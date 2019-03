Gitarowy Rekord Guinessa we Wrocławiu. Specjalny hołd dla Ryszarda Riedla

1 maja podczas Gitarowego Rekordu Guinessa we Wrocławiu gitarzyści z całej Polski i świata zagrają utwór "Naiwne pytania" grupy Dżem w hołdzie dla Ryśkia Riedla. Przebój zaśpiewa syn legendarnego wokalisty - Sebastian Riedel.

Sebastian Riedel ponownie wystąpi podczas Gitarowego Rekordu Guinessa /Karol Makurat / Reporter

Tradycyjnie podczas Gitarowego Rekordu Guinessa uczestnicy wspólnie grają utwór "Hey Joe" Jimiego Hendrixa.

Podczas tegorocznej odsłony imprezy, w związku z 25. rocznicą śmierci Ryszarda Riedla, uczestnicy Rekordu zagrają razem także "Naiwne pytania" (utwór lepiej znany jako "W życiu piękne są tylko chwile"). Legendarny kawałek zaśpiewa syn Ryśka - Sebastian Riedel.



W 2018 r. na wrocławskim Rynku zagrało razem 7411 gitar, co jest najlepszym wynikiem na świecie. Gitarowy Rekord jest otwarty dla wszystkich fanów gitary - aby zostać "Rekordzistą Świata" wystarczy podstawowa znajomość pięciu akordów C, G, D, A, E potrzebnych do zagrania przeboju "Hey Joe" Jimiego Hendrixa.

Jednak poza "Hey Joe" wspólnie zagrane będą także "Little Wing", "Wild Thing" czy "Kiedy byłem małym chłopcem" Tadeusza Nalepy. Podczas ostatniej edycji imprezy z instrumentów strunowych wybrzmiał dodatkowo utwór "Nie płacz Ewka" Perfectu, wykonany z Grzegorzem Markowskim.



Ryszard Riedel (1956-1994) 1 15 Ryszard Henryk Riedel urodził się 7 września 1956 r. w Chorzowie jako drugie dziecko Małgorzaty i Jana Riedlów. Od najmłodszych lat zdradzał talent do sztuk plastycznych, uchodził za zdolnego rysownika. Zaczytywał się także w książkach o Indianach i Dzikim Zachodzie. Nigdy nie pobierał lekcji śpiewu. Edukację szkolną zakończył na siódmej klasie szkoły podstawowej. Autor zdjęcia: fot. Robert Król Źródło: Reporter 15

"To refleksyjna i nostalgiczna piosenka, a jej refren świetnie oddaje piękno tej chwili, kiedy gramy razem - myślę, że będzie to dla wszystkich dużym przeżyciem, a właśnie o przeżywanie muzyki w naszym Festiwalu chodzi. Zawsze podkreślam, że uczestnicy Gitarowego Rekordu nie są publicznością - są wykonawcami, a to wspólne granie daje wyjątkową okazję, by poczuć Uniwersalną i Jednoczącą Wibrację Muzyki czyli UNI-VIBE" - mówi Leszek Cichoński, dyrygent Największej Gitarowej Orkiestry Świata.

Aby zagrać "Naiwne pytania" wystarczy znajomość akordów: G/e/D/e/a.

Wideo Dżem - Naiwne pytania (1991) Live

Gitarowy Rekord Guinnessa połączony jest z największym wrocławskim festiwalem 3-Majówka w dniach 1 - 3 maja, który od lat gromadzi gwiazdy rocka z Polski i ze świata. Na gitarzystów czekają ulgowe bilety na koncerty 3-Majówki 2019.

Program:

1.05. - godz.10.00 - 16.30 - Rynek, Wrocław - Gitarowy Rekord Guinessa 2019

1.05. - start godz. 17.00 - Pergola, ul Wystawowa 1, Wrocław, 3-Majówka - dzień pierwszy



Slade, Therion, Napalm Death, Organek, Nocny Kochanek, Coma.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Nocny Kochanek o swoim występie na Pol'and'Rock Festival 2018 INTERIA.PL

2.05. - start godz. 15.00 - Pergola, ul Wystawowa 1, Wrocław - 3-Majówka - dzień drugi

Alestorm, Pidżama Porno, Mela Koteluk, Krzysztof Zalewski, The Dumplings, Albo Inaczej, IRA, Ten Typ Mes, Rosalie., Decapitated, Clock Machine, Flirtini, Hunter.



3.05. - start godz. 15.00 - Pergola, ul Wystawowa 1, Wrocław, 3-Majówka - dzień trzeci

Tarja Turunen, Kult, happysad, Ania Dąbrowska, Łąki Łan, O.S.T.R., Kasia Nosowska, Illusion, Luxtorpeda, Bitamina, Mery Spolsky, Pablopavo i Ludziki, Gooral.