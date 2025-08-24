Festiwal Fama 2025 zakończony! "Piejo kury piejo"

Oliwia Kopcik

Oliwia Kopcik

Festiwal Fama trwał od 18 do 23 sierpnia, a na kilku scenach zaprezentowali się młodzi twórcy reprezentujący muzykę, sztuki sceniczne i sztuki wizualne. Impreza zakończyła się koncertem finałowym "Tu był Grzegorz z Ciechowa".

Grzegorz Ciechowski został uhonorowany podczas festiwalu Fama
Grzegorz Ciechowski został uhonorowany podczas festiwalu FamaPrończykAKPA

Festiwal Fama to przede wszystkim konkurs dla młodych artystów, którzy prezentowali swoje umiejętności w dwóch kategoriach: Muzyka oraz Sztuki sceniczne. W tym roku występy oceniało jury w składzie Ania Brachaczek, Marcin Cichoński, Maciej Nowak, Jarek Szubrycht i Michał Taciak.

Wyróżnione w kategorii Sztuki wizualne zostały Zuzanna Dembińska oraz Julia Maksymiuk, w kategorii Sztuki sceniczne przyznano dwa wyróżnienia dla Sebastiana Słomińskiego za spektakl "Wściekły Pies" i Szkoły Aktorska Teatru Śląskiego w Katowicach za spektakl "Bękarty Bernadetty". W kategorii Muzyka wyróżnieni zostali z kolei Joanna Boron (wokalistka zespołu Borons), Edyta Rogowska-Żak (wokalistka zespołu Duxius) oraz Piotr Paduszyński.

Nagrodę organizatora za pozytywny wkład w procesy organizacyjne otrzymał Maciej Głowacki. Nagroda Lamelat Famy za popularyzację artystycznych inicjatyw wśród mieszkańców Świnoujścia powędrowała do studentów Szkoły Aktorskiej Teatru Śląskiego w Katowicach za kreacje w grze miejskiej "Tajemnice Świnoujścia. Zaginiony dziennik Archiwisty".

Nagrodę im. Roberta Paluchowskiego w kategorii Sztuki sceniczne dostali: Julia Fidelus z Akademii Teatralnej w Warszawie (Filia w Białymstoku) za monodram "20 DEN" (jak mówili jurorzy: "za sceniczną, niebywale szczerą i emocjonalną parafrazę fragmentu piosenki Grzegorza Ciechowskiego i ukazanie, że odchodzące matki zabierają nas ze sobą") oraz Antonina Maria Dąbrowska, Julia Dondziło i Mateusz Dawidziuk - tancerki i tancerz ze spektaklu "Dyptyk o zdrowiu" Kolektywu "Cicho Echo" ("Za perfekcyjnie zgrany i sugestywny taniec, który nadał spektaklowi hipnotyzujący i wyciszający charakter oraz za idealne odzwierciedlenie w ciele, w ruchu i w emocjach naukowej wiedzy i idei filozoficznych").

Nagroda im. Jana Sawki w kategorii Sztuki wizualne i multimedia powędrowała do Denisa Kulikova - "za sztukę z pazurem i stworzenie własnego, spójnego i intrygującego języka rozpisanego na różne techniki plastyczne". Największym wygranym okazał się zespół Balkon - otrzymał Nagrodę im. Andrzeja Jakóbca ("za wyprowadzenie poezji śpiewanej tak daleko poza krainę łagodności, jak tylko się da"), Nagrodę Specjalną Music Week Poland oraz Nagrodę Specjalną Radia 357.

Zobacz również:

Piotr Paduszyński
Mocny temat

Festiwal Fama 2025: piąty dzień. Są wieczory, których się nie zapomina [RELACJA]

Oliwia Kopcik
Oliwia Kopcik

Nagrodę im. Maksa Szoca za nieszablonową i kreatywną postawę artystyczną otrzymała Akademia Teatralna w Warszawie (Filia w Białymstoku) za spektakl "Tym mnie chyba zasypali". "Udowodnili, że prawdziwi artyści ulepieni są z innej gliny i o najcięższych tematach potrafią opowiedzieć z godną podziwu lekkością" - usłyszeliśmy ze sceny. Nagrodę Trójząb Neptuna za najlepsze wydarzenie artystyczne dostał Teatr Fuzja za spektakl "Maryla" - "pokazali kunsztowną samowystarczalność oraz za świadomość ciała, ruchu, rekwizytu i niezagubienie przy tym przekazu, a także za przypomnienie, że można, a nawet trzeba, iść pod wiatr historii".

Ostatnią nagrodę - Nagrodę Tryton za najlepszą kreację zbiorową - przyznano Maxowi Nowotarskiemu za spektakl "Ja też chcę się nauczyć zabijać ludzi, proszę pomóżcie mi, czyli przemoc jest też okej". "Za kreację zbiorową, w której wzięli udział nawet ci, co tego nie planowali i zapewne nie chcieli. Ale kiedy uzbrojony wróg przekracza granice twojego kraju, trzeba przekroczyć granice teatru, by o tym spróbować opowiedzieć" - tłumaczyli organizatorzy.

Festiwal Fama: ostatni dzień. Aktorzy o sobie i Grzegorz z Ciechowa

Ostatniego dnia mieliśmy okazję zobaczyć jeszcze spektakl fundacji Klub Anonimowych Aktorów o tym samym tytule. Celem fundacji jest "upowszechnianie kultury oraz stwarzanie możliwości twórczego i intelektualnego rozwoju młodym artystom", a panowie - Jan, Michał i Krzysztof - przygotowali autotematyczny spektakl, bo "skoro aktorzy to muszą o sobie". Ile się tam uśmialiśmy, to nasze, ale ostatecznie sztuka - choć komediowa - odpowiadała na ważne pytania o potrzebę akceptacji, poklasku i byciu zrozumianym. A może nie odpowiadała? W końcu ostatecznie to tylko teatr…

Famę zakończył projekt specjalny "Tu był Grzegorz z Ciechowa". Specjalny nie tylko z tego powodu, że stworzony w ramach festiwalu. Również dlatego, że album po raz pierwszy został zagrany na żywo - Grzegorz Ciechowski zmarł sześć lat po premierze płyty, a fani nigdy nie mieli okazji usłyszeć jej w wersji koncertowej. "OjDADAna" - połączenie folku z elektroniką - to album, który podzielił odbiorców. Niektórzy zarzucali mu powierzchowność, inni twierdzą - zgodnie z prawdą - że to właśnie "OjDADAna" rozpoczęła erę folk-popu i przetarła szlaki dla takich zespołów jak Brathanki.

W relacjach z poprzednich dni pisałam, że Fama potrafi w piękne zakończenia, a koncert "Tu był Grzegorz z Ciechowa" tylko to potwierdził. Zespół w składzie: duet SEKUNDa (Dorota Błaszczyńska-Mogilska i Wiola Jakubiec), Grzegorz Kowalski, Agata Jonczak, Michał Wódz, Stefan Błaszczyński, Marcin Ścierański i Dariusz Bafeltowski zabrał nas w piękny taniec. Gośćmi specjalnymi byli Sławek Przybył i Miuosh. Fajnie być na wydarzeniu, które przejdzie do legendy. Dzięki za te sześć pięknych dni, Fama!

Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze