Ed Sheeran to niekwestionowana ikona muzyki pop współczesnych czasów. Ma na swoim koncie 200 milionów sprzedanych płyt, 14 singli na szczycie brytyjskich list przebojów, cztery statuetki Grammy, tytuł "Artysty Dekady 2010-2019" przyznany przez Official Charts Company i dziesiątki innych sukcesów. Nie ma na świecie osoby, która nie potrafiłaby zanucić choć fragmentu jego hitów, takich jak "Shape of Ypu", "Perfect", "Bad Habits", "Give Me Love" czy "Thinking Out Loud".

Choć wydaje się, że Ed Sheeran osiągnął w świecie muzyki już wszystko, artysta wciąż nie powiedział ostatniego słowa. We wrześniu zamierza oddać w ręce fanów swój kolejny krążek, zatytułowany "Play". Wydał na razie trzy single, promujące wydawnictwo - "Azizam","Sapphire" oraz "Old Phone" - a każdy z nich już zdążył stać się radiowym hitem w wielu miejscach na świecie. Gwiazdor zaskoczył jednocześnie nowym podejściem do tworzenia - dodał do swojej nowej muzyki brzmienia inspirowane Indiami i Bliskim Wschodem.

Znaczną częścią fenomenu Eda Sheerana są jego koncerty. Artysta od blisko trzech lat jest w trasie "Mathematics Tour", w ramach której odwiedza ze swoją muzyką przeróżne zakątki świata. Od 2022 r. zagrał w ponad 100 miastach na pięciu kontynentach. Jego występy obejrzało prawie siedem milionów fanów, a liczba ta wciąż rośnie.

Ed Sheeran ponownie wystąpi w Polsce! Zagra aż dwa koncerty we Wrocławiu

Trasą "Mathematics Tour" brytyjski gwiazdor promuje swoje dwa ostatnie albumy - "Equals" oraz "Substract". Miał już okazję wystąpić w Polsce w ramach wspomnianego tournee ponad rok temu. Wówczas przyjechał do Gdańska, gdzie 12 i 13 lipca 2024 r. zagrał w Polsat Plus Arenie. Niedługo polscy fani wokalisty będą mieli okazję ponownie spotkać się z nim w koncertowych okolicznościach - przed nami dwa występy Eda Sheerana we Wrocławiu!

Tarczyński Arena we Wrocławiu będzie jednym z ostatnich przystanków na trasie Sheerana. Później gwiazdor wystąpi już tylko w Kopenhadze, Sztokholmie i Dusseldorfie. Angielski piosenkarz ponownie zawita do naszego kraju 15 i 16 sierpnia, a druga z wymienionych dat jest już całkowicie wyprzedana. Na pierwszy z show można kupić jeszcze ostatnie wejściówki.

Ed Sheeran od trzech lat jest w trasie koncertowej. Jego występami zachwyceni są fani z całego świata

Występy Eda Sheerana na żywo to doświadczenie, którym od lat zachwycają się fani z całego świata. Choć jego twórczość balansuje między emocjonalnymi balladami i tanecznymi przebojami, a w koncertach uczestniczy wielotysięczna publiczność, wokalista potrafi w niezwykły sposób nadać swojemu show intymnego charakteru. Jest na scenie sam, zaopatrzony w mikrofon, gitarę, instrumenty klawiszowe i specjalny looper, dzięki któremu jego melodie brzmią, jakby wygrywane były przez kilkuosobowy zespół. Widzowie doceniają zwykle talent muzyka, który w pojedynkę potrafi odtworzyć tak złożone utwory.

Kontakt Eda Sheerana z fanami to kolejna rzecz, za którą słuchacze z całego świata wręcz go uwielbiają. Wiele o podejściu gwiazdora mówi koncert, zagrany przez niego na początku roku w Thimphu, stolicy Bhutanu. Brytyjczyk był pierwszym międzynarodowym artystą, który dał muzyczne show właśnie w tym państwie. Ponadto dostosował się do potrzeb słuchaczy - najtańsze bilety na koncert kupić można było za jedyne 10 dolarów i były one dostępne wyłącznie dla okolicznych mieszkańców. Przyjezdni z zagranicy musieli z kolei uiścić dodatkową opłatę w wysokości 100 dolarów za dzień pobytu w ramach składki wspierającej utrzymanie Bhutanu.

