Scorpions rozpoczęli swoją karierę muzyczną już w latach sześćdziesiątych, a pierwszy album wydali w 1972 roku. Mimo takiego wczesnego startu, zespół zdobył uznanie na całym świecie dopiero dekadę później. Przeboje jak "Rock You Like a Hurricane" czy "Still Loving You" znają nawet Ci, których nie interesuje muzyka rockowa. Już za kilka dni te oraz inne klasyki zagrane zostaną na żywo w Tauron Arenie w Krakowie. Sprawdźmy, jak dojechać na to kultowe widowisko!

Scorpions. Historia kariery oraz ostatnia trasa koncertowa

Scorpions zaczęło rozwijać się muzycznie w 1965 roku, kiedy to Rudolf Schenker zdecydował się na stworzenie zespołu w klimatach The Beatles. Jego plany szybko natomiast zostały zmienione przez poznanie i zachwyt psychodelicznym rokiem. W 1972 roku wydany został pierwszy album zespołu o nazwie "Lonsome Crow", który nie szczycił się wielką popularnością. Dopiero w latach osiemdziesiątych zespół stał się symbolem hard rocka. Oprócz wspomnianych wcześniej "Still Loving You" czy "Rock You Like a Hurricane" nie możemy zapomnieć o balladzie "Winds of Change", będącej hymnem przemian politycznych 1989 roku. Do dzisiaj tego utworu nie może zabraknąć na żadnym koncercie zespołu Scorpions.

Zespół Scorpions od lutego na koncertach śpiewa "Winds od Change" w zmienionej formie. Nowy początek utworu to: "Now listen to my heart, It says Ukraine, Waiting for the winds of change...". Oprócz tego gitarzysta zespołu posiada gitarę pomalowaną na wzór flagi Ukrainy. Nie zabraknie takich motywów również na koncercie Scorpions w Tauron Arenie Kraków . W trakcie utworu "Winds of Change" fani rozwiną dwie flagi - polską oraz ukraińską, jako symbol wsparcia.

Zespół od lat posiada wierne grono Polskich fanów. Już w 2000 roku, gdy zespół miał darmowy koncert w Pobiedniku, przyjechało na niego ponad 700 tysięcy ludzi. Zespół jeszcze mocniej połączył się z naszym narodem, gdy w 2003 roku do Scorpions dołączył Paweł Mąciwoda - muzyk z Wieliczki.

Scorpions w Tauron Arena Kraków. Jak dojechać na koncert samochodem?

Tauron Arena Kraków znajduje się przy ulicy Stanisława Lema 7 w Krakowie. Adres ten łączy dwa ważne krakowskie szlaki komunikacyjne pomiędzy centrum miasta a Nową Hutą. Hala położona jest w odległości czterech kilometrów od Rynku Głównego i znajduje się na terenie dzielnicy Czyżyny.

Od północy najlepiej kierować się na koncert drogą krajową numer 7. Przed Placem Imbramowskim należy skręcić w Dobrego Pasterza, następnie na Rondzie Stanisława Barei skręcić w Lublańską i dalej w Młyńską. Przez Młyńską jedziemy prosto, wjeżdżając w ulicę Janusza Meissnera, a następnie w Stanisława Lema. Po drodze na jednym ze skrzyżowań znajdziemy zjazd na parking Tauron Areny.

Ze wschodu, czyli okolic Nowej Huty wjeżdżamy w ulicę Giedroycia (przed Kopcem Wandy). Jadąc prosto, dostaniemy się na ulicę Podbipięty, a następnie w Sołtysowską. Z niej wjedziemy w Centralną, która jest wyjazdem na Aleję Pokoju. Tam należy zawrócić i kierować się na skrzyżowanie z ulicą Lema.

Z południa najlepiej jest wjechać na obwodnicę i odnaleźć zjazd w ulicę Herberta. Następnie kierować się prosto aż do Parku Płaszów, przy którym skręcamy w Stoczniowców. Przejeżdżamy przez Wisłę, a następnie na skrzyżowaniu odbijamy w prawo na Aleję Pokoju. Kolejne skrzyżowanie będzie kierować nas na ulicę Lema.

Od zachodniej strony najlepiej jechać autostradą A4 w kierunku zjazdu "Kraków Wschód/Łagiewniki". Z niego droga jest już taka sama jak w przypadku drogi od południa.

Scorpions w Tauron Arena Kraków. Gdzie zaparkować?

Sprawdźmy, gdzie możemy zostawić samochód na czas koncertu Hansa Zimmera. Najwygodniejszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z podziemnego parkingu hali. Należy natomiast pamiętać, że wjazd na parking wynosi 35 zł i nie mogą w nim być samochody posiadające instalację gazową.

Chcemy poszukać tańszej alternatywy w pobliżu Tauron Areny? Możemy zastanowić się nad parkingiem przy M1 (Aleja Pokoju 67). Centrum handlowe posiada duży, bezpłatny, otwarty parking, z którego na koncert dojdziemy w około 10 minut. Znajdzie się również miejsce nieco dalej - w okolicach hotelu Hampton by Hilton. Z tego miejsca na koncert zespołu Scorpions dotrzemy również w 10-15 minut piechotą.

Scorpions w Tauron Arena Kraków. Jak dojechać koleją?

Zwolennicy podróży koleją mogą dojechać na stację Kraków Główny lub Kraków Olsza. Z obu dworców możliwe jest dostanie się na Tauron Arenę komunikacją miejską lub na piechotę.

Dworzec Kraków Główny znajduje się 4.5 kilometra od Tauron Areny, co daje około 55 minut drogi pieszo. Możemy również dojechać na miejsce tramwajem. Wystarczy dostać się na przystanek Teatr Słowackiego, będącego naprzeciwko Galerii Krakowskiej. Tam wsiadamy w tramwaj linii 4, 10 lub 52. Wysiadamy na przystanku TAURON Arena Kraków Wieczysta, z którego mamy 8-10 minut na nogach.

Stacja Kraków Olsza oddalona jest od Tauron Areny o około 3,5 kilometra (około 40 minut piechotą). Niestety spod dworca nie mamy bezpośredniego autobusu. Możemy udać się na spacer trwający ~8 minut do przystanku Cmentarz Rakowiski. Z niego na koncert zespołu Scorpions dostaniemy się tramwajem numer 5 (kierunek Wzgórza Krzesławickie) lub autobusem linii 424 (kierunek Ugorek). W obu przypadkach wysiadamy na przystanku Tauron Arena Kraków Wieczysta.

Scorpions w Tauron Arena Kraków. Dojazd komunikacją miejską

W okolicy miejsca koncertu zespołu Scorpions znajdują się trzy przystanki autobusowe oraz tramwajowe. Są to:

Tauron Arena Kraków ,

Tauron Arena Kraków al. Pokoju,

Tauron Arena Kraków Wieczysta.

Istnieje również możliwość dotarcia na miejsce koncertu z przystanku "Muzeum Lotnictwa", lecz powinniśmy się liczyć z 15 minutami spaceru.

Na koncert Scorpions dojedziemy autobusami numer 124, 128, 424, 662 oraz 664. Oprócz tego na Tauron Arena al. Pokoju dojeżdżają tramwaje linii 1, 14 oraz 22. Linia 4, 5, 9, 10, 52 oraz 74 kursują na przystanek Tauron Arena Kraków Wieczysta.

