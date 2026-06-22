Festiwal ZEW się budzi już za kilka dni! Kto zagra w Cisnej?

Festiwal ZEW się budzi organizowany jest od 2018 roku. Pierwsza edycja odbyła się w Lesku, później również w Cisnej i Ustrzykach Dolnych, by w 2025 roku powrócić na stałe do Cisnej. Na bieszczadzkiej scenie zagrali m.in. Kult, Armia, Voo Voo, Maria Peszek, O.S.T.R., Pidżama Porno czy Lao Che.

"Tu się żyje, oddycha i śmieje razem z innymi. Przyjedź i daj się porwać - ZEW już cię woła" - zachęcają organizatorzy.

ZEW się budzi 2026 - międzynarodowy line-up

W tym roku festiwal będzie trwał trzy dni. Pierwszy dzień tradycyjnie otworzy koncert o 7 rano - tym razem uczestników przywita zespół Burek! Dobry pies. Następnie będzie można przenieść się na Małą Scenę, by posłuchać zespołów konkursowych. Duża Scena ponownie ruszy o 15:40 koncertem grupy Balkon. Później wystąpią także: Pere-Lachaise, Fish Basket, MiP, Variete, Closterkeller, Trupa Trupa, a jako ostatni wystąpią Fisz Emade Tworzywo.

Drugi dzień na Małej Scenie to występ Pawła Lewandowskiego, panel dyskusyjny "Człowiek vs Bieszczady. Nie jesteśmy tu sami" oraz koncert Sheeban Celtic Band. Dużą Scenę otworzy Skankan, następnie: Wu-Hae, słowacki zespół Slobodná Európa, Zenek Grabowski, brytyjska formacja Booze & Glory, Pidżama Porno, Stacja B. i Akurat.

28 czerwca, czyli trzeciego dnia, na Małej Scenie wystąpią Maciej Yooźwik i Jerzy Krupa, odbędzie się także panel dyskusyjny "Bieszczady mają głos". Na Dużej Scenie z kolei zagrają: Trippin'dog, Sztywny Pal Azji, Vavamuffin, Strachy na Lachy, zwycięzca konkursu Odkrycia Zew, KSU i T.Love, a festiwal zamknie koncert amerykańskiej grupy Too Many Zooz.

Bilety jednodniowe oraz karnety 2- lub 3-dniowe są jeszcze dostępne. Organizatorzy przygotowali także dla uczestników pole namiotowe oraz miejsca dla kamperów.





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