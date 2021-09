25-letnia wokalistka Dua Lipa ( posłuchaj! ) to jedno z najgorętszych nazwisk na scenie muzyki pop. Brytyjska gwiazda ma już w dorobku m.in. trzy statuetki Grammy i pięć nagród Brit Awards. Wokalistka będzie headlinerką przyszłorocznego Open'er Festival 2022! Gwiazda pojawi się w Gdyni na Orange Main Stage, 1 lipca 2022 roku. Tego samego dnia na scenie pojawi się Martin Garrix i zagra swój set na zakończenie dnia.

Będzie to kolejny koncert gwiazd w Polsce. Po raz pierwszy Dua zagrała na Open'er Festival w 2017 roku. Wokalistka wystąpi 1 lipca, czyli trzeciego dnia imprezy. Wtedy też na scenie pojawi się m.in. Michael Kiwanuka. W pozostałe dni koncerty zagrają Imagine Dragons, The Chemical Brothers, Twenty One Pilots czy BADBADNOTGOOD.



Ceny biletów na Open'er Festival 2022:

Jednodniowy bilet na festiwal kosztuje 315zł, bilet weekendowy to wydatek rzędu 459zł (bez pola namiotowego). Czterodniowe karnety na wydarzenie to cena 649zł (bez pola namiotowego). Bilety można kupić na stronie festiwalu.



Dua Lipa - kim jest?

W ostatnim czasie wokalistka coraz skuteczniej podbija Stany Zjednoczone. Świetne recenzje zebrał tam jej drugi studyjny album "Future Nostalgia", który ukazał się 27 marca 2020 roku. Na nim znalazły się takie przeboje jak "Don't Star Now", "Physical" i "Break My Heart", które podbiły nie tylko radiostacje, ale również i TikToka. Inne wielkie hity gwiazdy to m.in. "New Rules" (ponad 2,4 miliarda odsłon), "One Kiss" (z Calvinem Harrisem), "IDGAF", "Scared to Be Lonely" (z Martinem Garrixem), "Be The One", "Levitating" (z DaBaby) i "Blow Your Mind".

Dua Lipa urodziła się w Londynie w rodzinie o albańskich korzeniach. Jej rodzice wyjechali z Prisztiny w latach 90. XX wieku (uciekali przed wojną na Bałkanach). Dua tymczasowo do Kosowa wróciła z rodzicami jako 13-latka (jej ojciec otrzymał tam satysfakcjonującą ofertę zawodową). Jednak po dwóch latach postanowiła ponownie zamieszkać w Wielkiej Brytanii. To właśnie tata, Dukagjin Lipa, podsunął jej pierwsze inspiracje muzyczne.

- Mój ojciec był muzykiem w Kosowie, co odegrało bardzo dużą rolę w trakcie mojego dorastania. Bardzo mocno wpłynęła na mnie muzyka, której wtedy słuchał. Oprócz tego w Kosowie słuchałam sporej liczby lokalnych zespołów - opowiadała wokalistka w rozmowie z Interią.

Martin Garrix - kim jest?

Holenderski DJ podobnie jak Dua Lipa ma 25 lat. Jest jednym z najpopularniejszych DJ-ów na świecie, a jego karierę rozkręcił przebój "Animals", który stworzył mając zaledwie 16 lat! Od tego czasu kilka razy występował już w Polsce. Ostatnio stworzył wraz z Bono i Edge z U2 hymn mistrzostw Europy w piłce nożnej, Euro 2020, "We Are The People".