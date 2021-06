Festiwal Pamięci Andrzeja Zauchy. Michał Szpak i Kuba Badach wśród gwiazd [PROGRAM]

Michał Szpak, Małgorzata Ostrowska i Kuba Badach - to tylko część gwiazd, które zmierzą się z repertuarem nietuzinkowego polskiego artysty podczas koncertu galowego 13. Festiwalu Pamięci Andrzeja Zauchy "Serca bicie" 22 czerwca w bydgoskiej Operze Nova - poinformowało PAP biuro prasowe festiwalu.

"We wtorek w bydgoskiej Operze Nova zabrzmią jego najpopularniejsze i te mniej znane utwory, zaprezentowane także przez młodych zdolnych wokalistów" - czytamy w przesłanej informacji.

"Koncert w Bydgoszczy rozpoczyna krótkie tournée po Polsce upamiętniające 30-lecie śmierci Andrzeja Zauchy" - powiedział pomysłodawca oraz dyrektor festiwalu Krzysztof Wolsztyński, cytowany w komunikacie.



Przypomniano, że "to on stoi za organizacją wydarzenia, które od 2009 r. łączy pokolenia miłośników muzyki podczas wielkiego święta polskiej piosenki". "Co roku impreza organizowana przez Fundację 'Serca bicie' dowodzi, że twórczość Zauchy wciąż jest żywa. Świadczy o tym coroczny konkurs, który przyciąga mnóstwo świetnych wokalistów. W tym roku liczba zgłoszeń była rekordowa. W półfinale wystąpiły 22 osoby, z których wybrano finałową piątkę - ta zaprezentuje się podczas koncertu galowego. O złotą, srebrną i brązową nagrodę, a także wyróżnienie od publiczności powalczą Adela Konop, Rafał Kozok, Mikołaj Macioszczyk, Grzegorz Margas i Marta Słociak-Wiszniewska" - napisano o festiwalu.

"Andrzej Zaucha, w tamtych czasach, gdy był bardzo rozpoznawalną gwiazdą, został niedoceniony. Nie zrobił takiej kariery, jaką mógł, jak wiele innych wypromowanych osób, które było dużo słabszymi wokalistami" - przypomniał Wolsztyński. "Dzisiaj wiele osób sięga po jego piosenki - zwłaszcza młodzi. Oni wyciągnęli i zaprezentowali takie utwory, które rzadko się śpiewało" - wyjaśnił.

Zaznaczono, że "wpływ na to mógł mieć Janusz Szrom, który w jednym miejscu zebrał wszystkie utwory artysty". "O jakości konkursu najlepiej świadczą jego dotychczasowi laureaci - wśród nich znajduje się Daria Zawiałow czy Tadeusz Seibert" - czytamy w informacji o festiwalu.



Na scenie Opery Nova, obok Małgorzaty Ostrowskiej, Michała Szpaka i Kuby Badacha, pojawią się Kasia Moś, Michał Kaczmarek, Dominika Jaszczyńska i Paweł Wolsztyński. "Dodatkowo ciekawe interpretacje utworów patrona festiwalu zaprezentują goście z zagranicy" - poinformowano.



Artystom podczas występów będzie towarzyszyć band pod kierunkiem Pawła Tomaszewskiego. Koncert galowy w Operze Nova poprowadzą dziennikarze muzyczni Maria Szabłowska i Paweł Sztompke.



Organizację wydarzenia wsparły województwo kujawsko-pomorskie i miasto Bydgoszcz.



"Co roku nasi widzowie i słuchacze czekają na ten Festiwal. W tym roku mogą zobaczyć go w kilku miejscach w Polsce, z czego bardzo się cieszymy i serdecznie zapraszamy" - powiedział dyrektor Wolsztyński, cytowany w informacji.

"Pierwszy wyjazdowy koncert odbędzie się 7 sierpnia w Świnoujściu. Artyści zaprezentują się tam w tym samym składzie, z jedną zmianą - Kubę Badacha zastąpi Piotr Cugowski. Wiadomo też, że festiwal zawita 29 sierpnia do Torunia, a 10 października do Krakowa - dokładnie 30 lat po śmierci Zauchy" - zapowiedział.



"Być może na koncertowej mapie pojawią się jeszcze inne miejsca, w których będzie można usłyszeć 'Byłaś serca biciem', 'Wymyśliłem ciebie' czy 'Jak na lotni' w nowych, interesujących interpretacjach" - powiedział dyrektor festiwalu.