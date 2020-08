Earth Festival. Gwiazdy dla czystej Polski: Viki Gabor i Kayah wspólnie na scenie

Już w niedzielę, 23 sierpnia podczas Earth Festival. Gwiazdy dla Czystej Polski w Uniejowie, dwie artystki dwóch pokoleń- Kayah i Viki Gabor - po raz pierwszy wystąpią razem na scenie we wspólnym utworze.

Viki Gabor i Kayah wystąpią po raz pierwszy z piosenką "Ramię w ramię" /materiały prasowe

Mimo, że ich przebój "Ramię w ramię" powstał już w styczniu i na Youtube zanotował 35 milionów wyświetleń, a w serwisie Spotify odtworzono go prawie pięć milionów razy (pokrył się platyną), to do tej pory, gwiazdy nie miały możliwości wspólnego wykonania go na jednej scenie.



Clip Kayah, Viki Gabor Ramię w ramię

Ich wcześniej zaplanowane występy, m.in. na Fryderykach czy Bestsellerach Empiku nie doszły do skutku. I oto, już w tę niedzielę, na specjalnym koncercie z ekologicznym przesłaniem, Kayah i Viki Gabor premierowo zaśpiewają piosenkę "Ramię w ramię".

Udział w koncercie Earth Festival jest dla Kayah podwójnie ważny, ponieważ artystka zawsze angażuje się w ochronę środowiska. Już od lat segreguje odpady, nie je mięsa i dba o to, aby zużywać jak najmniej prądu. Poza tym, kupuje kreacje w second handach, które lubi przerabiać.



Również Viki Gabor jest zaangażowana w walkę o ochronę środowiska. Jej przebój "Superhero", dzięki któremu wygrała Eurowizję Junior, opowiada o problemie zmian klimatycznych i globalnego ocieplenia. Podczas finałów jednym z elementów scenografii był zegar, który odliczał czas do katastrofy klimatycznej.



Viki Gabor podczas finału Eurowizja Junior 2019! Zobacz zdjęcia 1 / 14 Viki Gabor podczas finału Eurowizji junior Źródło: East News Autor: Łukasz Kalinowski udostępnij

Oprócz Kayah i Viki Gabor na scenie w Uniejowie wystąpią również: Ewa Farna, Beata Kozidrak i Bajm, Golec uOrkiestra, Enej, LemON, Kamil Bednarek, Natalia Nykiel czy Mrozu. Widzowie będą mogli bawić się przy utworach sanah, która piosenkami "Szampan" czy "Sama" skradła serca słuchaczy.

Koncert "Earth Festival. Gwiazdy dla Czystej Polski" poprowadzą: Karolina Gilon, Paulina Sykut-Jeżyna oraz Krzysztof Ibisz.

Transmisja koncertu odbędzie się 23 sierpnia o godzinie 20 w Polsacie.