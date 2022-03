Orange Warsaw Festival 2022 nadchodzi i ogłasza dużą część line-upu!

Headlinerami tegorocznej edycji największego muzycznego festiwalu Warszawy są Florence + The Machine, projekt Florence Welch powracający z nowym wyczekiwanym albumem, oraz Tyler, The Creator - jeden z najbardziej kreatywnych i charyzmatycznych artystów hip-hopowych ostatniej dekady! Skład zasilają również Charli XCX - jedna z najbardziej wszechstronnych gwiazd współczesnego popu, NAS - absolutna legenda światowego hip-hopu, Foals - ikony brytyjskiej alternatywy, Stormzy - jeden z najważniejszych europejskich raperów ostatnich lat, Earl Sweatshirt - ceniony przedstawiciel kalifornijskiego hip-hopu, oraz Sigrid - rosnąca w siłę skandynawska artystka.

Tor Wyścigów Konnych Warszawa - Służewiec, 3-4 czerwca. Podczas OWF wystąpią także Żabson x Young Igi ( posłuchaj! ), autorzy albumu "Amfisbena", jednej z najpopularniejszych polskich płyt 2022 roku, Szczyl ( sprawdź! ) - powiew młodości i wrażliwości polskiego rapu, a także Kacperczyk - alternatywni wykonawcy młodego pokolenia ( posłuchaj! ).

To smutny czas dla całego świata. Ukraina jest w naszych sercach! Wracamy w trudnej rzeczywistości - będziemy nadal pomagać naszym przyjaciołom z Ukrainy, zarówno w najbliższych tygodniach, jak i podczas Orange Warsaw Festival. Angażujemy nasze emocje i działania dla Ukrainek i Ukraińców. Będziemy informować Was o bardzo ważnych dla nas aktywnościach wspierających.

Florence + The Machine

Przez ostatnie kilkanaście lat Florence Welch zasłynęła jako wybitna autorka piosenek i charyzmatyczna liderka zespołu Florence + The Machine. Grupa do dziś wydała 4 albumy - "Lungs" (2009), "Ceremonials" (2011), "How Big, How Blue, How Beautiful" (2015) oraz "High As Hope" (2018), które dały jej 6 nominacji do Grammy, aż 12 do BRIT Awards (z których 2 zamieniła na statuetki) oraz jedną z największych i najwierniejszych społeczności fanów na świecie. W tym roku Florence + The Machine powraca z nowym albumem. "Dance Fever" ukaże się 13 maja. Jak przyznaje Welch, album powstawał w oczekiwaniu na post-pandemiczne otwarcie świata. Na wydawnictwie obecny jest duch wszystkiego, za czym tęskniła Florence - “kluby, taniec na festiwalach, bycie w ruchu i poczucie wspólnoty oraz nadzieja nadchodzących zjednoczeń". Do tej pory poznaliśmy 3 utwory z nowej płyty - "King", "Heaven Is Here" i "My Love". Florence + The Machine na Orange Warsaw Festival 2022 już 4 czerwca.

Tyler, The Creator

Tyler Gregory Okonma był przez lata nieformalnym liderem i współzałożycielem kolektywu hip-hopowego Odd Future, w pewnym momencie najważniejszego dla środowiska kalifornijskiego rapu. Jego solowym debiutem był mixtape "Bastard" (2009). Skomponował i wyprodukował praktycznie wszystkie utwory na swoich pięciu studyjnych albumach. Do tego kręcił teledyski, które same w sobie stawały się małymi dziełami sztuki. Jego pierwsze cztery płyty - "Goblin", "Wolf", "Cherry Bomb" i "Flower Boy" - znalazły się w pierwszej piątce amerykańskiego Billboardu. Natomiast "Igor" był pierwszym albumem w karierze Tylera, który zadebiutował na pierwszym miejscu w USA. Wydawnictwo zdobyło nagrodę Grammy w kategorii Best Rap Album, a sam Tyler triumfował podczas BRIT Awards w kategorii International Male Solo Artist. W ubiegłym roku ukazał się "Call Me If You Get Lost", który również otrzymał nominację do Grammy i trafił do czołówki podsumowań najlepszych płyt 2021 roku opublikowanych przez m.in. Rolling Stone, Pitchfork, NME oraz Billboard. Tyler, The Creator wystąpi na OWF 3 czerwca.

Charli XCX

Charli XCX jest artystką, która przez ostatnią dekadę przeczesała niemal wszystkie zakamarki popu - od elektronicznych eksperymentów po wielkie taneczne bangery. Natomiast lista artystów, z którymi dane jej było współpracować, jest imponująco długa i trudna do ogarnięcia. Artystka ma na koncie 4 albumy: "True Romance" (2013), "Sucker" (2014), "Charli" (2019) i "How I'm Feeling Now" (2020). Natomiast dziś (18.03) ukazuje się jej najnowsza płyta "Crash", którą w ostatnich miesiącach przybliżały nam kawałki "Good Ones", "New Shapes" (z Caroline Polachek i Christine and the Queens), "Beg For You" oraz "Baby". Charli XCX wystąpi na Orange Warsaw Festival 3 czerwca.

Nas

W świecie hip-hopu nie brakuje zarówno artystów sezonowych, jak i weteranów sceny. Ale są też tacy, których określić można jednym słowem - legenda. Nasir Jones należy niewątpliwie do tej ostatniej kategorii. Artysta pracuje na swój status od trzech dekad, podczas których aż 11 jego solowych albumów trafiło do pierwszej 10 w USA. A z biegiem czasu jego twórczość w ogóle nie traci na sile - "King's Disease" (2020) zdobył nagrodę Grammy w kategorii Best Rap Album, a wydany w ubiegłym roku "King’s Desease II", ma szansę powtórzyć ten sukces na nadchodzącej gali. NAS wystąpi na Orange Warsaw Festival 3 czerwca.

Orange Warsaw Festival 2022: Ile kosztują bilety?

Karnety dwudniowe na Orange Warsaw Festival 2022 są w cenie 469 zł. Bilet jednodniowy kosztuje 309 zł.

