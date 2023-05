W ramach nowej trasy "The Future Past Tour", grupa Iron Maiden zapowiedziała, że będzie prezentować utwory z najnowszego albumu "Senjutsu" (2021), a także numery z kultowej płyty "Somewhere In Time" z 1986 roku i inne klasyczne kawałki.

13 i 14 czerwca uwielbiana przez polskich fanów legenda heavy metalu zagra w Tauron Arenie Kraków.

"Po wydaniu naszego ostatniego albumu 'Senjutsu' uaktualniliśmy nieco obecną trasę 'Legacy of the Beast Tour' otwierając występ pierwszymi trzema utworami z tego albumu, w scenerii Japońskiego Pałacu. Ponieważ nie ma sensu powtarzać tego podczas trasy z albumem 'Senjutsu', pomyśleliśmy o innych opcjach i zdecydowaliśmy się na powrót do 'Somewhere In Time', ponieważ nie była ona uwzględniona w różnych historycznych trasach, które graliśmy przez lata" - zapowiadał przed rozpoczęciem trasy basista i lider Steve Harris .

Za nami koncert rozpoczynający "The Future Past Tour". W Ljubljanie (Słowenia) nie zabrakło niespodzianek - poza pięcioma numerami z "Senjutsu" ("Days of Future Past", "Death of the Celts", "Hell on Earth", "The Time Machine" - koncertowe premiery i "The Writing on the Wall") po raz pierwszy na żywo zabrzmiał monumentalny "Alexander the Great" z płyty "Somewhere In Time".

