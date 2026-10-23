Helikopter, tort i uwięziona zakonnica. Co działo się na Jazz Jantar? [RELACJA]

Festiwal Jazz Jantar to najstarszy festiwal jazzowy na Wybrzeżu i jeden z najstarszych w Polsce. Jego historia sięga 1973 roku, a przez kolejne dekady gościł zarówno uznanych mistrzów jazzu, jak i przedstawicieli młodszego pokolenia, którzy odważnie przekraczają granice gatunku. Tutaj jazz potrafi być hałaśliwy, agresywny, nieprzewidywalny, a czasem wręcz trudny do przyswojenia.

Tym razem czas pozwolił mi uczestniczyć tylko w jednym dniu jesiennej edycji festiwalu. Wybór padł na czwartek, 22 października, a przekonała mnie przede wszystkim zapowiedź koncertowej premiery "Ubryk", nowego albumu Ninja Episkopat.

Płyta inspirowana jest historią Barbary Ubryk, XIX-wiecznej zakonnicy, która przez dwie dekady była przetrzymywana w zamknięciu w krakowskim klasztorze. Zespół porusza w ten sposób kwestie przemocy instytucjonalnej i społecznego zobojętnienia. Szczególnie fascynuje mnie sam pomysł opowiedzenia tak trudnej, lokalnej historii za pomocą muzyki.

O tym, dlaczego muzycy sięgnęli właśnie po losy Barbary Ubryk i jak przekładali tę historię na dźwięki, opowiedzieli szerzej w wywiadzie mojego redakcyjnego kolegi (zachęcam do przeczytania!, otwiera się w nowym oknie).

Olbrzym i Kurdupel, czyli dwadzieścia lat muzycznego porozumienia

Wieczór rozpoczął się w kameralnej przestrzeni Kina Żak, gdzie wystąpił duet Olbrzym i Kurdupel. Tworzą go saksofonista Tomasz Gadecki, znany m.in. z Lonker See, oraz basista Marcin Bożek, związany również z Orkiestrą Teatru Muzycznego w Gdyni. Panowie współpracują już od dwóch dekad, a jubileusz postanowili uczcić premierowym materiałem.

Nie będę ukrywać, że początek koncertu był dla mnie niemałym wyzwaniem. Próbowałam uchwycić jakiś rytm czy melodię, ale przy tak swobodnej improwizacji trudno znaleźć punkt zaczepienia. Kiedy wydawało mi się, że zaczynam rozumieć, dokąd zmierza dany fragment, muzycy już skręcali w zupełnie inną stronę.

Największe wrażenie zrobił na mnie jednak warsztat obu muzyków, a przede wszystkim to, jak doskonale znają swoje instrumenty. Gadecki wykorzystywał ustnik saksofonu do wydawania charakterystycznych cmoknięć, eksperymentował z oddechem, a momentami uzyskiwał brzmienia przypominające odgłos helikoptera. Bożek z kolei szorował po strunach basu, szukając kolejnych dźwiękowych faktur. Obserwowanie tych eksperymentów było równie interesujące, co samo słuchanie.

Po dwudziestu latach wspólnego grania Gadecki i Bożek czytają się właściwie bez słów. Panowie podawali ten dość ciężkostrawny materiał z ogromną swobodą i poczuciem humoru. Było widać, że nadal świetnie bawią się wspólnym graniem, a ich podejście udzielało się publiczności.

Jubileusz zobowiązuje, więc na muzycznych eksperymentach się nie skończyło. Z okazji dwudziestolecia działalności duet poczęstował zgromadzonych tortem. Całkiem przyjemny sposób na zakończenie tak wymagającego koncertu.

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Ninja Episkopat. Mocne brzmienia i nieoczywista opowieść

Po występie Olbrzyma i Kurdupla przenieśliśmy się do Sali Suwnicowej, gdzie publiczność była już znacznie liczniejsza. Najwyraźniej nie tylko ja czekałam na możliwość usłyszenia "Ubryk" na żywo.

Ninja Episkopat to jeden z ciekawszych młodych zespołów poruszających się na pograniczu jazzu i rocka. Już debiutancki album "All Thoughts Are Bad Thoughts" z 2023 roku zwrócił uwagę słuchaczy również poza Polską. Od tego czasu skład przeszedł zmiany. Do perkusistki Patrycji Wybrańczyk i saksofonisty Alexa Clova dołączył gitarzysta Krzysztof Hadrych, znany m.in. z Tomasz Chyła Quintet czy metalowego Salo. Podczas koncertu muzykom towarzyszyli również goście: Artificialice oraz Emil Miszk.

Już od pierwszych chwil było jasne, że nie będzie to delikatne spotkanie z jazzem. Muzyka Ninja Episkopat jest intensywna, pełna mroku i nieoczywistych połączeń stylistycznych. Jazzowe improwizacje spotykają się tutaj z ciężarem rocka i metalu, a całość tworzy brzmienie, które trudno jednoznacznie zaszufladkować. Mam wrażenie, że dzięki temu zespół jest w stanie dotrzeć do znacznie szerszej publiczności niż wyłącznie zadeklarowani miłośnicy jazzu.

Szczególną uwagę zwracał Krzysztof Hadrych, który jako nowy gitarzysta miał okazję wyraźnie zaznaczyć swoją obecność. Jego partie doskonale wpisywały się w charakter materiału, dodając mu ciężaru. Zresztą trudno byłoby wskazać element, który nie współgrał z pozostałymi. Intensywna perkusja, saksofon, ciężkie gitarowe partie i wkład zaproszonych gości tworzyły spójną całość. Mimo że muzyka była momentami naprawdę agresywna, ani przez chwilę nie odbierałam jej jako przytłaczającej.

Nie mogę też przestać zachwycać się samym konceptem "Ubryk". Zespół zdecydował się sięgnąć po lokalną historię, która mogłaby pozostać kolejnym zapomnianym rozdziałem przeszłości, i nadać jej zupełnie nową formę. Płyta jest przemyślaną opowieścią, która może zachęcić słuchacza do samodzielnego zgłębienia tematu. Co ważne, nawet bez znajomości losów Barbary Ubryk muzyka broni się swoją energią i pomysłowością.

Dla mnie był to zdecydowanie najlepszy koncert wieczoru. Jeżeli ktoś nadal uważa jazz za muzykę wyłącznie spokojną i przeznaczoną dla wąskiego grona odbiorców, występ Ninja Episkopat mógłby skutecznie wyprowadzić go z błędu.

Sławek Jaskułke. Po burzy przyszło wyciszenie

Po tak intensywnym występie trudno było wyobrazić sobie lepsze zakończenie wieczoru niż solowy koncert Sławka Jaskułkego.

Gdański pianista, wieloletni współpracownik Zbigniewa Namysłowskiego i pomysłodawca projektu "Chopin na pięć fortepianów", powrócił na Jazz Jantar po trzech latach. Tym razem zaprezentował materiał inspirowany spacerami z synem i odgłosami otaczającej ich przyrody. Rejestrowane podczas tych wypraw dźwięki lasu stały się częścią muzycznego projektu, który artysta określa jako studium przestrzeni.

Po agresywnych, gęstych brzmieniach Ninja Episkopat krystaliczne dźwięki fortepianu działały kojąco. W tle wybrzmiewały odgłosy natury, które doskonale scalały się z kompozycjami, nadając im niemal medytacyjny charakter.

To zupełnie inny rodzaj słuchania niż ten, którego wymagały wcześniejsze koncerty. Nie trzeba było gorączkowo poszukiwać rytmu ani próbować nadążyć za kolejnymi muzycznymi pomysłami. Muzyka Jaskułkego aż zachęcała do zamknięcia oczu i całkowitego zanurzenia się w jej atmosferze. Po dwóch wymagających występach przyniosła potrzebne wyciszenie.

Jazz Jantar to nie tylko koncerty

Choć na scenie przez cały wieczór działo się naprawdę dużo, Jazz Jantar ma jeszcze jeden element, który sprawia, że chętnie się na niego wraca. Jest nim społeczność skupiona wokół festiwalu.

Wystarczy pojawić się w Żaku więcej niż raz, żeby zacząć rozpoznawać znajome twarze. Wśród publiczności można spotkać zarówno starszych miłośników jazzu, jak i młodych ludzi, osoby zawodowo związane z muzyką, artystów czy ich znajomych. Pojawiają się także rodziny z dziećmi. Myślę, że wczesna ekspozycja na tak różnorodną muzykę rozwinie kreatywność najmłodszych do tego stopnia, że za kilkanaście lat wynajdą zupełnie nowy kolor.

Żarty żartami, ale możliwość obcowania z muzyką, która wymyka się prostym schematom, wydaje mi się niezwykle cenna. Zwłaszcza że Jazz Jantar nie wymaga od odbiorców encyklopedycznej wiedzy o gatunku. Można przyjść bez znajomości wykonawców, dać się zaskoczyć, a nawet wyjść z koncertu z poczuciem, że nie do końca zrozumiało się to, co właśnie wydarzyło się na scenie.

Ważną częścią festiwalowego doświadczenia jest wymiana wrażeń, pozwalająca spojrzeć na muzykę z zupełnie innej perspektywy i poukładać sobie w głowie wszystkie dźwięki oraz emocje. Nie trzeba przy tym obawiać się, że nasze spostrzeżenia okażą się zbyt mało profesjonalne.

Drugi dzień jesiennej edycji Jazz Jantaru pokazał też, w jak dobrej kondycji znajduje się trójmiejska scena jazzowa i improwizowana. Olbrzym i Kurdupel udowodnili, jak wiele może wynikać z dwudziestu lat wspólnej pracy, trójmiejsko-krakowski Ninja Episkopat pokazał, że młodsze pokolenie nie boi się przekraczać gatunkowych granic, a Sławek Jaskułke przypomniał, jak ogromną siłę potrafią mieć subtelne środki wyrazu.