Hans Zimmer miał pojawić się w Polsce już 8 marca tego roku. Niestety, ze względu na pandemię koncert przesunięto na 14 kwietnia. Kompozytor jest jednym z najpopularniejszych twórców muzyki filmowej. Nic więc dziwnego, że zmiana terminu nie wpłynęła na zainteresowanie fanów. Zimmer pracował przy ponad 100 filmach i część klasyków z pewnością usłyszymy 14 kwietnia. Jak najlepiej dojechać na Atlas Arenę?

Hans Zimmer w Polsce. Kariera kompozytora

Hans Zimmer rozpoczął swoją muzyczną karierę w 1982 roku. Stworzył wtedy ścieżkę dźwiękową dla Jerzego Skolimowskiego przy filmie "Fucha". Od początku kompozytor łączy w swoich utworach dźwięki orkiestry symfonicznej z elektroniką.

Muzyka artysty znana jest z wielu legendarnych już filmów. Wśród nich możemy wymienić "Piratów z Karaibów", "Mrocznego Rycerza" czy "Incepcję". W 1995 roku otrzymał Oscara za muzykę do "Króla Lwa". Na tegorocznej gali kompozytor doczekał się drugiej statuetki, tym razem za muzykę w "Diunie". Pomimo 12 oscarowych nominacji, artysta musiał czekać 27 lat na ponowne odebranie nagrody.

Dziennik "The Telegraph" uważa Hansa Zimmera za jednego ze 100 największych żyjących geniuszy. Największe jego przeboje usłyszymy już 14 kwietnia w Atlas Arenie w Łodzi!

Hans Zimmer w Polsce. Jak dojechać samochodem na Atlas Arenę?

Atlas Arena znajduje się przy alei ks. bp. Władysława Bandurskiego 7. Jest to miejsce nieopodal Rezerwatu przyrody Polesie Konstantynowskie. Jak dojechać na Atlas Arenę samochodem?

Od północnej części Łodzi możemy kierować się Konstantynowską, dalej Szczecińską obok Lasu Okręglik. Kierujemy się ku OBI na Rydzowej, a następnie w kierunku sklepu Action przy ulicy Traktorowej. Odbijamy w Rąbieńską, przejeżdżamy przy cmentarzu przez ulicę Wieczność, dalej Srebrzyńską. Skręcamy w aleję Unii Lubelskiej, z której będzie widoczny zjazd na Atlas Arenę.

Wschodnia część kierowców powinna jechać w kierunku Autostrady Bursztynowej i OBI przy ulicy Rokocińskiej. Następnie prosto, przez Piłsudskiego. Przejeżdżamy obok Galerii Łódzkiej i wjeżdżamy w Bandurskiego, gdzie jest wjazd na parking Atlas Areny. Od południa najszybszą drogą będzie odbicie w Stanisława Dubois za Portem Łódź, a dalej kierując się ulicą Denną. Jedziemy prosto do Maratońskiej, z której wjedziemy na Unii Lubelskiej. Zachodniej części Łodzi zalecamy przejazd ulicą Łódzką. Dalej należy kierować się Konstantynowską i za parkiem zjechać w prawo w aleję Unii Lubelskiej.

Kompleks Atlas Areny, Sport Areny oraz Stadionu Miejskiego oferuje aż 5 punktów parkingowych. Parking, z którego będzie najbliżej na koncert Hansa Zimmera ma wjazd od strony Unii Lubelskiej. Oznakowany jest bramą numer 3 oraz 4. Cena za parking uzależniona jest od odbywającego się wydarzenia. Nie ma jeszcze podanego cennika parkingu na koncert muzyki filmowej. Wiemy natomiast, że przy ostatnich eventach pozostawienie samochodu pod Areną kosztowało około 20 zł.

Można również pozostawić samochód na darmowym parkingu nieopodal Atlas Areny. Najlepszym miejscem jest parking wzdłuż alei Unii Lubelskiej, a którego na miejsce koncertu mamy 15 minut spaceru. Możemy również pozostawić samochód bliżej - przy ulicy Srebrzyńskiej czy obok dworca PKP Łódź Kaliska.

Hans Zimmer w Polsce. Jak dojechać pociągiem na Atlas Arenę?

Najlepszym, a zarazem najszybszym sposobem na dostanie się na Atlas Arenę z pociągu będzie dojazd na Dworzec PKP Łódź Kaliska. Wychodząc z niego dostajemy się bezpośrednio na parking kompleksu. Do samego budynku koncertu od dworca dzieli nas zaledwie 400 metrów. Istnieje również możliwość dojazdu ze stacji Łódź Retkinia. Z niej natomiast czeka nas przejazd autobusem linii 86, z którego wysiadamy przy przystanku Bandurskiego - Atlas Arena.

Hans Zimmer w Polsce. Jak dojechać komunikacją miejską na koncert?

Najbliżej do wejścia na teren koncertu jest z przystanku Bandurskiego - Atlas Arena. Dojeżdżają na niego autobusy linii:

Na ten przystanek dojeżdża również tramwaj linii 6. Jedzie w kierunku Dworca Łódź Kaliska lub w kierunku Parzęczewskiej.

Jednorazowe bilety komunikacji miejskiej kosztują 4 lub 5 zł. Zależy to od długości ważności naszego biletu. Istnieje również możliwość zakupu biletu jednodniowego w kwocie 16 zł.

