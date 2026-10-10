Hania Derej Trio w Warszawie: "Wesoła iskierka w tym szalonym świecie" [RELACJA]

Na występ Hani Derej szedłem z konkretnym punktem odniesienia. Jej występy urzekły mnie zarówno na OFF Festivalu, jak i Great September. Ciekaw byłem, jak wypadnie kolejne spotkanie z jej muzyką, szczególnie, że 25 września ukazał się najnowszy krążek tria, w którego skład prócz samej Hani wchodzą Mateusz Szewczyk oraz Gniewomir Tomczyk. W kilku kompozycjach do zespołu dołączył też saksofonista Krzysztof Kuśmierek. Niby koncert tria, a jednak przez część wieczoru słuchaliśmy kwartetu. Z dodatkowym głosem całość nabrała dużo pełniejszego kształtu i brzmienia, w którym nie trudno było się zatracić.

Wyjątkowo bliska atmosfera

Między utworami pianistka robiła krótkie przerwy na anegdoty. Nie rozbijały one koncertu ani nie odciągały uwagi od muzyki. Pozwalały za to lepiej poznać artystkę, która zarażała salę swoją pozytywną energią. Jak sama przyznała, taki zresztą był jej cel - cały nowy krążek ma być dla słuchacza taką wesołą iskierką w tym szalonym świecie.

Było w tej interakcji dużo naturalności i swobody. Hania zamiast utrzymywać dystans, dzieliła się ze słuchaczami tym, co ją interesuje, czym żyje poza sceną, oraz opowiadała co nieco o inspiracjach stojących za "Don't Look Behind Always Forward". Wszelkie przerwy sprawiały, że łatwiej było wejść w jej świat.

Polska kadra weszła do kompozycji

Najbardziej nieoczekiwany moment przyszedł, gdy Hania opowiedziała o swojej pasji do sportu. Znalazła nawet chwilę na włączenie transmisji meczu polskiej reprezentacji kobiet w piłce nożnej. Dźwięki spotkania posłużyły jako swego rodzaju tło kompozycji.

Po utworze artystka sprawdziła wynik i zobaczyła, że Polki niestety przegrywały z Belgią. Z publiczności dobiegło wtedy klasyczne "nic się nie stało".

W ostatnich latach chętnie patrzymy na jazz przez jego spotkania z hip-hopem, jak na muzykę, która zatoczyła koło i odnajduje nową publiczność dzięki kolejnym połączeniom. W Jassmine nie ten trop wysuwał się jednak na pierwszy plan. Najważniejsza była dla mnie czysta przyjemność płynąca z jazzowego grania, które nie potrzebowało hiphopowego punktu zaczepienia, żeby wciągnąć słuchacza.

Nie oznacza to, że projekt Derej zamyka się w tradycyjnej formule. Hania Derej Trio łączy jazz z elektroniką i elementami neoklasyki, a ja od siebie dorzuciłbym do tego nawet odrobinę momentów transowych.

To był po prostu świetny wieczór. Wspaniały nowy materiał, swobodny kontakt z publicznością i radość, którą Hania Derej dzieliła się ze słuchaczami, złożyły się na koncert, po którym trudno było wyjść bez uśmiechu. W porównaniu z jej występem na OFF Festivalu usłyszałem ogromny artystyczny rozwój, a jednocześnie zobaczyłem artystkę, która nie straciła naturalności i entuzjazmu.

Po takim spotkaniu jestem przekonany, że przed Hanią jeszcze mnóstwo wielkich sukcesów, a przecież już może chwalić się występami na prestiżowych imprezach za oceanem! Jest naprawdę niezwykła, nie tylko ze względu na umiejętności, ale również sposób, w jaki potrafi dzielić się swoją pasją.