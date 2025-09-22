Gala wpisała się już w kalendarz ważnych jesiennych wydarzeń rozrywkowych organizowanych w Warszawie. Tegoroczne hasło symbolizuje miłość i optymizm. Udział w edycji wezmą niezwykli artyści z Polski i z Francji.

Reni Jusis, która po raz drugi wystąpi na scenie French Touch, zapowiada wyjątkowy duet z Sarah Szwab - francuską artystką potrafiącą imitować ponad dwieście głosów. Wykonają wspólnie utwór "Voyage, Voyage", który w wersji balladowej przeniesie publiczność w magiczny świat francuskiej muzyki.

"Muzyka zawsze była moim schronieniem, a muzyka Edith Piaf czy Mireille Mathieu ukształtowała mnie w dzieciństwie" - mówi Reni, która od lat jest zakochana we francuskiej muzyce.

Z kolei grupa Tre Voci wystąpi z legendą francuskiej sceny, Patrickiem Fiori ("Que tu reviennes", "4 mots sur un piano", "Mama Corsica"). "Jesteśmy zachwyceni, że będziemy mogli zaśpiewać nasz ukochany utwór 'Belle' z musicalu 'Notre-Dame de Paris' z Patrickiem. Wcześniej, też na Gali French Touch, w 2022 roku, śpiewaliśmy go z Garou, a teraz z Patrickiem - to niesamowite przeżycie!" - mówią Wojciech Sokolnicki, Mikołaj Adamczak oraz Miłosz Gałaj.

Jak sami przyznają, tegoroczna edycja idealnie wpisuje się w ich światopogląd: "Patrzymy na świat przez różowe okulary, bo to pozytywne myślenie pomogło nam przetrwać razem na scenie już 10 lat".

Polskojęzyczną propozycję ma w zanadrzu Patrycja Markowska. Zaprezentuje ona utwór "Karminowy" ze swojej najnowszej płyty "Obłęd". "Nie wierzę w przypadki. Głównym kolorem gali w tym roku jest róż. Cała moja nowa płyta jest różowa, nawet winyl wyszedł w tym kolorze. W piosence 'Karminowy' czuć francuską sensualność i pewien rodzaj transu" - zdradza Markowska.

Gwiazdami będą także m. in. Sara James, Chimène Badi ("Je viens du Sud", "Dis-moi que tu m'aimes") czy projekt Génération Céline (interpretacje przebojów Céline Dion).

French Touch: wyjątkowy pokaz z Moulin Rouge

Tancerki z najsłynniejszego kabaretu rewiowego świata - Moulin Rouge - przyciągną uwagę nie tylko wyjątkowym tańcem, ale także specjalnym różowym kostiumem, który zyskał sławę podczas Igrzysk Olimpijskich w 2024 roku.

"To mój drugi French Touch. Tym razem wystąpimy na scenie aż trzy razy i oczywiście nie zabraknie naszego najważniejszego tańca - kankana. Powstał on w XIX wieku, kiedy kobiety chciały wyrazić swój sprzeciw wobec tego, co działo się na świecie. Występ zawiera głośne okrzyki, które miały na celu zwrócenie uwagi i pokazanie, że kobiety istnieją i chcą być słyszane" - mówi Justyna Zientek, polska tancerka Moulin Rouge.

Galę po raz szósty poprowadzi dziennikarka Anna Kalczyńska. Jej partner póki co pozostaje niespodzianką. "To wyjątkowa impreza, która jednoczy artystów polskich i francuskich. Tegoroczna edycja ma bogaty repertuar - od muzyki klasycznej po popowe ballady. Cieszę się, że po raz jedenasty możemy celebrować tę niesamowitą przyjaźń między naszymi narodami" - zaprasza dziennikarka, która od lat zafascynowana jest francuską kulturą.

W tym roku, dzięki motywowi "La Vie en Rose", artyści i publiczność spojrzą na świat przez różowe okulary, przypominając sobie, jak ważne jest dostrzeganie piękna w codziennym życiu.

W ramach French Touch organizowanych jest także wiele akcji handlowych, ale punktem kulminacyjnym jest właśnie gala w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie.