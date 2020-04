Into the Abyss Festival 2020 odwołany z powodu koronawirusa. Gwiazdami Paradise Lost i Venom

Zaplanowany na 15-16 maja we Wrocławiu Into the AbyssFestival to kolejna impreza, która została odwołana przez pandemię koronawirusa.

Nick Holmes (Paradise Lost) w akcji /Frank Hoensch/Redferns /Getty Images

"Pandemia zaskoczyła cały świat. Ciągłe przedłużanie restrykcji, paraliż ruchu lotniczego, zamknięcie granic i rosnąca liczba zarażonych spowodowała nieuniknione - jesteśmy zmuszeni odwołać tegoroczną edycję Into the Abyss Festival" - taki komunikat pojawił się na facebookowym profilu imprezy.

Clip Paradise Lost Fall From Grace

Gwiazdami festiwalu w Klubie Zamknięte Rewiry we Wrocławiu miały być brytyjskie grupy Paradise Lost i Venom, należące do legend odpowiednio doom metalu i black metalu.

Podczas dwóch dni na scenie mieli się zaprezentować także m.in. Gold, Dopelord, Dead Congregation, Winterfylleth, Rebaelliun, Gruzja, Neolith, Kult Mogił, Czerń, Truchło Strzygi, Totenmesse, Deszcz i Temple Desecration.

Organizatorzy zapowiadają, że w najbliższych tygodniach uruchomią trzy możliwości wykorzystania posiadanych wejściówek: w nowym terminie; wymiana na vouchery, pozwalające na zakup biletu na inny koncert; zwrot pieniędzy.

"Tymczasem dbajcie o siebie i o swoich bliskich, oraz zbierajcie siły podczas izolacji, bo ten stan kiedyś się skończy i znów zobaczymy się pod sceną!" - czytamy.