French Touch "La Belle Vie!": Wielkie święto polsko-francuskiej przyjaźni [RELACJA]

Wieczór pełen emocji, klasy i francuskiego uroku. 16 października 2025 roku na scenie Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie pojawili się artyści muzycznej sceny z Polski i z Francji. Wydarzenie znów przyciągnęło tłumy i potwierdziło swoją pozycję jako jedno z najważniejszych jesiennych wydarzeń artystycznych w Polsce.

Już sam skład wykonawców zapowiadał wyjątkowy wieczór. Na scenie pojawiła się m.in. Reni Jusis, która w duecie z francuską artystką Sarah Szwab wykonała subtelną, balladową wersję hitu "Voyage, Voyage". Występ poruszył publiczność i wprowadził ją w prawdziwie francuski klimat. Sarah wykonała też utwór solo. W słynnym "Hymne à l'amour" dała popis wokalny, naśladując głosy innych francuskich artystek.

W hicie Edith Piaf zaprezentowała się też Natasza Urbańska i po raz kolejny umocniła przekonanie, że scena to jest jej żywioł.

Wzruszającym momentem wieczoru było wykonanie utworu "Belle" z musicalu Notre-Dame de Paris przez trio Tre Voci oraz Patricka Fiori - legendę francuskiej sceny muzycznej. Co ciekawe, tenorzy mieli już okazję wykonać ten utwór z Garou podczas French Touch 2022, który również - razem z Patrickiem i Danielem Lavoie - jest oryginalnym wykonawcą tego diamentowego singla.

"To była większa przyjemność niż stres. Kochamy śpiewać - to nasze życie, pasja. A występ z Patrickiem? To był przepis na idealny wieczór" - mówił Wojciech Sokolnicki z Tre Voci.

"Zawsze inspirowaliśmy się francuskim stylem. To były ogromne emocje móc dzielić scenę z tak wspaniałymi artystami" - dodał Mikołaj Adamczak z Tre Voci.

Patrick Fiori również nie krył wzruszenia:

"Cóż, mam wielkie szczęście, że mogłem wystąpić w tym cudownym miejscu - Teatrze Wielkim. To miejsce jest jak diament. Mój przyjaciel Garou opowiadał mi o Polsce. Miał rację. Warszawa mnie zachwyciła - jej elegancja, ludzie, atmosfera".

Zapytany przez naszą redakcje, czy wróci jeszcze do Polski ze swoim autorskim koncertem, odpowiada:

"To był mój pierwszy raz tutaj, ale mam nadzieję nie ostatni. W życiu idzie się tylko tam, gdzie jest się zaproszonym. Jeśli mnie zaprosicie - wrócę!"- obiecał artysta.

W polskiej części wieczoru mocno wybrzmiał występ Patrycji Markowskiej, która zaśpiewała utwór "Karminowy" ze swojej najnowszej płyty "Obłęd". Potem w utworze "Miłość Wiara Nadzieja" dołączyła do niej Wolska, dla której był to pierwszy duet sceniczny w karierze.

"Byłam wzruszona, czułam stres - co rzadko mi się zdarza. Ale Patrycja jest przecudowną osobą, dała mi ogromne wsparcie. Czułam się bezpiecznie, mogłam być sobą" - powiedziała Wolska po występie.

Z Francji przyjechała również Chimène Badi, znana z takich utworów jak "Je viens du Sud" czy "Dis-moi que tu m'aimes", a także projekt Génération Céline, który przypomniał największe hity Céline Dion we współczesnych aranżacjach.

Skoro Francja, Paryż, to nie mogło zabraknąć spektakularnego występu tancerek Moulin Rouge, które olśniły publiczność różowymi kostiumami znanymi z ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku i zatańczyły tradycyjnego kankana.

"Pochodzimy z 14 krajów, ale łączy nas jedna scena. W Polsce prezentujemy się trzeci raz. To była ogromna radość, że mogłam odwiedzić w kraju swoją rodzinę i zaprezentować się z moją francuską 'rodziną'"- wyznała Justyna Ziętek z Moulin Rouge, jedyna Polka w najsłynniejszym kabarecie rewiowym świata.

French Touch to nie tylko koncert - to projekt, który poprzez muzykę, modę, taniec i sztukę celebruje przyjaźń polsko-francuską. To także szereg działań promujących francuską kulturę, kuchnię i styl życia. Gala French Touch była właśnie punktem kulminacyjnym.

Wydarzenie cieszy się sporym zainteresowaniem, więc widzowie, którzy nie mieli okazji uczestniczyć na żywo, będą mogli obejrzeć galę w Telewizji Polsat - 24 października o godzinie 22:05.

