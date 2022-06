Wraz z ogłoszeniem płyty, włoski gwiazdor ujawnił pierwszy singel "Ama", manifest odnowionej tożsamości artystycznej bijącego rekordy popularności autora piosenek, który w ciągu ponad 35 lat kariery sprzedał 70 milionów płyt i zgromadził ponad 2 miliardy odsłuchów na całym świecie.

"Battito Infinito" to międzynarodowy projekt, łączący premierę płyty, serię premierowych koncertów i nową światową trasę. Eros Ramazzotti wraca na scenę i wystąpi w pięciu najbardziej prestiżowych lokalizacjach na świecie w ramach "World Tour Premiere". Zaczynając 15 września w La Maestranza w Sewilli, uwielbiany włoski wokalista, z dziesięcioma niezwykłymi koncertami otwiera nowy rozdział w swojej muzycznej podróży.



Nowa płyta i wyjątkowy projekt Erosa Ramazzottiego

"World Tour Premiere" to nie tylko powrót Erosa, ale i niepowtarzalna okazja, by przedpremierowo posłuchać nowej muzyki artysty. Przez ponad 35 lat kariery włoski gwiazdor podbił serca miliony słuchaczy na całym świecie, sprzedał 70 milionów płyt i zgromadził ponad 2 miliardy odtworzeń. W programie "World Tour Premiere", oprócz utworów, które przyczyniły się do sukcesu Ramazzottiego, znajdą się nowe piosenki, których premiera planowana jest na wrzesień 2022 roku.



"Pomyślałem o tych koncertach, aby w pełni świętować nowe utwory, które mają się wkrótce ukazać" - tłumaczy artysta. "Zaangażowałem się w ten projekt, śledząc każdy jego etap i dbając o każdy szczegół i niuans. Na każdym z tych koncertów znajdzie się mała cząstka mnie i mojej historii. Nie mogę się doczekać, aby ponownie spotkać się z fanami, ponieważ wierzę, że to najlepszy sposób, aby stawić czoła tej skomplikowanej chwili i zacząć znowu tworzyć muzykę. Razem" - oświadczył.

Eros Ramazzotti w Krakowie - 29 września 2015 r.

"Ama" to powrót jednego z najbardziej uwielbianych na całym świecie włoskich artystów. Przesłanie uniwersalnej miłości, hymn do wolności, zaproszenie do kochania tak, jak się chce, bez ograniczeń, granic i barier, oraz do celebrowania tego uczucia we wszystkich jego formach i obliczach. Sam Eros był mocno zaangażowany w każdy szczegół i każdy etap produkcji piosenki, która jest gotowym do wspólnego śpiewania przebojem.



Eros Ramazzotti wraca do Polski

Nowy singel, inne utwory z "Battito Infinito", jak i hity, które przyczyniły się do sukcesu Erosa uświetnią koncertowy repertuar trasy "World Tour Premiere", która odbędzie się w Sewilli, Agrigento, Weronie, Atenach i Caesarei. Następnie, 30 października Włoch w ramach "Battito Infinito World Tour" wyruszy z koncertami po Amerykach, by od lutego do maja 2023 roku śpiewać na żywo dla fanów w Europie. 2 maja 2023 roku Eros Ramazzotti wystąpi w Atlas Arenie w Łodzi.