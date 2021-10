Gogol Bordello: Dwa koncerty w Polsce w 2022 r. [DATY, MIEJSCA, BILETY]

Wielonarodowa ekipa z Nowego Jorku pod nazwą Gogol Bordello dowodzona jest przez Eugene'a Hütza od 1999 r. Twórcy cygańskiego punka - czyli wybuchowej i rewolucyjnej mieszanki wschodnioeuropejskich dźwięków zainspirowanych folklorem Ukrainy i Rosji, muzyki yiddish tworzonej przez lokalną społeczność żydowską, oraz punkowych riffów gitarowych z rozbujanymi brzmieniami rodem z Ameryki Łacińskiej mają w dorobku siedem studyjnych płyt.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Gogol Bordello American Wedding

"Zadaniem Gogol Bordello jest prowokowanie publiczności, aby wyszła z postmodernistycznej estetyki i weszła w neooptymistyczny ruch wspólnotowy w kierunku nowych źródeł autentycznej energii. Poprzez akty muzyki, teatru, chaosu i czarów Gogol Bordello konfrontuje się ze zblazowaniem i umarłą ironią. Nasza obróbka tradycyjnego materiału to frewilloos. Ale nie nakręcana ironią, więc jest realna. Teatr Oure jest chaotyczny i spontaniczny, przez co alarmujący i prowokujący do reakcji. Z miejsca, w którym stoimy, widać wyraźnie, że światowe kultury zawierają materiał dla nieskończonych możliwości sztuki i nowych kombinacji, które rozciągają umysł, zwierają czystą radość i energię przetrwania. Wybraliśmy pracę z tradycjami cygańskimi, kabaretowymi i punkowymi. To jest to, co znamy i czujemy. I możliwe jest o wiele więcej, możliwe jest, że ukochane stwierdzenie postmodernizmu 'wszystko zostało zrobione' zabrzmi jak błąd intelektualny" - czytamy w zapowiedzi koncertów.

Clip Gogol Bordello Seekers & Finders - Feat. Regina Spektor

Grupa wystąpi 16 czerwca 2022 r. w klubie Stodoła w Warszawie i 17 czerwca 2022 r. w klubie Studio w Krakowie. Bilety dostępne są w cenie od 110 zł.



Ostatnie wydawnictwo zespołu to płyta "Seekers and Finders" z 2017 roku. Piosenki, które składają się na najnowszy album powstały w drodze, bo ten złożony z emigrantów zespół nigdy nie mógł sobie nigdzie na długo zagrzać miejsca. Podróżowanie członkowie kapeli mają we krwi i najlepiej czują się w trasie, dzieląc się swoją energią podczas żywiołowych, teatralnych występów.

Clip Gogol Bordello Roaring 2020s (RenaiDance)

Obok Eugene'a Hütza (Ukraina) grupę tworzą jeszcze skrzypek Siergiej Riabcew (Rosja), basista Thomas "Tommy T" Gobena (Etiopia), perkusjonista i MC Pedro Erazo (Ekwador), grający na bębnach Alfredo Ortiz (USA), gitarzysta Boris Pielech (Rosja), perkusjonistka i chórzystka Vanessa Walters (USA) oraz tancerz, chórzysta i perkusjonista Ashley Tobias "TOBI" (USA).