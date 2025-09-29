26 września Doja Cat oddała w ręce fanów swój piąty album studyjny "Vie". Artystka właśnie ogłosiła trasę koncertową, w ramach której zamierza promować najnowsze wydawnictwo. W 2026 r. "Ma Vie World Tour" odwiedzi Amerykę Północną oraz Południową, a także Europę. Tournee rozpocznie się w Sao Paulo w Brazylii, następnie gwiazda odwiedzi miejsca takie jak Meksyk, Dublin, Londyn, Paryż, Chicago, Vancouver, Las Vegas, Miami czy Los Angeles, aby zakończyć muzyczną wyprawę 1 grudnia 2026 r. hucznym koncertem w Madison Square Garden w Nowym Jorku.

Doja Cat wcześniej ogłosiła także koncerty w Australii, Nowej Zelandii i Azji - odbędą się one jesienią oraz zimą bieżącego roku. Fani z tych kontynentów jako pierwsi przekonają się, co artystka przygotowała tym razem!

Doja Cat wystąpi w Krakowie! Bilety trafią do sprzedaży już za kilka dni

W ramach europejskiej części trasy koncertowej "Ma Vie World Tour" Doja Cat zawita także do Polski! Artystka miała okazję zaprezentować się naszej publiczności już w lipcu 2024 r. - wystąpiła wówczas na gdyńskim Open'er Festivalu. Tym razem jednak zagra pełnowymiarowe, solowe show, które zapowiedziano na 19 czerwca 2026 r. w krakowskiej Tauron Arenie. Organizatorem wydarzenia jest Live Nation Polska.

Bilety trafią do przedsprzedaży 2 października o godzinie 10:00 (wówczas zakupu będą mogli dokonać klienci Ticketmaster). Dzień później, o godzinie 10:00, rozpocznie się sprzedaż ogólna. Ceny wejściówek na ten moment pozostają tajemnicą.

Doja Cat to jedna z największych gwiazd we współczesnym świecie muzyki

Doja Cat to światowa supergwiazda, która rozwija swoją karierę muzyczną od ponad dekady. Świat usłyszał o niej natomiast za sprawą drugiego, nominowanego do nagrody Grammy, albumu "Hot Pink", wydanego w listopadzie 2019 r. Wydawnictwo spotkało się z ogromnym uznaniem krytyków, zgromadziło ponad siedem miliardów streamów na całym świecie, a także pozwoliło rozwinąć skrzydła piosenkarce. To na wspomnianym krążku znalazł się viralowy hit "Say So", który królował na TikToku, a w USA uzyskał status 6-krotnej platyny.

Od tamtej pory Doja Cat pnie się po szczeblach kariery i nie zamierza zwalniać tempa. Dotychczas zgromadziła ponad 36 miliardów streamów, występowała na największych scenach rozdań nagród i festiwali muzycznych, odebrała statuetkę Grammy, pięć nagród MTV VMA, a także 20 nominacji do Billboard Music Awards, królowała na szczytach list przebojów z rekordowymi wynikami, była headlinerką Coachelli i zgromadziła miliardy fanów z całego świata.

Liber szczerze o polskiej branży muzycznej. "Nie chcę się zmieniać i akceptuję siebie w pełni" Bartłomiej Warowny INTERIA.PL