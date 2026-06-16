Foo Fighters na PGE Narodowym: "Kochacie rock and rolla?" [RELACJA]

Wkraczając na wydarzenie już na najniższych ze schodków prowadzących do PGE Narodowego usłyszałam dźwięki gitar, które zapowiadały ostrą jazdę. Nieco spóźniona na pierwszy z supportów odnalazłam swoje miejsce na trybunach i moim oczom ukazał się niemalże pusty stadion. Powiedziałam sobie: "Spokojnie, do 20:00 jeszcze sporo czasu, wszyscy przyjdą"... Na scenie w tym momencie dawały z siebie 110 proc. Japonki z punkowego zespołu Otoboke Beaver. I choć wręcz wydzierały się w niebogłosy oraz grały na instrumentach tak, jakby jutra miało nie być, chcąc wyładować całe pokłady energii do zera, chyba do końca nie przekonały do siebie publiczności. W tamtym momencie frekwencja zdecydowanie nie dopisywała, a słynne stadionowe nagłośnienie nie pozwalało w pełni wybrzmieć "gitarowemu łojeniu" artystek. Kilka osób kiwało głową w rytm "egzotycznych" growli, ale zdecydowana większość pozostawała raczej niewzruszona.

Gdy urocze (do czasu pierwszych dźwięków) Japonki w kolorowych sukienkach zeszły ze sceny, przyszedł czas na Royel Otis - australijskie duo, na które czekałam. Przyznam się bez bicia, że to w szczególności dla nich pojawiłam się na warszawskim koncercie i nie zawiodłam się. Wnieśli na scenę PGE Narodowego trochę słońca, nostalgii i młodzieńczej energii, jak to zawsze mają w zwyczaju. Coraz więcej ludzi gromadzących się pod sceną już nawet coś tam zaklaskało. Co prawda w pewnym momencie spłoszył ich deszcz i rozproszyli się na boki, aby choć na chwilę skryć się pod fragmentami dachu, ale niedługo później wrócili do wspólnej zabawy z Royelem i Otisem. Sam duet zachwycony był aurą i otoczeniem, w którym się znalazł - muzycy pochwalili nasz stadion Narodowy. Okazali się też sporymi patriotami i nie zapomnieli zapytać, czy na widowni znajdują się jacyś Australijczycy.

W trakcie aż godzinnego setu Royel Otis wykonali zarówno swoje starsze piosenki z debiutu "Pratts & Pain", jak i nowsze hity z wydanego rok temu "hickey". Najbardziej taneczny okazał się cover utworu "Murder on the Dancefloor", dzięki któremu o zespole swego czasu zrobiło się głośno. Nie zabrakło również emocjonalnego "Linger", podczas którego klawiszowiec wyszedł na wybieg i zabawiał słuchaczy swoim tamburynem. Epickie "Sweet Hallujah" pokazało z kolei, w jaką stronę skręcać będzie teraz twórczość zespołu. Osobiście w przeszłości miałam okazję widzieć już chłopaków zarówno w festiwalowej sytuacji, jak i na ich własnej, klubowej trasie koncertowej. Teraz do kolekcji dołożyłam jeszcze występ supportowy i widzę, że Royel Otis doskonale wiedzą, co i jak robić, aby zatrzymać przy sobie tłum.

"To będzie długa noc! Jesteście gotowi?" - takimi słowami Foo Fighters przywitali się z publicznością PGE Narodowego, podczas gdy znad sceny i każdej z wież z głośnikami zaczęły buchać dymy. Muzycy ukazali się oczom widowni, a Dave Grohl już w pierwszej sekundzie wbiegł na wybieg, aby dokładnie przyjrzeć się wszystkim zgromadzonym. Energia była na najwyższym poziomie od pierwszych piosenek - nic dziwnego, artyści zaczęli od "All My Life", przechodząc następnie do "The Pretender". "Chcecie zaśpiewać ze mną piosenkę? Myślę, że właśnie tę powinniśmy zaśpiewać razem" - zapowiadał wielki przebój grupy wokalista. Następnie wleciał headbanging, a w polskim tłumie trudno byłoby znaleźć osobę, która nie klaskała.

Foo Fighters na PGE Narodowym [GALERIA] Zobacz galerię + 13

"The Pretender", będące swoistą koncertową wizytówką Foo Fighters, trwało dobre 10 minut. W międzyczasie muzycy "drażnili" się z widownią ostrymi, gitarowymi riffami i przerwami, które sprytnie udawały koniec utworu. "Mam do was pytanie - kochacie rock and rolla? My go kochamy i jesteśmy tutaj, aby zagrać trochę rock and rolla. Dopiero się rozgrzewamy, bo to będą długie 3 godziny" - zapowiadał wokalista kultowej grupy, chcąc przekonać niedowiarków, że naprawdę trafili na scenicznych wyjadaczy.

Foosi zaprezentowali jeszcze "Rope", "Learn to Fly" i "Rescued", podczas którego na głowy osób stojących na płycie zaczął padać deszcz. Nie wszyscy byli z tego powodu zadowoleni - wyjęli peleryny przeciwdeszczowe i spoglądali w niebo z nadzieją, że zaraz przejdzie. Znaleźli się też jednak tacy, którzy zaczęli skakać i tańczyć w deszczu, korzystając z magicznej chwili. "Przywitajmy się z matką naturą" - krzyczał ze sceny Grohl. Później wokalista podkreślił, że "czas zmienić bieg", zapowiadając nieco wolniejsze "These Days", które idealnie wpasowało się w deszczowy klimat.

"Co za zaj----- wspaniała noc! Dziękuję, że przyszliście dziś na rock and rollowe show" - usłyszeliśmy z ust Dave'a, po czym muzyk zrobił małą ankietę. Zapytał polską publiczność, kto miał już okazję widzieć Foo Fighters na żywo w przeszłości, a kto jest na ich koncercie pierwszy raz. Według moich bardzo ogólnych obliczeń wyniki były naprawdę pół na pół. Wokalista wyjaśnił więc tym, którzy nie wiedzieli, czego się spodziewać, że są na scenie już ponad 30 lat i mają w swoim dorobku wiele krążków. "Dzisiejszego wieczoru zagramy wam 150 piosenek… Albo tak dużo, jak możemy" - żartował. Dodał także, że wraz z kolegami z zespołu uwielbia, gdy fani z nimi śpiewają. "Jak nie wiecie co robić, to spójrzcie na starego faceta obok was i już będziecie wiedzieć" - mówił Grohl, po czym przeszedł do słynnego "My Hero". Piosenka wybrzmiała z całym chórem publiczności zgromadzonej na Narodowym, który nawet samodzielnie dokończył kawałek.

W pewnym momencie koncertu znalazła się przestrzeń dla akustycznego setu, podczas którego Foo Fighters wyszli na koniec wybiegu, gdzie znajdowała się mała scena. Byli wówczas bliżej fanów i udało im się stworzyć iście kameralną, intymną atmosferę - nawet będąc na tak wielkim obiekcie. "Wyglądacie o wiele lepiej z bliska" - przyznał Dave, zaraz po tym, jak polecił świetlikom, aby rozjaśnili reflektory nad płytą. To tutaj wybrzmiał utwór "Wheels", a zaraz po nim "Marigold". Później muzycy przeszli do "Big Me", które - jak sam Grohl przyznał - gdy zostało napisane, brzmiało dla nich jak reklama słodyczy. Postanowili więc stworzyć teledysk-parodię, przedrzeźniając reklamy cukierków. Pat Smear miał stwierdzić wówczas, że nie jest to dobry pomysł, bo ludzie zaczną obrzucać ich cukierkami na każdym z koncertów… I tak też się stało. Dave przyznał więc, że przestali grać ten numer na kolejnych 20 lat, a teraz zdecydowali się na wielki powrót. Polacy docenili starania grupy i zamiast obrzucania muzyków słodyczami, postawili na specjalna akcję koncertową. W tłumie nadmuchali piłki plażowe - swoją drogą będące prztyczkiem w nos dla ochrony, która mogła poczuć się wykiwana widząc, że ludziom udało się wnieść coś takiego na teren imprezy - i zaczęli odbijać je między sobą, tworząc wyjątkowy efekt. Foosi byli wniebowzięci, a zdezorientowany Grohl zaczął się śmiać i wyznał wprost: "Polsko, wygraliście całą trasę. To jest popaprane! Dziękujemy i doceniamy".

Na mniejszej scenie Dave Grohl wykonał jeszcze solowo "Under You", a następnie przeszedł do akustycznego "Times Like These", które prędko zamieniło się w energiczny numer, z udziałem reszty zespołu. Później usłyszeliśmy jeszcze "La Dee Da" i "Your Favorite Toy", a następnie każdy z muzyków został przedstawiony jakąś piosenką ze swojej przeszłości. Takim sposobem Chris Shiflett zaprezentował punkowe "Invincible" od No Use for a Name. Usłyszeliśmy też utwór Sunny Day Real Estate, gdyż Grohl podebrał im basistę - Nate'a Mendela. Kolejny kawałek wykonał Rami Jaffee, wybierając "One Headlight", a Pat Smear przedstawił sie przy pomocy "Manimal". Z kolei perkusista, Ilan Rubin, sięgnął po utwór "Tap Dancing in a Minefield", który wykonał na gitarze. Zamienił się wówczas miejscami z Grohlem i przez chwilę miał okazję być frontmanem grupy.

Tego wieczoru na PGE Narodowym wybrzmiało jeszcze taneczne "Monkey Wrench", podczas którego wokalista zachęcał ludzi do głośnego krzyczenia. Później sam pokazał Polakom, jak się to robi. W trakcie numeru "Hey, Johnny Park!" na płycie rozkręcił się wypatrywany przeze mnie od samego początku moshpit - skromny, ale obecny. Nie zabrakło też emocjonalnego hołdu dla Taylora Hawkinsa - byłego perkusisty Foo Fighters, który zmarł w 2022 r. Wokalista przyznał, że co wieczór na trasie wykonują dla niego piosenkę "Aurora", a publiczność dołączyła do upamiętnienia zapalając latarki w swoich telefonach. Wieczór zakończył się energicznymi "Best of You", "The Teacher", "Exhausted" i "Everlong". Nie sposób nie zauważyć, że ekipa Grohla najlepsze zostawiła sobie na koniec. "Dziękujemy za ugoszczenie nas tutaj dziś" - krzyczał podczas jednej z piosenek wokalista, dziękując Polakom za wspólnie spędzony wieczór.

Całe szczęście pogoda była litościwa dla fanów Foo Fighters. Deszcz popadał może dwa razy - i to w trakcie takich przebojów, że ludzie ledwo to zauważyli. Przez cały wieczór królowała bowiem sceniczna energia i gitary… no i oczywiście długowłosy i złotogardły Dave Grohl, któremu charyzmy i potężnego wokalu nie można odmówić. Były to trzy godziny czystego rock and rolla, podczas których zabrakło tylko jednego - frekwencji.

Stadion PGE Narodowy zwykle nie rozpieszcza uczestników dobrą akustyką, przez co sporo osób już na etapie zakupu biletów zrezygnowała z warszawskiego koncertu Foo Fighters. Nie tak dawno przecież mieliśmy okazję gościć ich chociażby na Open'er Festivalu w Gdyni, więc szansa na zabawę przy ulubionych przebojach już była. Teraz więc fani stwierdzili, że szkoda ich uszu i najzwyczajniej w świecie zostali w domach. Górne trybuny zostały całkowicie wyłączone z użytku, a na płycie świeciło pustkami. Co ciekawe, z dźwiękiem nie było aż tak dużego problemu - przynajmniej w miejscu, w którym ja dostałam swoje krzesełko i w porównaniu do innych koncertów w naszym narodowym przybytku. Oczywiście, bez echa się nie obyło, lecz nie było ono tak drastyczne, że musiałabym zgadywać utwory niczym w "Jakiej to melodii". Być może więc niektórzy fani wyciągneli pochopne wnioski i powinni byli jednak zjawić się na show Foo Fighters. Dla mnie jedno jest pewne - dla tej energii, miłości artystów do rock and rolla i surowych dźwięków było warto.





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