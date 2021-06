"Festiwal może się odbyć wyłącznie dla zaszczepionych" - taki komunikat opublikowany przez organizatorów FEST Festival 2021 mocno podzielił internautów. Głównymi gwiazdami imprezy w Parku Śląskim w Chorzowie są m.in. Rag'n'Bone Man, Kygo, Alan Walker, Nothing But Thieves, James Bay, Kayah & Bregović, Daria Zawiałow i Krzysztof Zalewski.

FEST Festival odbędzie się w Parku Śląskim w Chorzowie w dniach 11-14 sierpnia.

Jako jedyny festiwal w Polsce odbywa na ogromnej przestrzeni parku miejskiego, któremu wielkością nie dorównuje żaden inny park w Europie. Co więcej, teren festiwalu otwarty jest całą dobę, a każdy z gatunków muzycznych ma swoją własną, dedykowaną scenę o unikalnym charakterem i wyglądzie.

Organizatorzy przekazali informacje, że w imprezie będą mogły wziąć tylko osoby zaszczepione przeciwko koronawirusowi.



"Minister Zdrowia potwierdził informację, że osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 nie wliczają się w ustalone limity obowiązujące podczas imprez masowych, co za tym idzie na dzień dzisiejszy, festiwal może się odbyć wyłącznie dla osób zaszczepionych. Zdajemy sobie sprawę, że rozwiązania, które wytyczył rząd nie są idealne. Niestety, nie mamy na nie wpływu" - czytamy.

"Prowadzimy rozmowy z rządem, których celem jest rozszerzenie obecnych obostrzeń tak, aby każdy z Was, kto posiada ważny Europejski Certyfikat (dostępny za darmo dla ozdrowieńców, osób przetestowanych i zaczepionych pierwszą dawką), również mógł bawić się na FEST Festivalu 2021. Będziemy Was na bieżąco informować o postępach naszych rozmów i decyzjach podjętych w tej sprawie" - dodają.

Z komunikatu możemy się dowiedzieć, że osoby bez tego certyfikatu prawdopodobnie otrzymają opcję zachowania biletu na kolejny rok lub zwrotu wartości niewykorzystanej wejściówki - szczegóły mają być znane bliżej daty festiwalu.

Decyzja organizatorów mocno podzieliła fanów, część popiera te ustalenia, inna grupa wprost pisze o dyskryminacji i nawołuje do bojkotu imprezy.



Dotychczas ogłoszone gwiazdy to m.in. Kygo, Nothing But Thieves, Alan Walker, James Bay, Rag'n'Bone Man, Fischer, Robin Schulz, Kungs, Ofenbach, Aurora, Tommy Cash, slowthai, Smith & Thell, Mura Masa, Kayah & Bregović, Daria Zawiałow, Krzysztof Zalewski, sanah, Kwiat Jabłoni, OIO, Pezet, Mery Spolsky, Rasmentalism, Jan-Rapowanie, Sokół, Ralph Kaminski, Molesta Ewenement, schafter, Tymek i Mrozu.

Uczestnicy, którzy zakupili 3-dniowe karnety na drugą edycję 2020, otrzymają tzw. "upgrade" do 4-dniowych karnetów.

Ceny wejściówek:



Karnet 4-dniowy Regular Tix - 499 zł

Bilet weekendowy - 349 zł

Bilet jednodniowy - 229 zł.