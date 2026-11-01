Fontaines D.C. w Łodzi: Arena to już ich naturalne środowisko [RELACJA]

W ostatnim czasie wszystko, co irlandzkie, przeżywa swój renesans. Od wyspiarskiej popkultury i politycznego hip-hopu spod znaku Kneecap, aż po wszechobecny ciemny trunek z harfą w logo. U2 młodego pokolenia stało się z kolei Fontaines D.C. Muzycy odwiedzali nas już wielokrotnie - debiutowali na OFF Festivalu w 2018 roku, później odwiedzali ciasne kluby, aż w 2024 r. przyszło "Romance" a z nim wielka zmiana wizerunkowa. Irlandczycy weszli do pierwszej ligi i w zaledwie rok od koncertu w warszawskiej Stodole, dotarli do roli headlinera wspomnianego już OFFa.

Do dziś pamiętam moją ekscytację, gdy wydawali debiut, ale gdyby ktoś wtedy powiedział mi, że wyrosną z nich tak wielkie gwiazdy, to pewnie uznałbym to za jakieś skrajnie utopijne myślenie. Ich muzyka była zbyt odległa od radiowego formatu. Przy "Skinty Fia" moje myślenie zaczęło się już zmieniać. "I Love You" zrobiło furorę na TikToku, a "Romance" wykorzystało do granic możliwości medialny szum, który wytworzył się wokół zespołu i mamy 31 października 2026 r., a Fontaines D.C. prezentują na Atlas Arenie swój najnowszy krążek "Dopamine Chamber". Jest to ich najbardziej przystępne dzieło i w moim skromnym odczuciu najnudniejsze, bo - z drobnymi wyjątkami - wyłożyli się na poziomie songwritingu. Wybrzmiało to też w kontekście utworów z pozostałych płyt.

Najpierw rozgrzewka

Zanim jednak gwiazdy wieczoru pojawiły się na scenie Atlas Areny, publiczność rozgrzała inna formacja z Zielonej Wyspy - CHALK. Zespół miałem okazję przelotem sprawdzić już na katowickim OFF Festivalu. Na wielkiej hali ich surowe brzmienie również wypadło zaskakująco dobrze. Muzycy z Belfastu zaserwowali solidny set, w którym post-punkowy nerw mieszał się z elektroniką, momentami uderzając w rejony bliskie Nine Inch Nails.

Łódzki koncert wypadł dokładnie w Halloween. Z tej okazji Ross Cullen postanowił pokazać się przed publicznością przebrany za Kurta Cobaina. CHALK zagrali bez kompleksów, pokazując spory potencjał - to nazwa, którą warto mieć na radarze, bo mają jeszcze sporo do powiedzenia.

Jak wypadli Fontaines D.C. w Atlas Arenie?

Gdy przyszła pora na danie główne, szybko stało się jasne, że ten wieczór należał do starszych wydawnictw Fontaines D.C. Już na start dostaliśmy niezłą przekrojową mieszankę. Zaczęli nowym "Tongue", po którym szybko przyszły "Here's The Thing", "Nabokov" i "Boys in the Better Land". Pierwszy z kawałków przy wymienionej reszcie wybrzmiał zwyczajnie ubogo. Odczucia te towarzyszyły mi zresztą przy wielu innych kawałkach z "Dopamine Chamber", wyjątek stanowiły tu "Japan", noszące silne znamiona "Romance" "You Miss Me" oraz "Where Is Gone?", które, mimo braku ścieżek Rosalii w tle, wciąż trzymało swój Bondowski klimat.

Tego wieczoru Fontaines D.C. wystąpili już jak rasowe gwiazdy. Minimalna interakcja z publicznością (choć i tak lepsza niż na zeszłorocznym OFF-ie) i poczucie, że skromnego Griana śpiewającego "Big" już dawno nie ma z nami w pokoju. Pasmo sukcesów ostatnich lat zrobiło swoje, pompując sceniczne ego do rozmiarów odpowiednich dla halowych reflektorów. W tym chłodzie nie było jednak fałszu. Był za to profesjonalizm zespołu, który dokładnie wie, ile jest wart.

Muzycznie koncert okazał się wykonawczym majstersztykiem. Zespół brzmi potężnie, selektywnie i z ogromną precyzją, której jeszcze kilka lat temu im brakowało. Nie tracą przy tym jednak swojego wyspiarskiego brudu. Fontaines D.C. udowodnili w Łodzi, że arena to już ich naturalne środowisko, pytanie, w jakim kierunku zamierzają to wszystko pociągnąć. W każdym razie nic nie wskazuje na to, żeby zainteresowanie miało zmaleć, bo przyszłoroczny koncert na warszawskim COS Torwar wyprzedał się jeszcze przed wizytą w Łodzi.

Fontaines D.C. w Łodzi: setlista

Tongue Here's the Thing Nabokov Boys in the Better Land Marianne Jackie Down the Line You Miss Me Roman Holiday A Hero's Death In the Modern World Happy for You Big Shot Death Kink Mimesis Bug Favourite Demolition Starburster Japan Six Shot Morning I Love You Where Is Gone?