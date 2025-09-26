Flo Rida należy do grona tych wykonawców, których twórczość przekroczyła granice gatunków i stała się częścią popkulturowego pejzażu. Urodzony w Miami raper zdobył światowy rozgłos dzięki singlowi "Low" nagranemu z T-Painem, który przez dziesięć tygodni dominował amerykańską listę Billboard Hot 100. Od tego czasu jego kariera to pasmo sukcesów - od "Right Round" po "My House", każdy z tych utworów nie tylko okupował szczyty list przebojów, ale także doczekał się statusu klubowych klasyków.

Według danych branżowych, Flo Rida sprzedał już ponad 100 milionów singli i zanotował miliardy odtworzeń w serwisach streamingowych. "Chcę inspirować innych i pomagać im odnaleźć własną drogę - tak jak kiedyś ktoś pomógł mi" - mówił artysta w rozmowie z Billboardem.

Koncertowy repertuar pełen hitów

Publiczność zgromadzona w Atlas Arenie może spodziewać się koncertu, który przypomni największe momenty w karierze rapera. Usłyszymy m.in. "Club Can't Handle Me", "Good Feeling", "Whistle" czy "Wild Ones". Każdy z tych numerów od lat rozgrzewa parkiety od Miami po Berlin, a podczas październikowego show zabrzmi w aranżacjach przygotowanych specjalnie na trasę.

Działalność Flo Ridy - więcej niż muzyka

Choć to scena przyniosła mu globalny rozgłos, Flo Rida nie ogranicza swojej aktywności do muzyki. Poprzez fundację "Big Dreams for Kids" wspiera młodzież na Florydzie, inwestując w edukację i rozwój talentów. Jako szef wytwórni International Music Group pomaga również młodym artystom stawiać pierwsze kroki w branży. To sprawia, że jego marka nie sprowadza się wyłącznie do list przebojów, ale wiąże się także z odpowiedzialnością społeczną i mentorską rolą wobec nowych pokoleń.

Wydarzenie z rozmachem

Organizatorzy - FKP Scorpio - zapowiadają widowisko pełne energii i kontaktu z publicznością. Łódzki koncert ma być połączeniem największych przebojów Flo Ridy z multimedialną oprawą i atmosferą światowego show. "To będzie wydarzenie, którego klub nie jest w stanie udźwignąć" - żartobliwie dodają, nawiązując do jednego z jego najsłynniejszych kawałków.

Co warto wiedzieć przed koncertem?

Koncert odbędzie się 8 października 2025 roku w Atlas Arenie w Łodzi. Bilety trafiły do ogólnej sprzedaży 1 sierpnia, a dzień wcześniej ruszyła przedsprzedaż dla osób zapisanych do TicketAlarm. Ceny wahają się od 200 zł za miejsca na trybunach do 260 zł za wejście na płytę. Bilety są jeszcze dostępne na stronie eventim.pl

Na teren obiektu można dotrzeć komunikacją miejską, pociągiem lub samochodem. Organizatorzy zapewniają również parkingi i stojaki rowerowe.

