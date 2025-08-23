Finał Męskiego Grania w Warszawie. Ze sceny oddali hołd Stanisławowi Soyce [ZDJĘCIA]

Finał trasy Męskie Granie w Warszawie okazał się być miejscem nie tylko rozrywkowym. Znalazła się również chwila na refleksję i oddanie się trudnym emocjom, które towarzyszyły artystom po nagłej śmierci Stanisława Soyki. Tego dnia na festiwalu zobaczyć mogliśmy występy m.in. Mysltovitz, Baranovski, Igo, Mrozu, WaruśKraksaKryzys, Dry Skull, Natalia Szroeder, Krzysztof Zalewski i T.Love.

Dzień wcześniej niemal całą Polską wstrząsnęła informacja o śmierci legendarnego piosenkarza Stanisława Soyki. Muzyk występować miał na festiwalu Top of the Top w Sopocie. Zdążył nawet pojawić się na próbach przed imprezą, co zobaczyć można na nagraniach udostępnionych przez TVN. Następnie wokalista udał się do hotelu, w którym zmarł.

Duch Stanisława Soyki odczuwalny na Męskim Graniu

Podczas finału trasy Męskie Granie w Warszawie, który odbył się 22 sierpnia, wielu kilku występujących artystów zdecydowało się oddać hołd zmarłemu. Pierwszym z nich był Igo, który zaznaczył, jak wiele znaczyła dla niego twórczość Soyki. Zapowiadając: "To jedna z najpiękniejszych piosenek mojego dzieciństwa", muzyk wykonał znaną z filmu "Toy Story" piosenkę "Ty druha we mnie masz", którą przed laty śpiewał Soyka.

Finał Męskiego Grania w Warszawie Zobacz galerię + 26

Na festiwalu zobaczyć mogliśmy również koncert Mroza w wersji "bez prądu". Koncert w ramach MTV Unplugged porwał publiczność, dzięki wyjątkowym akustycznym aranżacjom przebojów takich jak "Nogi na stół" czy "Złoto".

Tuż po jego występie, na scenie pojawił się Piotr Stelmach, który przypomniał zgromadzonej publiczności o wspólnej historii Męskiego Grania i Soyki: "O kimś chcemy wam przypomnieć. Jego muzyka zawsze była jakaś jaśniejsza, bardzo pozytywna w tym zwariowanym nie najlepszym świecie. W 2023 r. na tej trasie festiwalowej (…) Staszek tutaj był, naszym specjalnym gościem".

Publiczność po przemówieniu rozświetliła lotnisko Bemowo latarkami w telefonach, by oddać artyście hołd. Jak sam nazwał ją Stelmach, "minuta nie-ciszy" przerwana została przez Zalewskiego, Igo i Mroza. Muzycy zdecydowali się zaśpiewać wspólnie kultowy przebój Soyki - "Tolerancję".

Nie był to jednak koniec wspomnień. O godzinie 23:00 na scenie pojawili się T.Love i Zalewski. Artyści dzielili się swoimi utworami, tworząc niepowtarzalny show, który z pozoru mógłby się wydawać szalony. W sieci pojawiło się jednak wiele słów chwalących występ. Utwór "Bóg" zadedykowany został Soyce. Lider T.Love, Muniek Staszczyk krzyknął ze sceny: "To dla Ciebie Staszku".

