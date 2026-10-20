Ellie Goulding dołącza do Robbiego Williamsa. Kultowy festiwal odkrywa karty

Ellie Goulding miała po raz pierwszy wystąpić na Colours of Ostrava w 2023 roku. Tuż przed koncertem zachorowała i musiała wycofać się z udziału w wydarzeniu. Jej miejsce na głównej scenie zajął wówczas Kavinsky.

Od tamtej pory organizatorzy szukali okazji, aby ponownie zaprosić brytyjską gwiazdę. Ostatecznie Goulding pojawi się na festiwalu w piątek 23 lipca 2027 roku.

"Bardzo zależało nam na tym, by umożliwić naszym fanom udział w jej występie. Przez długi czas prowadziliśmy rozmowy z przedstawicielami artystki, szukając odpowiedniego terminu. Udało się dopiero teraz, co cieszy nas tym bardziej, że Ellie przyjedzie z nowym albumem" - mówi Filip Koštálek, dyrektor artystyczny Colours of Ostrava.

Ellie Goulding przyjedzie z nową płytą

We wrześniu 2026 roku Goulding wydała szósty album studyjny "I Know Too Much". To właśnie materiał z tej płyty będzie promowała podczas przyszłorocznych koncertów. W Ostrawie z pewnością nie zabraknie również największych przebojów wokalistki, takich jak "Lights", "Burn" czy "Love Me Like You Do".

Brytyjka rozpoczęła międzynarodową karierę na początku poprzedniej dekady i szybko wypracowała charakterystyczne brzmienie na pograniczu popu i elektroniki. Jej utwory trafiały na ścieżki dźwiękowe filmów i seriali, a obecnie należy do 50 najczęściej streamowanych wykonawców na Spotify.

Koncert na Colours of Ostrava będzie trzecią wizytą Goulding w Czechach, ale pierwszym występem festiwalowym w tym kraju. Od czasu niedoszłego koncertu z 2023 roku zmieniło się także jej życie prywatne. Wokalistka została mamą drugiego dziecka.

Kto wystąpi na Colours of Ostrava 2027?

Ellie Goulding to druga duża gwiazda zapowiedziana na przyszłoroczną edycję. Wcześniej organizatorzy ujawnili, że jednym z headlinerów będzie Robbie Williams. Kolejne nazwiska mają być ogłaszane w najbliższych miesiącach.

Colours of Ostrava odbędzie się w dniach 21-24 lipca 2027 roku w postindustrialnym kompleksie Dolní Vítkovice. W programie znajdą się koncerty zagranicznych i czeskich wykonawców, a także teatr, sztuka i spotkania w ramach forum Meltingpot, które będzie świętować dziesiątą edycję.

Do sprzedaży trafiły również Meltingpot Priority Passy w cenie 890 koron czeskich. Obejmują pierwszeństwo wejścia na dyskusje, dostęp do Meltingpot Lounge, wcześniejszą rezerwację miejsc na spektakle oraz nagrania debat z poprzedniej edycji udostępnione na platformie HeroHero.

Karnety na Colours of Ostrava 2027 są obecnie dostępne w drugiej puli cenowej. Szczegóły można znaleźć na oficjalnej stronie wydarzenia.