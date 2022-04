Hans Zimmer jest legendą muzyki filmowej. Skomponował on ścieżki dźwiękowe do większości kultowych filmów. Nic więc dziwnego, że jego nazwisko często pojawia się przy oscarowych nominacjach. Już dzisiaj (21 kwietnia 2022) o godzinie 20:00 w Tauron Arenie Kraków będziemy mogli usłyszeć jego kompozycje na żywo. Jak przygotować się do koncertu? Jak dojechać na miejsce?

Hans Zimmer. Twórczość oraz kariera

Hans Zimmer stworzył muzykę do ponad 150 filmów. Jego twórczość usłyszymy w animacjach, komediach romantycznych, kinie akcji czy epopejach historycznych. W swojej karierze otrzymał 26 nagród, w tym dwa Oscary, trzy Złote Globy oraz dwie nagrody Grammy. Łączy on muzykę symfoniczną z elektroniką. Dzięki temu utworzył swój unikalny, niepodrabialny styl.

Przełomem w karierze Hansa Zimmera był Oscar za muzykę do animacji Disneya - "Król Lew". Po tym ogromnym sukcesie kompozytor zaczął otrzymywać coraz więcej propozycji współpracy. Jego twórczość usłyszymy w takich hitach kinowych jak "Gladiator", "Piraci z Karaibów" czy "Batman".

Hans Zimmer w Tauron Arena Kraków. Jak dojechać na koncert samochodem?

Tauron Arena Kraków znajduje się przy ulicy Stanisława Lema 7 w Krakowie. Adres ten łączy dwa ważne krakowskie szlaki komunikacyjne pomiędzy centrum miasta a Nową Hutą. Hala położona jest w odległości czterech kilometrów od Rynku Głównego i znajduje się na terenie dzielnicy Czyżyny.

Od północy najlepiej kierować się na koncert drogą krajową numer 7. Przed Placem Imbramowskim należy skręcić w Dobrego Pasterza, następnie na Rondzie Stanisława Barei skręcić w Lublańską i dalej w Młyńską. Przez Młyńską jedziemy prosto, wjeżdżając w ulicę Janusza Meissnera, a następnie w Stanisława Lema. Po drodze na jednym ze skrzyżowań znajdziemy zjazd na parking Tauron Areny.

Ze wschodu, czyli okolic Nowej Huty wjeżdżamy w ulicę Giedroycia (przed Kopcem Wandy). Jadąc prosto, dostaniemy się na ulicę Podbipięty, a następnie w Sołtysowską. Z niej wjedziemy w Centralną, która jest wyjazdem na Aleję Pokoju. Tam należy zawrócić i kierować się na skrzyżowanie z ulicą Lema.

Z południa najlepiej jest wjechać na obwodnicę i odnaleźć zjazd w ulicę Herberta. Następnie kierować się prosto aż do Parku Płaszów, przy którym skręcamy w Stoczniowców. Przejeżdżamy przez Wisłę, a następnie na skrzyżowaniu odbijamy w prawo na Aleję Pokoju. Kolejne skrzyżowanie będzie kierować nas na ulicę Lema.

Od zachodniej strony najlepiej jechać autostradą A4 w kierunku zjazdu "Kraków Wschód/Łagiewniki". Z niego droga jest już taka sama jak w przypadku drogi od południa.

Hans Zimmer w Tauron Arena Kraków. Gdzie zaparkować?

Sprawdźmy, gdzie możemy zostawić samochód na czas koncertu Hansa Zimmera. Najwygodniejszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z podziemnego parkingu hali. Należy natomiast pamiętać, że wjazd na parking wynosi 35 zł i nie mogą w nim być samochody posiadające instalację gazową.

Chcemy poszukać tańszej alternatywy w pobliżu Tauron Areny? Możemy zastanowić się nad parkingiem przy M1 (Aleja Pokoju 67). Centrum handlowe posiada duży, bezpłatny, otwarty parking, z którego na koncert dojdziemy w około 10 minut. Znajdzie się również miejsce nieco dalej - przy hotelu Hampton by Hilton oraz starej Galerii Plaza (Dąbska 9A). Z tego miejsca na koncert Hansa Zimmera dotrzemy również w 10-15 minut piechotą.

Hans Zimmer w Tauron Arena Kraków. Jak dojechać koleją?

Zwolennicy podróży koleją mogą dojechać na stację Kraków Główny lub Kraków Olsza. Z obu dworców możliwe jest dostanie się na Tauron Arenę komunikacją miejską lub na piechotę.

Dworzec Kraków Główny znajduje się 4.5 kilometra od Tauron Areny, co daje około 55 minut drogi pieszo. Możemy również dojechać spod dworca tramwajem linii 5, jadącego na Wzgórza Krzesławickie. Wysiadamy na przystanku TAURON Arena Kraków Wieczysta, z którego mamy 8-10 minut na nogach.

Stacja Kraków Olsza oddalona jest od Tauron Areny o około 3,5 kilometra (około 40 minut piechotą). Niestety spod dworca nie mamy bezpośredniego autobusu. Możemy wsiąść na przystanku Brogi i wysiąść na Miechowity, gdzie wsiądziemy w bezpośredni autobus. Możemy również udać się na Miechowity pieszo z dworca (około 15 minut). Z tego przystanku odjeżdża nam autobus numer 128 w kierunku Zajezdni Płaszów. Kończymy przejażdżkę na TAURON Arena Kraków - przystanek znajduje się po drugiej stronie ulicy.

Hans Zimmer w Tauron Arena Kraków. Dojazd komunikacją miejską

W okolicy miejsca koncertu znajdują się trzy przystanki. Obsługiwane są przez autobusy oraz tramwaje. Są to:

Tauron Arena Kraków ,

, Tauron Arena Kraków al. Pokoju,

Tauron Arena Kraków Wieczysta.

Istnieje również możliwość dotarcia na miejsce koncertu z przystanku "Muzeum Lotnictwa", lecz powinniśmy się liczyć z 15 minutami spaceru.

Na koncert Hansa Zimmera dojedziemy autobusami numer 124, 128, 424, 662 oraz 664. Oprócz tego na Tauron Arena al. Pokoju dojeżdżają tramwaje linii 1, 14 oraz 22. Linia 4, 5, 9, 10, 52 oraz 74 kursują na przystanek Tauron Arena Kraków Wieczysta.

