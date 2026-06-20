Drugi dzień Summer Punch Festival: Polały się łzy [RELACJA]

Drugi dzień Summer Punch Festiwalu w przeciwieństwie do pierwszego, skupionego bardziej na odkrywaniu zakątków imprezy i zapoznawania się z terenem, był już czystą przyjemnością i chłonięciem nowej imprezy na polskiej mapie.

Swój dzień zacząłem od bardzo, ale to baaaardzo wyczekanego koncertu Touché Amoré. Muzyka tego zespołu towarzyszyła mi zarówno w tych lepszych, jak i gorszych momentach życia. Wiążę się z nią wiele wspomnień i emocji - przede wszystkim tych budujących, dających nadzieję, dlatego szansa doświadczenia tego w końcu na żywo była dla mnie czymś wyjątkowym. Dla samego zespołu jest to również wyjątkowa trasa. Swoje 10. urodziny obchodzi w tym roku ich krążek "Stage Four". Materiał wyjątkowo bolesny - bo opowiada historię przegranej walki matki wokalisty z rakiem. Ze względu na festiwalowe okoliczności i bardzo krótki, bo zaledwie 30-minutowy set zespół nie zagrał całej płyty.

Dostaliśmy jednak przepiękne "Flowers and You" czy "Rapture". Do tego ładny przelot przez "Lament" z "Come Heroine" i "Reminders", przy którym chwilowo się rozkleiłem i polały się łzy. Do tego zespół dołożył jeszcze m.in. "Nobody's" i "Hal Ashby" z ostatniej płyty "Spiral In A Straight Line", a ja bardzo ładnie zdarłem sobie gardło. Myślę, że ze spokojem mogę powiedzieć, że na osobistym poziomie był to absolutnie najlepszy koncert tego festiwalu.

Touché Amoré - Summer Punch Festival 2026 Zobacz galerię + 8

Chwilka przerwy i Wargasm. Szalony duet, który balansował gdzieś pomiędzy punkiem, nu metalem i elektroniką. Zapodali niesamowicie elektryzujący i dziki set, Sam Matlock crowdsurfował, Milkie Way z wyjątkową gracją wykrzykiwała ze sceny teksty kolejnych utworów, a publicznośc dostała solidny wycisk. Całość pięknie zwieńczona była przearanżowaną na własną modłę wersją "Voodo People" od The Prodigy - tu chyba nie trzeba nic dodawać, ogień!

Alexisonfire rozkręcili na dużej scenie z kolei bardziej old schoolową imprezę. Momentami trochę grunge'owali, zakrawali od sludge (chociaż to już daleko idące porównanie), a wszystko to, wyglądając, jakby zaraz mieli zacząć grać covery Queens of The Stone Age. Przyjemny, choć momentami troszkę jednostajny set. George Pettit bardzo przepraszał polską publiczność, że tyle musieli czekać na ich wizytę. Po frekwencji i reakcjach widać było jednak, że warto było czekać.

Alexisonfire - Summer Punch Festival 2026 Zobacz galerię + 18

Show me the body to kolejny z tych zespołów, które darzę ogromnym zamiłowaniem. Po pierwsze - banjo w hardcore'owym zespole?! To mogło skończyć się bardzo źle, a okazało się genialnym pomysłem. Po drugie - maniera wokalna Juliana, która jednocześnie ma w sobie coś z ulicznego wandala i oczytanego, elokwentnego intelektualisty. No i po trzecie, najważniejsze - cała społeczność, która wytworzyła się wokół zespołu sprawia, że na SMTB patrzy się jak na zespół, który nie tylko ze sceny wykrzykuje politycznie nacechowane teksty, ale i poza nią rzeczywiście wywiera wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa i zachęca do zmiany na lepsze.

Show me the body - Summer Punch Festival 2026 Zobacz galerię + 10

Ich koncert w krakowskim Zaścianku był jednym z najlepszych występów jakich kiedykolwiek doświadczyłem. Teraz na Summer Punchu skala koncertu troszkę rozwodniła to przeżycie przede wszystkim za sprawą barierek, ale z pewnością nie można odmówić im nieziemskiej energii, którą potrafili zarazić także publiczność. Warto wspomnieć, że koncert ten odbył się chwilę przed premierą nowego krążka "Alone Together", z którego usłyszeć mogliśmy m.in. fenomenalne "Dance In The USA", "No God" czy "Eat for Peace" z zagrzewającym refrenem "Radical love, it compels me to fight"!

Wieczór zakończyłem z kolei zderzeniem z klasyką w postaci Three Days Grace. To było już z kolei bardziej wymagające przeżycie, aczkolwiek nie z powodu formy zespołu. Produkcja była znacznie skromniejsza niż w przypadku headlinerów dnia pierwszego - Bad Omens. Odnoszę wrażenie, że zespół ten trochę zatrzymał się w czasie. W pewnym momencie wydawało mi się, że słucham już kolejnej wariacji na temat tego samego utworu, ale przy hiciorach takich jak "I Hate Everything About You" czy "Animal I Have Become" trudno jednak było nie tupać nóżką. Ot, gusta, guściki, niemniej jednak reakcje publiczności jasno wskazywały, że był to bardzo dobrze przyjęty występ.

Three Days Grace - Summer Punch Festival 2026 Zobacz galerię + 11

Pierwszą edycję Summer Punch Festivalu śmiało można traktować jako udaną nie tylko ze względu na ciekawy line-up stawiający w pierwszym rzędzie młodsze zespoły, ale też przez bardzo dobrą organizację całej imprezy. Ciekawi mnie tylko, kogo będzie nam dane zobaczyć podczas następnej, już trzydniowej edycji. Od siebie nieskromnie proponuję Guilt Trip, Militarie Gun i Angel Du$t!





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