Festiwal Zaczarowanej Piosenki 2026: Cały tłum przyjaciół [RELACJA]

"W tegorocznych finalistach drzemie fantastyczny potencjał. Miło więc będzie z nimi popracować podczas naszych warsztatów wokalnych. Jestem przekonany, że oczarują swoim śpiewem zarówno publiczność na Rynku Głównym, jak i przed telewizorami" - mówił przed wydarzeniem Radosław Labahua, kierownik muzyczny Festiwalu Zaczarowanej Piosenki. I zaraz udowodnię, że miał rację.

Przywitała nas piękna zielona scena i ulewa, ale później zrobiliśmy rozpędzanie deszczu i nawet że się udało. Poza tym nawet jeśli później trochę padało, to nikomu to nie przeszkadzało. Na początek Anna Dymna przywitała wszystkich, mówiąc, że takie rzeczy można robić tylko z przyjaciółmi. Po raz osiemnasty, przypomnijmy.

Wspomniała również artystów, którzy zawsze byli związani z festiwalem, a którzy tego wieczoru obserwowali nas z góry - Magdę Umer, Zbigniewa Wodeckiego i Stanisławę Celińską. "Chciałabym, żebyśmy oddali hołd im wszystkim, ale myśląc o Staszku Soyce, który był naszym zaczarowanym kochanym wokalistą" - mówiła pomysłodawczyni wydarzenia. Następnie usłyszeliśmy ponadczasową "Tolerancję" w wykonaniu Mietka Szcześniaka. Potem zobaczyliśmy jeszcze teledysk tegorocznej edycji, czyli "Chodź, pomaluj mój świat" w wykonaniu uczestników, i piosenkę "Ponad wszystko, mimo wszystko", stworzone z okazji 20-lecia Fundacji Anny Dymnej "Mimo Wszystko".

A później można było już przejść do części najważniejszej. Wszystkich uczestników oceniało jury w składzie naprawdę imponującym: Artur Barciś, Joanna Dark, Urszula Dudziak, Anna Karna, Rafał Kokot, Monika Kuszyńska, Adam Nowak, Zbigniew Preisner, Magda Steczkowska, Mietek Szcześniak, Magdalena Waligórska, a przewodniczył im Marek Dutkiewicz, którego tekstów słuchaliśmy przez cały wieczór. Po drugim koncercie sam przewodniczący dodał, że patrząc na jury, festiwal w Opolu może im buty czyścić.

Pierwszą uczestniczką z kategorii do lat 16 była Oliwia Smoczyńska. 14-latka pierwszą piosenkę - "Cisza jak ta" - wykonała z Krzysztofem Cugowskim. I cóż to było za rozpoczęcie. Brzmiące, jakby ten utwór został nagrany właśnie w tym duecie. Drugi występ, czyli "Szklana pogoda", pokazał, że mamy tu ewidentnie do czynienia z rockową duszą. 11-letnia Alicja Młynarczyk, czyli dosłownie chodząca energia, była najmłodszą finalistką. W filmie, który zobaczyliśmy przed jej występem, powiedziała, że gdyby miała magiczną różdżkę, wyczarowałaby sobie przyjaciół, którzy ją bardziej wspierają. Ludzie, żadne dziecko, i zresztą dorosły też, nie powinien musieć mówić takich rzeczy. Na szczęście na krakowskim rynku był cały tłum przyjaciół, który ją wspierał. W jej wykonaniu usłyszeliśmy "Drogi proste" z Julią Pietruchą, a później "Bądź gotowy do drogi" z repertuaru Haliny Frąckowiak.

15-letni Antek Pachoł z Alicją Majewską i Włodzimierzem Korczem przy instrumencie zaśpiewał "Jaki piękny świat". Jego głos z kolei przypominał klasą najlepszych artystów lat 60. czy 70., tym bardziej pewnie nikt nie spodziewał się rockowego wydania w drugiej piosence, czyli "To co mam" Lady Panku. Zdecydowanie wiedział, jak porwać publikę, co zresztą potwierdziła Alicja Majewska, mówiąc, że jest stworzony na scenę. Kolejna uczestniczka to Malwina Ziółkowska. 14-latka wystąpiła z Ralphem Kaminskim i "Meybick song", a później coś, co przyprawiło mnie o pierwsze ciarki tego wieczoru, czyli "Dłoń" z repertuaru Natalii Kukulskiej. Oby pojawiło się gdzieś nagranie, koniecznie wtedy sprawdźcie.

Przedostatnia zaprezentowała się 13-letnia Bianka Berezowska. Razem z Igo zaśpiewała "Cud", a sama przypomniała jeszcze przepiękne "Dmuchawce, latawce". Zmagania zakończyła Martyna Gawrońska. Na scenie w piosence "Boję się o ciebie" towarzyszyła jej Kaśka Sochacka. Na drugą piosenkę 15-latka wybrała, znowu rockowe!, "Słodkiego miłego życia".

W przerwie, kiedy jury obradowało, na scenie pojawiła się Kinga Wylęgły, ubiegłoroczna laureatka festiwalu. Zaśpiewała "Jak linoskoczek" Grzegorza Turnaua oraz autorskie "W górę, w dół". "Wracam do tego miejsca z wielkim wzruszeniem, to jest zaczarowane miejsce, cieszę się, że mogę być tu razem z wami" - mówiła, a jury w końcu wróciło z werdyktem: trzecie miejsce dla Oliwii Smoczyńskiej, drugie dla Bianki Berezowskiej i pierwsze dla Malwiny Ziółkowskiej, która przekonała jurorów właśnie wykonaniem "Dłoni".

Festiwal Zaczarowanej Piosenki: co działo się na scenie?

Druga część koncertu to kategoria powyżej 16 lat. Tutaj występy zaczęła Karolina Kaczmarek. 21-latka zaśpiewała z Krzysztofem Cugowskim "Martwe morze" tak, że, ludzie… Nie ustępować głosem Cugowskiemu to niełatwa rzecz, ale da się, jak widać. Później dostaliśmy jeszcze brawurowe wykonanie "Alei gwiazd". Drugi wykonawca to 21-letni informatyk, czyli Kacper Kujawski. Wspólnie z Julią Pietruchą wykonał "Anioły", a potem usłyszeliśmy "Królowie życia" Kombi. "Hej, mamo, mamo, będę gwiazdą". Ja wcale nie wątpię.

Trzecią uczestniczką była Joanna Kryś, która z Alicją Majewską wystąpiła w utworze "Żyć się chce", a później jeszcze w kolejnym wielkim hicie Budki Suflera, czyli "Za ostatni grosz". 17-letniej Wiktorii Urbanowicz towarzyszył Ralph Kaminski. Razem zaśpiewali "2009". Koniecznie jeszcze to kiedyś powtórzcie. "Dziękuję, Aniu, kocham cię, wyjdź za mnie kiedyś" - mówił artysta do Dymnej, schodząc ze sceny, co ta skomentowała słowami: "Dziwnie zaczarowany dzień". Drugą piosenką Wiktorii była "Nie wolno płakać".

Anna Dymna i Ralph Kaminski Beata Zawrzel Reporter

Później czas na 21-letnią Julię Walczynę i "Bruce" z Igo, a następnie "Noc komety". Różnie słyszałam wersje tej piosenki, ale ta była naprawdę… wow. Ostatnią uczestniczką kategorii dla dorosłych była Oliwia Mielcarek. Z Kaśką Sochacką zaśpiewała "Niebo było różowe", a potem "Cicho" Ewy Farnej.

Kiedy jury próbowało się nie pobić, a naprawdę z tym werdyktem nie mieli łatwego zadania, bo wszystkie wykonania były mistrzowskie, na scenie pojawiła się Ola Nykiel. Tę wokalistkę możecie kojarzyć już z "Szansy na sukces", później z opolskiego festiwalu, gdzie w 2019 roku wygrała nagrodę publiczności, a też oczywiście z Festiwalu Zaczarowanej Piosenki, gdzie była trzykrotną laureatką, zajmując każde z miejsc podium, najpierw w 2011 roku, później w 2015 roku i w końcu pierwsze miejsce w 2025 roku. Zaśpiewała "Szare miraże" i "Być jak Ted Lasso".

Obrady trwały i trwały, więc z publiczności na scenę wskoczył Szymon Prokop, którego możemy pamiętać z poprzedniej edycji, i rozgrzał widzów "Wszystko kwitnie wkoło" Skaldów. Później stery przejął Ralph, więc dostaliśmy spontaniczne "Chodź, pomaluj mój świat", fragment "Krakowa" Myslovitz, "Dni, których nie znamy", "Tolerancję" czy "Oczy tej małej". W końcu Marek Dutkiewicz wrócił z werdyktem: trzecie miejsce dla Kacpra Kujawskiego, drugie dla Wiktorii Urbanowicz i pierwsze dla Julii Walczyny.

Marek Dutkiewicz, Anna Dymna i Mateusz Janicki Artur Barbarowski East News

W niedzielę, o 20, na rynku odbędzie się jeszcze koncert "Nadzieja mimo wszystko", w którym wystąpią Maciej Balcar, Joanna Kulig, Monika Kuszyńska, Adam Nowak, Magda Steczkowska i finaliści 18. Festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Żałuję, że nie mogę tam być, ale na pewno wrócę za rok. Nawet jeśli nie wiedziałam przez te kilka godzin, czy bardziej chcę się uśmiechać, czy popłakać.





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