podziękowania. Uważam jednak, że ten brak słów nie wynikał z dystansu wobec publiczności. Wręcz przeciwnie. White od lat należy do artystów oszczędnych w wypowiedziach, a jego warszawski występ pokazał, że komunikacja może odbywać się wyłącznie za pomocą dźwięków. Każdy utwór mógłby zostać szczegółowo skomentowany, ale ostatecznie wszystkie zlały się w jedną, spójną opowieść - bez zbędnych przerw i rozbijania atmosfery między kolejnymi numerami.

Publiczność nie potrzebowała zachęty do reakcji. White nie prowokował do klaskania czy śpiewania. Po prostu robił swoje, a sala odpowiadała natychmiast na każde gitarowe zagranie, każdy zwrot akcji i każdy kolejny riff. Długie gitarowe wprawki były równie ważne jak same piosenki. Czasami nawet ważniejsze. Nie zawsze musiał śpiewać, by dać publiczności dokładnie to, po co przyszła. I trzeba przyznać, że trudno było oderwać wzrok od jego gry.

Oczywiście jego charakterystyczne wokale, przechodzące momentami w screamy sięgające niemal dziewczęcych krzyków, kontrastowały z precyzją instrumentalną zespołu. Jednocześnie White pozostawał niezwykle pokornym liderem. Doskonale wiedział, kiedy usunąć się w cień i oddać przestrzeń swoim muzykom. Po niemal każdym utworze pozwalał zespołowi podgrzewać atmosferę krótkimi instrumentalnymi fragmentami, które wywoływały kolejne fale oklasków.

Setlista była przekrojową podróżą przez najważniejsze momenty jego kariery. White sięgał zarówno po materiał solowy, jak i utwory The White Stripes oraz The Raconteurs. Można było śpiewać razem z artystą, ale nie było takiego obowiązku. White stworzył kilka okazji do wspólnego śpiewania, jednak ważniejsza od uczestnictwa publiczności była płynność całego występu. Członek Rock and Roll Hall of Fame bardziej zachęcał do słuchania niż do odgrywania znanych koncertowych rytuałów.

Aż wreszcie nadszedł moment, którego wszyscy się spodziewali. "Seven Nation Army". Sala eksplodowała radością już po pierwszych dźwiękach. Trudno się dziwić - utwór napisany jeszcze z The White Stripes dawno przestał być zwykłą rockową piosenką i stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych stadionowych hymnów świata. Po ostatnich dźwiękach utworu White pożegnał się tak samo, jak przez cały wieczór prowadził koncert - bez zbędnych słów.

Największe wrażenie zrobił jego kunszt: gitarowa wirtuozeria, znakomita współpraca z zespołem oraz aranżacje rozwijane spontanicznie na scenie.

Przed główną gwiazdą wieczoru wystąpił polski zespół The Stubs.





