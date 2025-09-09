HEAVY POP FEST 2025 już niedługo! Co przygotowali na pierwszą edycję?

"Inicjatywa zrodziła się w 2025 roku, kierowana potrzebą zaprezentowania nowego podejścia do sceny muzycznej w Polsce. Impreza nieszablonowo łączy entuzjastów ciężkich brzmień HEAVY z tymi kierującymi się w stronę muzyki bardziej przebojowej i piosenkowej - POP" - czytamy w zapowiedzi wydarzenia.

Pierwsza edycja HEAVY POP FEST odbędzie się 27 września w krakowskim klubie HYPE PARK. Bilety na wydarzenie są jeszcze dostępne.

HEAVY POP FEST 2025: kto wystąpi?

Na festiwalu zagra sześć zespołów. Pierwszym z nich jest The Cassino - grupa, która na scenie obecna jest od 2013 roku, choć pierwszą płytę "Części" wydała osiem lat później. Występowali już na największych festiwalach w Polsce, w tym m.in. Męskim Graniu czy Great September.

Kolejny zespół to Dom Zły. "Bardzo trudno ich zaszufladkować - depresyjna hardcore punkowa machina z wpływami post/black metalu, doprawiona screamo i crustem. Zespół charakteryzuje się melancholijnymi melodiami, głębokimi tekstami w języku polskim poruszającymi tematy egzystencjalne oraz charakterystycznym, nisko osadzonym wokalem Ani Truszkowskiej" - piszą organizatorzy o ich muzyce.

Na scenie pojawi się również Sad Smiles, których fanom młodej sceny nie trzeba przedstawiać. Wygrali Jarocińskie Rytmy Młodych, grali na Męskim Graniu, Inside Seaside, Great September czy Watermill Festivalu w Niemczech. W 2025 roku wydali debiutancki album "Bunt".

Następne zespoły to Dziewczęta, czyli "zespół założony pod nasypem kolejowym przy ulicy Mogilskiej w brudnym mieście Krakowie", i Distrüster, prezentujący "wściekłą mieszankę death metalu i d-beatu". Nie zabraknie również samych organizatorów, czyli zespołu WAVS. Panowie określają swoją muzykę jako heavy pop czy alt rock.