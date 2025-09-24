Kreator to grupa, której fanom thrash metalu nie trzeba chyba przedstawiać. Formacja z Essen założona została w 1992 roku. W oryginalnym składzie obok gitarzysty i wokalisty Milanda Petrozzy znaleźli się perkusista Jürgen "Ventor" Reil oraz basista Rob Fioretti. Ich drugi album studyjny "Pleasure to Kill" zmienił oblicze europejskiego thrashu, stając się klasykiem, który po dziś dzień inspiruje młode zespoły. Obecnie wokaliście i perkusiście towarzyszą gitarzysta Sami Yli-Sirniö oraz basista Frédéric Leclercq.

Wraz z informacją o trasie koncertowej, Kreator zapowiedzieli swój 16. album studyjny "Krushers Of The World". Premiera wydawnictwa planowana jest na 16 stycznia 2026 roku nakładem Nuclear Blast Records. Pierwszy singiel "Seven Serpents" ujrzy światło dzienne w piątek 26 września!

Z kim Kreator przyjadą do Polski?

15 kwietnia 2026 roku Kreator zagrają w warszawskim COS Torwar! Towarzyszyć im będą równie ważni i interesujący goście! Brytyjska formacja Carcass sprytnie balansująca na granicy melodyjnego death metalu i goregrindu, amerykańscy thrash metalowcy z Exodus oraz powerviolence'owe Nails!

Bilety na wydarzenie dostępne będą już od 26 września o godz. 10:00 w ramach Artist's Presale - na oficjalnych stronach wykonawców. Sprzedaż biletów na stronie organizatora Knock Out Productions rozpocznie się z kolei 29 września, również o godzinie 10:00.

Lech Janerka: "Kiedyś myślałem, że mam wpływ na to, w jaki sposób ludzie myślą" Polsat News INTERIA