Jeszcze zanim o muzyce. Przy pierwszej edycji pisałam, że prosilibyśmy mniej światła i więcej przestrzeni na korytarzach, bo człowiek ma flashbacki z przedzierania się przez Galerię Krakowską w sobotnie popołudnie. Rok później w press roomie urodziło się powiedzenie "przepustowość -2", bo dalej przemieszczanie się korytarzami to był raczej czas, żeby pomyśleć nad życiem niż faktycznie iść w miarę sprawnie we wcześniej upatrzonym kierunku. Na trzeciej edycji też coś tam jeszcze marudziłam, że ciasno. W tym roku natomiast nastąpiło absolutne przearanżowanie, jest klimatycznie, jest dżungla, wystawcy dostali swoją własną przestrzeń, więc na korytarzach jest więcej miejsca, a i plakaty i inne ładne rzeczy można pooglądać bardziej na spokojnie. Szanuję taki festiwal, który słucha ludzi. Ostatnio wyznawałam miłość bookerowi, co się nie zmieniło!, w sprawie aranżacji nie wiem, do kogo kierować słowa uznania, ale jeśli mnie słyszysz, to dziękuję!

I jak w ubiegłym roku zaczęłam festiwal jakoś o 22, bo w trakcie większości koncertów moje pendolino stało w polu, tak teraz udało mi się przyjść na sam początek. I bardzo dobrze, bo pierwszy na UP Stage grał krakowski zespół AcidSitter. Krakowski, ale właściwie polsko-japoński. "Zespół AcidSitter ma zaszczyt otworzyć festiwal Inside Seaside, jest tu całkiem zaj…ście" - powiedzieli ze sceny i uważam, że to słuszny statement. Proszę, już pierwsze polecanko, a nawet jeszcze nie było dobranocki. Stamtąd trafiłam na Kathię na Gdańsk Stage i można tę muzykę lubić albo nie lubić, jak zawsze kwestia gustu, ale to, że Kathia ma taaaki kawał głosu nie podlega żadnej dyskusji. A przy okazji to super osoba!

Następnie szybki powrót na górę, gdzie grało Ciśnienie i już powoli zaczął się robić problem z wejściem na UP Stage, ale trudno się dziwić przy takim line-upie. Jak to stwierdził ktoś z tłumu nad moim uchem: "I to jest muzyka". Z żalem zrobiłam miejsce dla czekających na korytarzu, ale trzeba było iść sprawdzić hiszpański girlsband Hinds. Podobno ktoś im powiedział przed występem, żeby uważały na polską publiczność, bo może być trochę starsza, niż są przyzwyczajone, ale się z tym nie zgadzają, bo wszyscy tu wyglądają na 18. Wcale niepotrzebne te pochlebstwa, bo i bez tego nam się podobało, zaręczam. Indie z garage rockiem i dużą dawką przekonania, że jest lato i wszystko będzie dobrze.

Potem The Streets, czyli chyba najliczniejszy koncert tego dnia. I z pewnością znajdzie się znaczna liczba osób, które powiedzą, że najlepszy. Dostaliśmy całe "A Grand Don't Come for Free", ale tak naprawdę całe, łącznie z przystankiem znanym z okładki. Ależ mi teraz będzie siedział ten album na słuchawkach. Jeśli miałabym porównać to do czego, co już na Inside widzieliśmy, to musiałabym wspomnieć tutaj Sleaford Mods. A tak naprawdę clue tego występu - chyba mogę tak powiedzieć - to były bisy i wyjście do publiczności. Może ja oddam głos publice? "Każdy kawałek zmiótł z planszy", "Muzyczny teatr, ale bisem rozwalił system", "Poproszę powtórkę za rok. Jeden koncert The Streets to zdecydowanie za mało", "Cudowny koncert, Mike świetny kontakt z publiką", "Fascynujące! Dramaturgia, spektakl, opowieść i do tego świetna zabawa. Najlepszy koncert pierwszego dnia", "Ależ to było dobre, ciary do teraz". Nie mam nic więcej do dodania. To był jeden z tych występów, które wspomina się i przy każdym pytaniu, jak tam było na Inside, i będzie się wspominać również po dekadzie.

Inside Seaside 2026 [ZDJĘCIA] Zobacz galerię + 45

Nie trafiłam na górną scenę na Variete, ale to dlatego, że już ich w tym roku słyszałam co najmniej dwa razy, więc zdecydowałam się w tym czasie posłuchać Hermanos Gutiérrez. Przy czym zaznaczmy, że koncert Variete to jest zawsze dobry pomysł. Z kolei Hermanos Gutiérrez na początku podziękowali, że przyszliśmy, a tak naprawdę to ja od początku festiwalu słyszałam, jak wszyscy mówią, że idą właśnie tutaj. Mocny kandydat do top koncertów tej edycji, choć ja znowu chciałabym posłuchać ich w jakimś bardziej kameralnym miejscu. Liczę, że to się w końcu wydarzy, ale dziękuję Inside za rozbudzenie apetytu.

O 23 na Gdańsk Stage pojawiła się Jessie Ware. I też były głosy, że to najlepszy piątkowy koncert, przy czym akurat tutaj nie mogę się zgodzić. Widziałam, jak ludzie się przy tym bawili, tańczyli i w ogóle mieli time of their lives, ale dla mnie to było jakieś… za bardzo wyćwiczone? Oczywiście doskonale wykonane, więc niby nie ma się do czego przyczepić, ale mi tam zabrakło bardziej spontanicznej energii.

Inside Seaside 2026: fajne te zagraniczne, ale jednak Voo Voo najlepsze

Natomiast jeśli ktoś spytałby, który koncert był dla mnie najlepszy, to bez zastanowienia powiedziałabym, że Voo Voo. A, w ogóle zaznaczmy jeszcze na początek, że można sobie puszczać backing tracki z komputera, ale tak to wszyscy potrafią. Bo można też z telefonu przystawionego do mikrofonu, no i jak coś jest głupie, ale działa, to wiecie. W takiej formie właśnie rozpoczęło się "Się poruszam 1". Później nieco reggae'owa "Łajba". A przynajmniej reggae'owa do czasu wielkiej improwizacji. Przed koncertem w prasowym padły słowa, że "na Voo Voo będzie można sobie usiąść"… Jakże bardzo się myliliśmy. To był chyba najradośniejszy i jednocześnie najmocniejszy set Voo Voo, jaki zdarzyło mi się dotąd słyszeć. I przepraszam zasady SEO za przytoczenie tego cytatu, ale przy czwartym kawałku ("Ulatam"), kiedy Mateusz Pospieszalski zaczął grać na dzwonkach, obok mnie padło "Na czym on jeszcze, ku..a, będzie grał?". No poczekajcie, przecież jeszcze nawet nie wyciągnął kalimby!

Było "Czekam" z tak napakowaną ścianą dźwięku, że aż ci momentami niewygodnie, a jednocześnie z miejscem na każdy instrument. Było "Bez saxu", przy którym pomyślałam, że wcześniej byłam przekonana, że po odkrywaniu przez trzy tygodnie zupełnie nieznanego mi miejsca świata, będę musiała trochę poczekać, zanim znowu polecą mi łzy ze szczęścia wewnątrz, a tu proszę, wystarczyła doba. Było tak mocne wejście w "Jestem", że aż to nagrałam, żeby obejrzeć to jeszcze raz na spokojnie. A na bis jeden z najpiękniejszych tekstów, czyli "Gdybym", przy którym znowu łezka się pojawiła, mam wrażenie, że nie tylko u mnie. Do tego jeszcze gościnne wejścia Samitry Suwannarit. Nie bez powodu zawsze, kiedy ktoś pyta mnie o polską muzykę, moją pierwszą odpowiedzią jest Voo Voo.

Voo Voo podczas Inside Seaside 2026 [ZDJĘCIA] Zobacz galerię + 9

Idę sobie słuchać "1986" i "Dźwięczności", i "A Grand Don't Come for Free", i "Original Pirate Material" w oczekiwaniu na drugi dzień Inside i koncerty, które znowu przypomną mi, czemu zawsze uparcie wybieram festiwale nad jakiś odpoczynek i posiadanie zegara biologicznego. Bookerze Inside Seaside, moje uczucia są stabilne już czwarty rok.

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