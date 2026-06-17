Great September 2026 odsłania kolejne karty. Wystąpią ulubienice Iggy'ego Popa!

Jednym z najgłośniejszych nowych ogłoszeń jest występ brytyjskiej formacji Los Bitchos. Zespół, który w ostatnich latach zdobył uznanie fanów alternatywy na całym świecie, może pochwalić się wyjątkową rekomendacją. O ich twórczości z entuzjazmem wypowiadał się sam Iggy Pop.

"To właśnie nazywam dobrą muzyką!" - stwierdził legendarny artysta, komentując działalność grupy.

Los Bitchos wyróżniają się charakterystycznym brzmieniem, w którym spotykają się wpływy kolumbijskiej cumbii, muzyki latynoskiej, surf rocka i psychodelii. Na swoim koncie mają wspólne trasy koncertowe z takimi wykonawcami jak Belle and Sebastian, Ty Segall czy King Gizzard & The Lizard Wizard. We wrześniu po raz pierwszy zaprezentują się publiczności Great September.

Ava Rasti i międzynarodowa reprezentacja OFF Festivalu

Do Łodzi przyjedzie również Ava Rasti. Urodzona w Iranie kompozytorka, pianistka i basistka od lat rozwija własny język muzyczny, łącząc elementy klasyki z elektroniką. Krytycy często wskazują na podobieństwa do twórczości Briana Eno, Fennesza czy Johanna Jóhannssona, choć sama artystka konsekwentnie buduje indywidualne brzmienie.

Ava Rasti na Great September 2026 materiały promocyjne

Oboje wykonawcy znaleźli się w programie dzięki międzynarodowej selekcji przygotowywanej przez OFF Festival. W tym gronie znajdują się także artyści reprezentujący różne zakątki Europy i Afryki, m.in. Dove Ellis z Irlandii, ghański pionier muzyki elektronicznej Ata Kak, słowacki producent Fvlcrvm, niemiecka wokalistka Kkoki, brytyjska artystka Ninush oraz irlandzki zespół Yard.

Współtwórca Pitchforka gwiazdą części konferencyjnej

Great September od lat łączy koncerty z debatą o współczesnym rynku muzycznym. Tegoroczna edycja nie będzie wyjątkiem.

Organizatorzy potwierdzili udział Chrisa Kaskiego, współzałożyciela i jednego z architektów sukcesu Pitchforka. To właśnie pod jego kierownictwem portal wyrósł na jeden z najbardziej wpływowych serwisów muzycznych na świecie. Kaskie uczestniczył również w rozwoju Pitchfork Music Festival organizowanego w Chicago i Paryżu, a po odejściu z redakcji zaangażował się w działalność kreatywnego studia Varyer oraz platformy Slow Focus.

W Łodzi weźmie udział w panelu zatytułowanym "30 lat Pitchforka i internetowa krytyka: co zostało z opinii, a co z algorytmu?". Dyskusja ma dotyczyć zmian zachodzących w mediach muzycznych, wpływu algorytmów na odbiór kultury oraz roli opiniotwórczych redakcji w erze mediów społecznościowych.

Błoto, IKARVS i BeMy wśród polskich ogłoszeń

Nowe nazwiska pojawiły się także w polskiej części programu. Szczególne zainteresowanie budzi projekt Błoto, który podczas festiwalu wystąpi w rozszerzonym składzie z udziałem rumuńskiego producenta i multiinstrumentalisty Iona D.

Błoto x Ion D na Great September 2026 materiały promocyjne

Do line-upu dołączył również duet IKARVS, który zdobył popularność dzięki nowoczesnym interpretacjom znanych przebojów. Ich koncert ma być sentymentalną podróżą przez świat kultowych seriali, gier komputerowych i muzycznych hitów, jednak podanych w elektronicznej, rave'owej odsłonie.

Na scenie pojawi się także grupa BeMy. Zespół założony przez braci Mattię i Eliego Rosinskich świętuje dziesięć lat od wydania swojego debiutanckiego albumu w Polsce. Formacja jest dobrze znana również dzięki wieloletniej znajomości z Edem Sheeranem, sięgającej jeszcze czasów studenckich.

BeMy materiały promocyjne

Hyperpop, emo i nowa fala polskiej alternatywy

W programie znalazło się także miejsce dla młodych artystów reprezentujących różnorodne muzyczne światy. Publiczność będzie mogła zobaczyć Lottę, która inspiruje się estetyką hyperpopu, oraz grupę New Skin, laureatów konkursu FNOMN organizowanego w ramach projektu ZORZA Dawida Podsiadły.

Na fanów cięższych i bardziej eksperymentalnych brzmień czekają Kielichy, których intensywność porównywana jest do koncertowej energii Swans. Wystąpi również formacja Bujaturla, określana mianem współczesnych trubadurów.

Miłośnicy emo oraz math rocka powinni zwrócić uwagę na zespół Meatballs, natomiast poszukujący bardziej emocjonalnych i kameralnych występów znajdą coś dla siebie podczas koncertu Qncickiej. Wśród wykonawców ogłoszonych do programu znaleźli się także Filit, Jakub Wysmułek, Kasoil i Brożek, reprezentujący różne oblicza współczesnego polskiego songwritingu.

Bardziej imprezową stronę festiwalu reprezentować będą z kolei Siekirka x Shaiba, Burn TV oraz Giop.

Line-up Great September 2026 materiały promocyjne

Trzy dni muzycznych odkryć w Łodzi

Great September Showcase Festival & Conference odbędzie się w dniach 10-12 września 2026 roku w Łodzi. Wydarzenie od kilku lat pozostaje jednym z najważniejszych miejsc spotkań młodych artystów, przedstawicieli branży muzycznej i publiczności poszukującej nowych zjawisk na polskiej oraz zagranicznej scenie.

Organizatorzy zapowiadają, że to jeszcze nie koniec ogłoszeń. Kolejne nazwiska artystów i uczestników części konferencyjnej mają zostać ujawnione w najbliższych tygodniach.





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