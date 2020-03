Festiwal Soundedit: Alan Parsons Live Project na koncercie w Polsce [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Kolejną gwiazdą Festiwalu Soundedit w Łodzi będzie Alan Parsons Live Project. Stojący na czele jeden z najbardziej utytułowanych producentów i inżynierów dźwięku Alan Parsons odbierze też statuetkę Człowieka ze Złotym Uchem.

Alan Parsons powraca do Polski /Daniel Knighton /Getty Images

Alan Parsons rozpoczął swoją karierę jako asystent inżyniera dźwięku w znanym Studio Abbey Road przy pracy nad płytami "Abbey Road" i "Let It Be" The Beatles. Asystował także w nagraniach "Atom Heart Mother" Pink Floyd.

Już jako inżynier dźwięku pracował z m.in. Paulem McCartneyem, grupą The Hollies i ponownie z Pink Floyd przy pomnikowym "The Dark Side Of The Moon" Floydów.

Kolejnym etapem była praca w roli producenta muzycznego i powołanie do życia studyjnego Alan Parson Project, w którym towarzyszył mu Eric Woolfson (zmarły w grudniu 2009 roku). Wraz z rozpoczęciem występów na żywo (w 1990 r.) producent zainicjował The Alan Parsons Live Project.

Zespół wydał dwanaście albumów studyjnych. Muzyka na nich zawarta jest określana jako rock progresywny, art rock lub soft rock. W większości były to albumy tematyczne, inspirowane np. literaturą lub sylwetkami pisarzy: Edgar Alan Poe - płyta "Tales of Mystery and Imagination" z 1976 r., Isaac Asimov - płyta "I Robot" z 1977 r. Popularność projektu rosła z roku na rok, przyczyniła się do tego m.in. płyta "Eye in the Sky" wydana w 1982 r.

Jednak największy sukces komercyjny przyniósł album "Ammonia Avenue" z 1984 r. To na nim zamieszczono piosenkę "Don't Answer Me", do której zrealizowano charakterystyczny, niezapomniany wideoklip.

Clip Alan Parsons Project Don't Answer Me

W wyniku różnic dotyczących kwestii artystycznych grupa rozpadła się. Alan Parsons i Eric Woolfson kontynuowali kariery solowe. Alan skupił się na Alan Parsons Band, Eric na kolejnych concept albumach, musicalach i reedycjach płyt Alan Parsons Project.

Artysta był wielokrotnie nominowany do nagrody Grammy, pełnił funkcję wiceprezesa EMI Studio Group, jest zapraszany na spotkania i warsztaty branżowe na całym świecie, aktywnie koncertuje. Występ w Łodzi będzie pierwszym klubowym koncertem Alan Parsons Live Project w Polsce.

Podczas 12. edycji Międzynarodowego Festiwalu Producentów Muzycznych Soundedit Alan Parsons podzieli się swym przebogatym doświadczeniem z uczestnikami festiwalu. Odbierze również nagrodę Człowieka ze Złotym Uchem za "całokształt dokonań w dziedzinie produkcji muzycznej".

Koncert Alan Parsons Live Project odbędzie się 23 października w Klubie Wytwórnia w Łodzi.

Pierwsza pula biletów jest już dostępna: 159 zł - miejsca siedzące na balkonie, 129 zł ­- miejsca stojące.