"A w Krakowie na Brackiej pada deszcz" - wyśpiewał Grzegorz Turnau na dużej scenie finału Letnich Brzmień, przyznając, że miał nadzieję nie przywieźć do Poznania ulewy. Życzenie artysty niestety nie spełniło się i już od samego otwarcia bram imprezy uczestnicy walczyli z pogodą. Morze kolorowych parasoli i płaszczy miało swój urok - zwłaszcza, gdy na scenie kontrastowo można było zobaczyć wtedy same czarno-białe garnitury. Grzegorz Turnau zawitał na festiwal z projektem specjalnym, siadając za fortepianem i zapraszając do występu Good Taste Orchestra pod dyrekcją Moniki Kochanowicz. Ze sceny podkreślił, że orkiestra "zupełnie przez przypadek ma takie same inicjały jak on".

Popis mistrza w towarzystwie kilkudziesięciu muzyków oglądał i słuchał cały tłum ludzi. "I to dopiero jest muzyka" - powiedział ktoś za moimi plecami do swojego festiwalowego kompana i jest to najlepszy komentarz, jaki można Turnauowi wystawić. W Poznaniu wybrzmiały utwory takie jak "To tu, to tam", wspomniana "Bracka", "Pamięć" czy "Tak - nie mów tak", który zrobił na mnie największe wrażenie. Na "Dwa bilety" wokalista zaprosił do wykonania dwie gościnie specjalne - Natalię Grosiak, która później jeszcze raz pojawiła się na scenie Letnich Brzmień, i Dorotę Miśkiewicz. Wszystko brzmiało jak magiczna opowieść, otulona ciepłymi dźwiękami skrzypiec, fortepianu, instrumentów dętych, a spokojny wokal Grzegorza Turnaua pozwalał całkowicie odpłynąć myślami i zapomnieć, że jest się w festiwalowych okolicznościach.

Imprezowy klimat przywołały jednak dziewczyny z Babiego Lata. Tegoroczny projekt tworzyły Kathia, Bela i Natalia Grosiak, które stworzyły coś w rodzaju polskiej biesiady z najważniejszymi szlagierami, ale i kompozycjami stworzonymi wspólnie na potrzeby Letnich Brzmień oraz swoim własnym repertuarem. Same na scenie wyglądały jak rusałki, pląsające po łące w lesie pełnej kwiatów, która świetnie odtworzona została poprzez scenografię. Przed tłum wkroczyły w rytm piosenki "Chłopcy" zespołu Myslovitz i już wtedy ogłosiły, że prowadzą między sobą konkurs - które z miast będzie najgłośniej śpiewało. Poznań to rodzinne strony Kathii więc oczywistością jest, że w sobotni wieczór liczyła ona na zwycięstwo, zachęcając widzów do wspólnej zabawy. "Odganiamy deszcz, już starczy, przejdzie" - ogłosiły nagle wokalistki, po czym zaprezentowały swój autorski numer "Przejdzie".

Wybrzmiały jeszcze "Cykady na Cykladach" Maanamu i "Byłam Różą" w oryginale należące do Kayah i Bregovica. "Statystycznie nie ma szans, żebyśmy jeszcze kiedyś spotkali się w takim samym układzie, jak teraz, więc możemy stworzyć swoją jedyną, niepowtarzalną wersję tej piosenki" - powiedziała Bela, a publiczność w niebogłosy odśpiewała słynne "Od czasu do czasu, jakbym słyszała nadal, jak przechodzisz przez mój próg, miły". "Ja nie mogę uwierzyć, że to już jest ostatni koncert Babiego Lata" - mówiła z kolei Natalia Grosiak, zapowiadając jej ulubioną piosenkę ze wspólnego repertuaru, czyli "Co chcę, to mam". Później trio zaprezentowało jeszcze cover "Kosmicznych Energii", aby następnie przejść do jeszcze jednej wspólnie stworzonej kompozycji, która nie ukazała się w streamingu, ale można było usłyszeć ją na Letnich Brzmieniach. "O naszej wspólnej więzi, o tym, co zbudowałyśmy przez ostatnich dziewięć miesięcy" - opowiadały piosenkarki przed wykonaniem "Dzielne dziewczyny też płaczą". Tytuł okazał się proroczy, bowiem Kathia nie wytrzymała nawet do refrenu. Artystka zalała się łzami i przez ściśnięte gardło nie była w stanie śpiewać. Przyznała, że tak zżyła się z pozostałymi dziewczynami, że nie mogła powstrzymać wzruszenia przy okazji finału.

Podczas tej piosenki do Babiego Lata dołączył na scenie także specjalny chór, który pozostał w tle również na "Dwa słońca". Kathia, Bela i Natalia wspólnie stwierdziły, że to właśnie ta piosenka odgoni deszczowe chmury i pozwoli festiwalowej publiczności na dalszą zabawę w słońcu. Tłum głośno śpiewał refren, a na niebie naprawdę zaczynało się przejaśniać. W setliście znalazły się także "Listopad" Kathii, "Absolutnie, absolutnie" Beli i "Takiego chłopaka" Mikromusic. Impreza zakończyła się biesiadnym "Nie piję", podczas którego tłum szaleńczo tańczył w rytm przyśpieszającej muzyki, a artystki pożegnały cały projekt, dziękując wszystkim osobom nad mim pracującym.

Na małej scenie chwilę później pojawiła się Qncicka, która przyznała, że niedawno zagrała swój pierwszy koncert w życiu właśnie w Poznaniu, więc miło było jej powrócić. "W skromnym składzie, bo jestem ja i klawisze, ale mam nadzieję, że sobie damy radę" - ogłosiła artystka, po czym zaprezentowała utwór "Muzyką jestem ja". Jej występ był niezwykle intymny i kameralny, a scenografia podpowiadała, że wokalistka wręcz zaprosiła nas do swojego domu. Stara lampa, telewizor i wazon z kwiatami na stoliku wyglądały, jak wyjęte z przytulnego wnętrza. Qncicka zaprezentowała głównie ballady, które uwydatniły jej mocny głos. Choć widać było, że jest nieco zestresowana, a na scenie dopiero próbuje poczuć się jak w domu, silnym wokalem nadrabiała wszelkie niedociągnięcia.

Scena główna należała następnie do zespołu Kacperczyk, który na Letnich Brzmieniach kończył promocję swojego albumu "Wszyscy jesteśmy Kacperczyk" - niedawno oblanego złotem. Tłum dopisał, a w pierwszych rzędach bawili się naprawdę wierni fani duetu. Śpiewali każdą linijkę tekstu, skakali wysoko, a spora część osób przygotowała banery, aby docenić muzyków jeszcze bardziej. Set rozpoczął się od "Artysta z ASP", później wybrzmiało słynne już "Brejdaki" oraz "Jakbym zjadł mentosy i popił je colą". Rockową odsłonę braci poznaliśmy dzięki "Moja wina". "Teraz będzie piosenka o randkowaniu" - ogłosił Paweł przed wykonaniem "Mam talent", a Maciek stwierdził, że właściwie połowa ich piosenek mówi właśnie o tym. Po chwili zastanowienia powiedział, że to jednak nieprawda, czego dowodem były kawałki "Wiatr" oraz "Wolne duchy". Pierwszy z wymienionych, napisany przez Kacperczyk wraz z Kayah i Hubertem. Przeniósł publiczność na morze i w szantowym stylu sprawił, że tłum kołysał się, jakby niosły go fale. Hymn Męskiego Grania 2024 z kolei wywołał nutę nostalgii i zachęcił do śpiewania nawet tych stojących w tylnych rzędach. Koncert zakończył się "Pokoleniem końca świata" i widać było, że bracia najchętniej zostaliby na scenie jeszcze przez kolejną godzinę.

Scenę pod hasłem "Wierz w siebie" przejęła wówczas Ewa Farna, która udowodniła, że zasługiwała jednak na Main Stage. Był to moim zdaniem najlepszy koncert tego dnia i nie dziwię się, że w przyszłym roku artystka zagra aż dwie daty na Torwarze. Czesi już dawno docenili jej talent i wykupują bilety na stadionowe trasy piosenkarki, ale w Poznaniu widać było, że Polacy też powoli zaczynają widzieć, że jest to nasze "dobro narodowe". Ewa Farna wkroczyła na scenę z przytupem, śpiewając rockową "Ewakuację", która półtorej dekady temu królowała na słuchawkach wszystkich emo nastolatków. Później zaprezentowała taneczny "Znak", który z kolei kilkanaście lat temu podbijał rozgłośnie radiowe w całym kraju. "Też wam tak zimno? Nie? Jesteście rozgrzani?" - pytała artystka, a tłum odpowiadał głośnym piskiem. Zaprezentowała jeszcze nieco mniej znane "Ross & Rachel" oraz "No nie", a następnie zaserwowała publiczności prawdziwą podróż w czasie. Utwór "Cicho", który tak naprawdę rozpoczął karierę piosenkarki wybrzmiał ze zdwojoną, a nawet potrójną siłą. Festiwalowicze odśpiewali go prawie jak hymn narodowy, a odświeżona aranżacja sprawiła, że dało się nie tylko poczuć nostalgię, ale też to, że Ewa ciągle idzie naprzód. "Wiem, że to wielki przywilej. Życzę każdemu z was, żeby wasza praca była frajdą" - mówiła artystka, dziękując fanom za wsparcie i możliwość tworzenia oraz koncertowania przez tak wiele lat. Zaśpiewała jeszcze utwór w języku czeskim, po którym stwierdziła, że "pierwszą lekcję Duolingo mamy zaliczoną". W setliście nie zabrakło "Bez łez", "Ciało" oraz "Na ostrzu", którym Farna pożegnała się z tłumem.

"Nie ma miejsca jak dom" i nie ma miejsca, jak koncert Mroza. Wokalista wbiegł na główną scenę, jak do siebie, a uczestnicy Letnich Brzmień pokazali, że nigdy nie bawią się tak dobrze, jak przy hitach wrocławskiego artysty. W ramach festiwalu zaprosił do współpracy Big Band, w którym nie brakowało chórków, saksofonów, puzonów, trąbek, gitar, perkusjonaliów i tak naprawdę czego dusza zapragnie. "Rośniemy, rozbudowujemy się i to jest naprawdę wielki przywilej mieć taki zespół oraz publiczność, która z nami śpiewa" - ogłaszał Mrozu ze sceny. Koncert był jego pożegnaniem z plenerową trasą, lecz gwiazdor już zdążył zaprosić publiczność na swoje halowe koncerty. Jednocześnie szykuje się do premiery nowego, autorskiego albumu, a Letnie Brzmienia były swego rodzaju "etapem przejściowym", dzięki któremu mógł jeszcze raz zagrać set złożony ze starszych numerów i ponadczasowych hitów, które w przyszłości mogą nie znaleźć miejsca w setlistach. Wybrzmiały piosenki "Poligon", "Napad" oraz "Za daleko". Mniej więcej w połowie koncertu rozpoczęła się seria prawdziwych szlagierów. "Można powiedzieć, że to oldschool" - wykrzyczał Mrozu przed odśpiewaniem "Miliony monet". Później publiczność pokazała, że nie ma "Nic do stracenia" i szalała w rytm hitu sprzed ponad dekady. "Czy jest tu na pokładzie jakaś rockandrollowa ekipa?" - pytał wokalista przed "Aurą". "A czy Poznań ma supermoce?" - padło przed hymnem Męskiego Grania 2023. Na koniec Mrozu wraz ze swoim Big Bandem przez kilka minut żegnał się z tłumem, rozdając kostki od gitary, setlisty i dziękując za wspólnie spędzony czas.

W tym czasie na małą scenę wkroczył zespół Xxanaxx z Klaudią Szafrańską i Michałem Wasilewskim na czele. Przez ostatnich siedem lat grupa miała przerwę od koncertowania i tworzenia, więc występy na Letnich Brzmieniach były dla nich wielkim powrotem. "Cześć, Poznań! Jak cudownie was widzieć po tylu latach. Dziękujemy, że jesteście i czekaliście" - zapowiedziała wokalistka, po czym zaprosiła publiczność do tańca w rytm elektronicznych, sennych brzmień. "Jesteście świetnie rozgrzani, także po prostu bawcie się dobrze" - dodała Szafrańska. Zespół zaprezentował kilka starszych numerów, ale też single "Tańcz" i "Koniec" wydane ostatnio, które zapowiadają nowości. Frontmanka poprosiła publiczność o feedback, chcąc dowiedzieć się, jak słuchaczom podoba się kierunek, w którym Xxanaxx zmierza.

Finał Erste Letnich Brzmień w Poznaniu zamknęła Kaśka Sochacka, która zaprosiła widzów na emocjonalną ucztę. Jej koncert tradycyjnie obfitował w ballady, okraszone dopracowanymi riffami gitarowymi i widowiskowym pokazem świateł. Piosenki takie jak "Pokoje", "Spokojnie" czy "Madison" sprawiły, że tłum był jak w transie - melancholijne melodie zabrały słuchaczy do innego wymiaru, w którym świat zewnętrzny się nie liczył. Kaśka, śpiewając o bolesnych doświadczeniach ze swojego życia, sprawiła, że niejeden słuchacz ze złamanym sercem uronił łzę. Na Letnie Brzmienia przygotowała jednak nieco bardziej elektroniczne i żywiołowe aranżacje, które były ciekawą odmianą od spokojniejszych, bardziej akustycznych popisów gwiazdy i pozwoliły nawet na ruszenie bioderkiem. W trakcie setu, przy okazji utworu "Femme Fatale", w tłumie zrobiło się naprawdę gorąco i jeden z fanów zasłabł. Kaśka zmuszona była na chwilę przerwać występ, aby ochrona i służby medyczne mogły pomóc uczestnikowi. Po chwili jednak wszystko wróciło do normy, a artystka zaśpiewała jeszcze znane i lubiane "Tańcz", "Strona B", "Wiśnia" czy "Sukienka". Przy okazji "Boję się o ciebie" publiczność wraz z nią śpiewała tak głośno, że z ust piosenkarki wymsknęło się szczere "oh wow". Na koniec Kaśka zaprezentowała "Niebo było różowe" i powtórzyła kawałek "Szum", zostawiając publiczność "bez zbędnego szumu, znikając ładnie".