Zespół French Police został założony przez wokalistę Briana Floresa, gitarzystę Manny'ego Herrerę oraz basistę Rolando Donjuana w Chicago. Zespół od samego początku stawia na klimaty postpunkowe i new-wave, dorzucając do tego odrobinę indie rocka. Już w 2019 r. zwrócili na siebie uwagę słuchaczy oraz krytyków, wydając świetną debiutancką płytę. Fani w szczególności pokochali singiel "Vampiro", którego odsłuchy w streamingu sięgają już dziesiątek milionów.

Utwory grupy przyciągają melancholijnym, ale też tanecznym charakterem. Koncerty French Police są więc nietuzinkowym wydarzeniem. Niedawno największy festiwal muzyczny na świecie - Coachella, odbywająca się w Kalifornii w USA - ogłosił obecność formacji z Chicago na przyszłorocznej edycji. Nie od dziś wiadomo, że impreza ta wyznacza trendy na kolejny rok, a artyści uwzględnieni w line-upie zdobywają ogromną popularność.

French Police ogłosili trasę koncertową po Europie! Zespół pojawi się w Polsce

Muzycy z French Police w swoich mediach społecznościowych ogłosili właśnie trasę koncertową po Europie. Grupa wyruszy w tournee 6 marca przyszłego roku i zakończy swoją przygodę na Starym Kontynencie pod koniec miesiąca. Na trasie nie zabraknie przystanków takich jak Berlin, Praga, Hamburg, Monachium, Madryt, Barcelona, Mediolan, Paryż, Londyn, Glasgow, a także wiele innych.

Postpunkowy zespół pojawi się również w Polsce! Muzycy wystąpią w poznańskim klubie Pod Minogą 26 marca 2026 r. Bilety na wydarzenie trafią do przedsprzedaży już 26 września o godzinie 11:00. Zakupu będzie można dokonać za pośrednictwem strony winiarybookings.pl.

Tuż przed koncertem French Police w klubie Pod Minogą publiczność rozgrzeje support prosto z Paryża! Sad Madona to solowy projekt artysty, który określa swoją muzykę jako "dramatic dance". Jego brzmienie ma jednocześnie emanować emocjonalną intensywnością, ale też zachęcać do tańca. Jest to hipnotyzujące, mroczne i pełne napięcia.

Natalia Przybysz przed „To Kraków tworzy metamorfozy”: Czekam na to, co mnie czeka INTERIA.PL