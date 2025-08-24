Festiwal Fama 2025 zakończony! "Piejo kury piejo"

Festiwal Fama to przede wszystkim konkurs dla młodych artystów, którzy prezentowali swoje umiejętności w dwóch kategoriach: Muzyka oraz Sztuki sceniczne. W tym roku występy oceniało jury w składzie Ania Brachaczek, Marcin Cichoński, Maciej Nowak, Jarek Szubrycht i Michał Taciak.

Wyróżnione w kategorii Sztuki wizualne zostały Zuzanna Dembińska oraz Julia Maksymiuk, w kategorii Sztuki sceniczne przyznano dwa wyróżnienia dla Sebastiana Słomińskiego za spektakl "Wściekły Pies" i Szkoły Aktorska Teatru Śląskiego w Katowicach za spektakl "Bękarty Bernadetty". W kategorii Muzyka wyróżnieni zostali z kolei Joanna Boron (wokalistka zespołu Borons), Edyta Rogowska-Żak (wokalistka zespołu Duxius) oraz Piotr Paduszyński.

Nagrodę organizatora za pozytywny wkład w procesy organizacyjne otrzymał Maciej Głowacki. Nagroda Lamelat Famy za popularyzację artystycznych inicjatyw wśród mieszkańców Świnoujścia powędrowała do studentów Szkoły Aktorskiej Teatru Śląskiego w Katowicach za kreacje w grze miejskiej "Tajemnice Świnoujścia. Zaginiony dziennik Archiwisty".

Nagrodę im. Roberta Paluchowskiego w kategorii Sztuki sceniczne dostali: Julia Fidelus z Akademii Teatralnej w Warszawie (Filia w Białymstoku) za monodram "20 DEN" (jak mówili jurorzy: "za sceniczną, niebywale szczerą i emocjonalną parafrazę fragmentu piosenki Grzegorza Ciechowskiego i ukazanie, że odchodzące matki zabierają nas ze sobą") oraz Antonina Maria Dąbrowska, Julia Dondziło i Mateusz Dawidziuk - tancerki i tancerz ze spektaklu "Dyptyk o zdrowiu" Kolektywu "Cicho Echo" ("Za perfekcyjnie zgrany i sugestywny taniec, który nadał spektaklowi hipnotyzujący i wyciszający charakter oraz za idealne odzwierciedlenie w ciele, w ruchu i w emocjach naukowej wiedzy i idei filozoficznych").

Nagroda im. Jana Sawki w kategorii Sztuki wizualne i multimedia powędrowała do Denisa Kulikova - "za sztukę z pazurem i stworzenie własnego, spójnego i intrygującego języka rozpisanego na różne techniki plastyczne". Największym wygranym okazał się zespół Balkon - otrzymał Nagrodę im. Andrzeja Jakóbca ("za wyprowadzenie poezji śpiewanej tak daleko poza krainę łagodności, jak tylko się da"), Nagrodę Specjalną Music Week Poland oraz Nagrodę Specjalną Radia 357.

Nagrodę im. Maksa Szoca za nieszablonową i kreatywną postawę artystyczną otrzymała Akademia Teatralna w Warszawie (Filia w Białymstoku) za spektakl "Tym mnie chyba zasypali". "Udowodnili, że prawdziwi artyści ulepieni są z innej gliny i o najcięższych tematach potrafią opowiedzieć z godną podziwu lekkością" - usłyszeliśmy ze sceny. Nagrodę Trójząb Neptuna za najlepsze wydarzenie artystyczne dostał Teatr Fuzja za spektakl "Maryla" - "pokazali kunsztowną samowystarczalność oraz za świadomość ciała, ruchu, rekwizytu i niezagubienie przy tym przekazu, a także za przypomnienie, że można, a nawet trzeba, iść pod wiatr historii".

Ostatnią nagrodę - Nagrodę Tryton za najlepszą kreację zbiorową - przyznano Maxowi Nowotarskiemu za spektakl "Ja też chcę się nauczyć zabijać ludzi, proszę pomóżcie mi, czyli przemoc jest też okej". "Za kreację zbiorową, w której wzięli udział nawet ci, co tego nie planowali i zapewne nie chcieli. Ale kiedy uzbrojony wróg przekracza granice twojego kraju, trzeba przekroczyć granice teatru, by o tym spróbować opowiedzieć" - tłumaczyli organizatorzy.

Festiwal Fama: ostatni dzień. Aktorzy o sobie i Grzegorz z Ciechowa

Ostatniego dnia mieliśmy okazję zobaczyć jeszcze spektakl fundacji Klub Anonimowych Aktorów o tym samym tytule. Celem fundacji jest "upowszechnianie kultury oraz stwarzanie możliwości twórczego i intelektualnego rozwoju młodym artystom", a panowie - Jan, Michał i Krzysztof - przygotowali autotematyczny spektakl, bo "skoro aktorzy to muszą o sobie". Ile się tam uśmialiśmy, to nasze, ale ostatecznie sztuka - choć komediowa - odpowiadała na ważne pytania o potrzebę akceptacji, poklasku i byciu zrozumianym. A może nie odpowiadała? W końcu ostatecznie to tylko teatr…

Famę zakończył projekt specjalny "Tu był Grzegorz z Ciechowa". Specjalny nie tylko z tego powodu, że stworzony w ramach festiwalu. Również dlatego, że album po raz pierwszy został zagrany na żywo - Grzegorz Ciechowski zmarł sześć lat po premierze płyty, a fani nigdy nie mieli okazji usłyszeć jej w wersji koncertowej. "OjDADAna" - połączenie folku z elektroniką - to album, który podzielił odbiorców. Niektórzy zarzucali mu powierzchowność, inni twierdzą - zgodnie z prawdą - że to właśnie "OjDADAna" rozpoczęła erę folk-popu i przetarła szlaki dla takich zespołów jak Brathanki.

W relacjach z poprzednich dni pisałam, że Fama potrafi w piękne zakończenia, a koncert "Tu był Grzegorz z Ciechowa" tylko to potwierdził. Zespół w składzie: duet SEKUNDa (Dorota Błaszczyńska-Mogilska i Wiola Jakubiec), Grzegorz Kowalski, Agata Jonczak, Michał Wódz, Stefan Błaszczyński, Marcin Ścierański i Dariusz Bafeltowski zabrał nas w piękny taniec. Gośćmi specjalnymi byli Sławek Przybył i Miuosh. Fajnie być na wydarzeniu, które przejdzie do legendy. Dzięki za te sześć pięknych dni, Fama!