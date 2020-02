FEST Festival 2020: znamy kolejnych wykonawców

FEST Festival powraca z drugą edycją, która odbędzie się w dniach 13-15 sierpnia 2020 roku. Na scenie możemy spodziewać się gwiazd z całego świata.

Taco Hemingway to jeden z najgłośniejszych debiutów ostatniej dekady /Fot. Karol Makurat/REPORTER / East News

W listopadzie organizatorzy odkryli pierwsze karty.

Ogłoszono wtedy, że jednym z gości na festiwalowej scenie będzie James Bay - brytyjski wokalista i gitarzysta znany między innymi z przeboju "Hold Back The River".

Obok niego pojawią się także: brytyjski, alternetywno-rockowy Nothing But Thieves, zaledwie 23-letnia wokalistka z Norwegii - Sigrid oraz raper Denzo.

Ostatnią ogłoszoną do tej pory gwiazdą był Ferdinand and Left Boy - austriacki raper, DJ i producent, który dotyka nie tylko rapu, ale również future popu, electro, dupstepu i drum and bass.

Teraz poznaliśmy kolejnych wykonawców. Pierwszym z nich będzie pochodząca z Żywca grupa Sonbird. Zespół tworzą Dawid Mędrzak (wokal), Kamil Worek (gitara), Tomasz Kurowski (bas) i Maciej Hubczak (perkusja). Ich wspólna muzyczna przygoda trwa od lipca 2015 roku. Formacja wykonuje muzykę określaną jako pop rock.

Następną gwiazdą będzie SOHN. To przede wszystkim multiinstrumentalista i producent. Już pierwszy singiel ("The Wheel" z 2012 roku) przyniósł mu uznanie i zainteresowanie portali takich jak Pitchfork i The Fader. Od chwili debiutu w 2010 roku porusza się na styku niezależnego R&B, popowej ballady i wrażliwej elektroniki.



Daughter to brytyjskie trio, które zadebiutowało bardzo dobrze przyjętą płytą "If You Leave". W zespole swoje pomysły realizowali Elena Tonra i Igor Haefeli, którzy razem studiowali muzykę. Wkrótce zwrócili na siebie uwagę EP-kami "His Young Heart" (2011) i "The Wild Youth" (2012). W tym samym czasie do zespołu dołączył trzeci członek, Remi Aguilella. Ich produkcje są mieszanką indie folku, indie popu oraz art popu.

Taco Hemingway to z kolei reprezentant polskiej, rapowej sceny. Na swoim koncie ma dwie złote, cztery platynowe oraz jedną diamentową płytę. We wrześniu 2019 roku, wspólnie z Dawidem Podsiadło zapełnił do ostatniego miejsca stadion PGE Narodowy w Warszawie. Taco to niewątpliwie jeden z najważniejszych wykonawców, jaki zadebiutował na naszej scenie muzycznej w ciągu ostatniej dekady.

Trzecim polskim artystą, który dołącza do składu FEST Festivalu jest Mata - 20-letni raper oraz autor kontrowersyjnego hitu "Patointeligencja" - utworu o "bananowej" młodzieży, który odbił się dużym echem w całym kraju.

W styczniu 2020 roku ukazał się debiutancki album Maty - "100 dni do matury".

Alice Glass - kanadyjska artystka i była wokalistka Crystal Castles. Po odejściu z zespołu w 2015 roku, Alice rozpoczęła karierę solową. Nagrała m.in. poruszający utwór "I Trusted You", w którym rozlicza się ze swoją przeszłością. W połowie 2017 roku wydała niespodziewanie EP-kę zatytułowaną po prostu "Alice Glass", a obecnie pracuje nad swoim pierwszym albumem.



Druga edycja FEST Festivalu odbędzie się w dniach 13-15 sierpnia 2020 roku w Parku Śląskim w Chorzowie.