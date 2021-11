Impact Festival 2022. Five Finger Death Punch główną gwiazdą [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Impact Festival przez trzy ostatnie lata odbywał się w Tauron Arenie Kraków. W 2019 r. głównymi gwiazdami byli Tool, Alice In Chains i Black Rebel Motorcycle Club.

Po pięciu latach impreza w 2020 r. miała powrócić do Atlas Areny w Łodzi. Poprzednio w tym miejscu Impact odbył się w 2015 r., a na scenie zaprezentowali się wówczas m.in. Slipknot, Godsmack i Gojira.

Na 2020 r. ogłoszono występy pionierów nu metalu z grupy Korn, a także Bring Me The Horizon, Of Mice & Men, Skillet, Royal Republic i The Last Internationale.

Reklama

Impact Festival - Kraków, 11 czerwca 2019 r. Zdjęcia fanów 1 / 12 Tak bawiła się publiczność podczas Impact Festival 2019 w Tauron Arenie Kraków Źródło: INTERIA.PL Autor: Beata Zawrzel udostępnij

Ostatecznie z powodu pandemii koronawirusa impreza została ostatecznie odwołana. Po przerwie ogłoszono, że Impact powróci w 2022 r. ponownie w Tauron Arenie Kraków.

Impact Festival 2019 w Krakowie - Tool 1 / 16 Zobacz zdjęcia z koncertu grupy Tool podczas Impact Festival 2019 w Tauron Arenie Kraków Źródło: INTERIA.PL Autor: Beata Zawrzel udostępnij

Impact Festival 2022 - sprzedaż biletów:

Znamy już główne gwiazdy festiwalu - 6 lipca 2022 r. wystąpią grupy Five Finger Death Punch, dowodzony przez Zakka Wylde'a Black Label Society oraz Hollywood Undead.

Przedsprzedaż dla klientów Citi Handlowy: 30.11 godz. 11:00

Przedsprzedaż Ticketmaster: 2.12 godz. 11:00

Sprzedaż ogólna: 3.12 od godz. 11:00.

Five Finger Death Punch mają na swoim koncie ponad 7,6 miliarda streamów, 3 miliardy wyświetleń wideo i nadal biją rekordy na całym świecie. W latach 2018-2020 sprzedali ponad milion biletów na swoje koncerty. Zespół zajmuje drugie miejsce wśród wykonawców spod znaku hardrockowego grania pod względem sprzedaży i streamów, ustępując jedynie Metallice. Grupa ma na koncie 25 singli, które znalazły się w top 10 i 11 utworów z numerem jeden na listach przebojów w ciągu ostatnich kilku lat.

Z ostatniej płyty "F8" pochodzą przebojowe single "Inside Out", "A Little Bit Off" i "Living The Dream".

Clip Five Finger Death Punch A Little Bit Off

Trwającą już ponad 20 lat karierę Black Label Society podsumowała w 2018 r. składanka "Grimmest Hits".

"'Sonic Brew' [debiut z 1999 r.] był początkiem. Nie mogę uwierzyć, że minęło 20 lat" - komentował Zakk Wylde.

Clip Black Label Society End of Days